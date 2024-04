Bekymra for hus som kan bli tatt av leirmasse

Eit hus skal ha sklidd ut nokre centimeter frå posisjonen sin i Hovdebygda i Ørsta. Politiet har rykka ut med brannvesenet, kommunen og er i kontakt med NVE. Dei har starta evakuering av hus. Brannvesenet seier det ikkje har gått eit skred, og at no ventar på geolog for å sjå kva dei skal gjere vidare. – Geolog må vurdere kva som har skjedd eller i ferd med å sjå. Dei er på staden og ventar på geolog, Jon Rune Lillebø.