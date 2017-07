– Jeg har gjort mange oppdrag for Leger uten grenser, men har aldri sett et slikt omfang av kolera.

Sonja Kalsvik var i Hajjah-provinsen nordvest i Jemen. Sammen med Amanat al-Asimah, i nærheten av hovedstaden Sanaa og Hodeidah-regionen, er Hajjah et av de verst kolera-rammede områdene i landet.

Sonja Kalsvik i en landsby der det var kolerautbrudd. Den vesle jenta hun holder på var en av de heldige som ikke var blitt smittet. Foto: Privat

De første tilfellene ble registrert i slutten av mars og begynnelsen av april. Siden har den voldsomt smittsomme sykdommen spredd seg raskt.

Og selv om det har vært en liten nedgang i smitten, viser de de nyeste oversiktene 5000 nye sykdomstilfeller hver dag, melder nyhetsbyrået AP.

– En menneskeskapt katastrofe

Og det har ikke manglet på advarsler: For en måned siden kom FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien Sikkerhetsrådet med et varsko om situasjonen i det krigs- og sultrammede landet.

– Verden ser på mens innbyggerne opplever nød, sykdom og død. Dette er en menneskeskapt katastrofe, sa han.

Allerede før borgerkrigen var Jemen og landets 26 millioner innbyggere blant de fattigste i regionen.

I september 2014 grep Houthi-opprørere med støtte fra deler av regjeringshæren makten i hovedstaden Sana og drev landets sunnimuslimske president på flukt til Saudi-Arabia.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot de sjiamuslimske opprørerne, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Personell ved sykehuet i Hajjah desinfiseres med klor for å hindre smittespredning. Foto: Nuha Haider / Nuha Haider/MSF

Klarer ikke hjelpe alle

Mer enn to år med borgerkrig har gitt gode vekstvilkår for farlige sykdommer. Matmangel og sult bryter ned et utsultet folk som er mottakelig for smitte. 17 millioner mennesker har et desperat behov for mat og sju millioner truet av hungersnød, ifølge FN.

Sonja Kalsvik kom til Hajjah i begynnelsen av januar og dro hjem fem måneder senere.

– Da jeg dro hadde vi 250 daglige innleggelser. Men da jeg ringte dem i forrige uke, da var de oppe i 400 om dagen. Det er ikke nok folk og medisiner til å hjelpe alle, sier hun til NRK.

Hun forteller at sykehuset er det eneste fungerende helsetilbudet til folk som bor i området. Det har fire avdelinger, en akuttavdeling og en operasjonsstue.

Kolera er en sydom som er lett å behandle og forebygge, men uten behandling kan den føre til død i løpet av få timer.

– Det er en skikkelig, skikkelig, skikkelig magesjau. Man får voldsom diaré og rekker ikke fram til do. Noen kaster opp. Og de som dør, dør av uttørring, sier Kalsvik.

Får hjelp for sent

Hun forteller at de egentlig er veldig enkelt å behandle sykdommen, men at noen kommer seg for sent til sykehus.

– På grunn av krigen er det farlig å kjøre på veiene i Jemen. Noen måtte også passere frontlinjen for å komme fram til oss, og to-tre timer i bil kan være nok til at man dør av dehydrering, forklarer hun.

Ved uttørring kan blodårene kollapse og det blir vanskelig å få satt intravenøst. Noen får hjertestans fordi det rett og slett ikke er nok væske som sirkulerer i kroppen.

Kalsvik forteller om en 12 år gammel gutt som kom til sykehuset sammen med moren sin.

– Vi var fire-fem stykker som forsøkte å redde ham. Sykehuset var fullt og vi hadde vært nødt til å legge flere pasienter i samme seng. Moren og de andre pasientene ble nødt til å se på mens han døde. Det var vondt at vi ikke kunne skjerme ham og at hun skulle miste sin eneste sønn slik, sier hun.

En vakt sitter utenfor sykehuset i Hajjah. Foto: Rawan Shaif / Rawan Shaif, MSF

Jobbet 15–20 timer i døgnet

Men heldigvis var det også liv som ble reddet selv om det var mangel både på utstyr og personell.

– Vi jobbet 15–20 timer om dagen, men var hele tiden på etterskudd, sier Kalsvik.

Helsevesenet i landet er i ferd med å bryte sammen. De ansatte har ikke fått lønn på ni måneder, men mange møter fortsatt på jobben hver eneste dag for å hjelpe sine landsmenn. Søppeltømmerne har heller ikke fått lønn på mange måneder. Og søppel som flyter i gatene forurenser drikkevannet og fører til spredning av sykdommer.

– Et svakt helsevesen og mangel på rent vann skaper en perfekt grobunn for sykdommen, advarte doktor Ahmed Zouiten da han talte for Verdens helseorganisasjon denne uka.

Folk leter etter panteflasker på søppeldynga utenfor Sana. Kolerasmitten sprer seg lett her. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Ble verre under ramadan

Han sier at det ikke er noen grunn til å tro at dette er noe som går over i løpet av en uke eller to. Selv om har begynt å drikke vann på dagtid nå som ramadan er over.

– Under ramadan fikk vi inn alvorlige tilfeller av dehydrering. Men da fastemåneden var over ble bekymringen at folk begynte å reise og besøke hverandre, slik at smitten kunne spres på den måten, legger han til.

Krigen har drevet flere enn tre millioner mennesker på flukt fra sine hjem. Flere enn 10.000 er drept.

I mai innførte myndighetene unntakstilstand for å kunne klare å håndtere kolerautbruddet. Samtidig forsøker de å informere om smitten og hva som kan gjøres for å unngå den.

Bushra Othman henger opp plakater som forklarer om kolera og farene ved sykdommen. Foto: AP

Informerer om faren

– Det viktigste er å fortelle hvor farlig sykdommen er, mange forstår ikke og tror det er en vanlig sykdom, sier Bushra Othman til nyhetsbyrået AP.

Hun går sammen med en annen kvinne i gatene i hovedstaden Sana. De går fra hus til hus og banker på. De forklarer folk hvor viktig det er at de søker hjelp raskt hvis de blir syke. De deler ut informasjonsmateriell og henger opp plakater med forklaringer om farene ved sykdommen.

Stephen O'Brien Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Men de kjemper mot dystre statistikker. Hvert tiende minutt dør et barn under fem år av problemer det hadde vært enkelt å forebygge, ifølge FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien. Han forteller at antall underernærte barn i Jemen har økt med 65 prosent siden slutten av 2015.

Giverland har lovet 18 milliarder kroner i nødhjelp til Jemen i år, men ifølge FN er bare 29 prosent av dette blitt betalt inn.