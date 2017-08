En million barn truet av koleraepidemi i Jemen

En fortvilt mor forsøker å gi barnet sitt næring fra en pose med mat for nødstilfeller hun har fått ved klinikken. Maten inneholder ekstra mange kalorier og håpet er at den lille, spede, underernærte kroppen skal ta opp næringen, og kanskje bli reddet fra døden. På grunn av matmangel er barnet hennes et ekstra lett bytte for den aggressive koleraepidemien som har herjet Jemen i omtrent to måneder.

En gutt får behandling ved et sykehus i Sana. Foto: MOHAMED AL-SAYAGHI / Reuters

– Dette er det største utbruddet av kolera vi har vært vitne til. Dette er en tragedie, spesielt for barna. Over hele landet er millioner av barn angrepet fra alle kanter. Ekstrem underernæring gjør at de er for svake til å stå oppreist, for svake til å gå på skolen, og de dør av sult, sier seniorrådgiver i Redd Barna, Caroline Anning, til nyhetsbyrået Ap.

London: Seniorrådgiver i Redd Barna, Caroline Anning, sier underernærte barn dør raskt når de angripes av kolera. Foto: AP

Redd Barna har kartlagt situasjonen i Jemen, og slår nå fast at så mange som en million underernærte barn under fem år, befinner seg i områdene som er hardest rammet av kolera. Når de får diaré eller kaster opp som følge av smitte, dør de raskt. I noen tilfeller er det snakk om timer.

Humanitær katastrofe

Ifølge FN er 20 millioner mennesker avhengige av nødhjelp i det borgerkrigsherjede landet. For rundt halvparten av dem er situasjonen livstruende. Og koleraepidemien er ute av kontroll. Innen nyttår forventes det rundt 500.000 nye tilfeller av kolera.

Væpnede styrker på bakken gjør det vanskelig å få nødhjelpen frem til dem som trenger den, og den Saudi-ledede koalisjonen har ødelagt sykehus og kloakkanlegg, og dermed bidratt til spredning av epidemien.

Smittekilde: åpne kloakk-kanaler i Sanaas gater. Foto: KHALED ABDULLAH / Reuters

– Koleraepidemien og den humanitære katastrofen i Jemen er menneskeskapt. Dersom krigen hadde opphørt, ville det vært langt enklere for oss å få epidemien under kontroll. Slik sett bærer de krigende partene et tungt ansvar for situasjonen, sier Caroline Anning.

Hvert tiende minutt dør det et barn som følge av sult eller kolera i Jemen, og mer enn tre millioner mennesker er drevet på flukt.

Hjelpen uteblir

Etter at Saudi-Arabia og flere andre land gikk inn i krigen i 2015 i et forsøk på å få gjeninnsatt den saudivennlige presidenten, er det gjennomført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder, deriblant hovedstaden Sana.

En jente drikker vann hentet fra en brønn i utkanten av byen Hodeidah. Foto: ABDO HYDER / AFP

Krigshandlingene gjør det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å nå fram til dem som trenger det. I tillegg blokkerer den Saudi-Arabisk ledede koalisjonen nå leveransene av drivstoff til FN-flyene som bringer nødhjelp, opplyser en FN-tjenestemann.

Giverland har lovet 18 milliarder kroner i nødhjelp til Jemen i år, men har til nå bare bidratt med 33 prosent av dette, ifølge FNs kontor for samordning av humanitær hjelp (UNOCHA).

Ifølge FN er minst 10.000 sivile drept og nærmere 30.000 såret i krigen.