Det der ser ikke så tungt ut?

Vi kan jo lett gjøre det der?!

Vi hadde jo vunnet om vi hadde vært med!

Arbeidsdagen er over og en gjeng kolleger sitter i fellesstua på flåten ute i havet og ser Norges tøffeste. På skjermen sliter deltakerne seg opp et grustak. De kriger i motbakke, spøler så svetten renner nedover støvete fjes.

Foran tv-en oppe i Finnmark er det helgestemning og dunst av testo. En av gutta foreslår at alle melder seg på for å vise det norske folk hvem som egentlig er de tøffeste.

Men det er bare et problem.

Alle er for gamle til å bli med. Bortsett fra Styrk.

– Jeg fikk beskjed om å ta en for laget. Og jeg tenkte: Den er grei. Jeg skal dra ned til sør og knuse alle søringene som har meldt seg på og tror at de er noe.

Den skamløse selvtilliten snudde et drøyt halvår etter.

– Hva gjør jeg her? Jeg hadde aldri før følt meg så liten.

Kan ikke hete Styrk og være slapp

Alle som hilser på den blonde finnmarkingen, reagerer på navnet hans. Til dags dato har Styrk aldri møtt noen som ikke har kommentert det. Den vanligste kommentaren er at han har en del å leve opp til.

– Det er jeg jo enig i. Jeg må være sterk og holde meg i form, for det er jævlig teit å hete Styrk og være slapp.

Han levde opp til navnet sitt allerede 8. juli 2003, dagen han ble født. Vekta viste 5040 gram. Han hadde rekord som årets største baby på Hammerfest sykehus i fire måneder før en ny plugg kom og slo ham.

Hjemme ventet hans 11 måneder gamle bror, og senere beste venn, Trygg. Seks år etter fikk pseudotvillingene søstera Vår.

Hos familien Eriksen har det alltid vært «mye som skjer», ifølge Styrk.

– Det er planter og dyr overalt. Høns i hagen, fisk, skilpadder og hunder. Det er vinterbading hver julaften. Pappa har alltid en ny hobby. Fridykking og snowboard er det siste.

Styrk er oppfostret med friluftsliv og aktivitet.

I barndommen likte han å drive med idrett, og spilte fotball helt til han i starten av tenårene ble lei. Da vekket en helt annen treningsform interessen hans.

Forfengelig trening

– Jeg var 13, hadde begynt å få testo og ville ha muskler.

Hver kveld trente Styrk og en kompis i en kald og veldig rotete kjeller med teppegulv og metallvekter. Markløft. Knebøy. Bicepscurl. Benkpress.

Styrk skulle bli så muskuløs som bodybuilderne på plakatene i kjellergymmet. Det handlet om forfengelighet. Han holdt på med bodybuilding i fire år.

– Da jeg var fornøyd med kroppen, tenkte jeg: Hva mer vil jeg? Jeg var ikke spesielt sterk, jeg bare så sterk ut. Jeg følte meg teit da folk spurte hvor mye jeg market eller benket.

Det er to år siden Styrk sluttet med tradisjonell styrketrening. I dag synes han det er flaut at han var mer opptatt av hvordan kroppen så ut enn hva den kan gjøre.

Sammen med Trygg tilbrakte han stadig mer tid i klatreveggen. Der handler det om å mestre en ferdighet.

Styrk vil at kroppen skal være hans verktøy for å få til kule ting, som å dykke, løpe maraton og stå på randonee. Og han vil ha arbeid som utfordrer kroppen.

Arbeidskar

Da finnmarkingen ble myndig, fikk han seg jobb innen fiskeoppdrett. Oppgaven hans er å sørge for at fisken har det bra, sier han.

– Jeg og kollegaen min er veldig glade i dårlig vær. Det er ikke ofte skitvær på lokasjonen vår, men når det først er det, skal ikke det hindre oss i å gjøre jobben vår. Det er ekstra gøy i dårlig vær. Mer action.

Styrk sin hovedmakker heter Kim Tore Brendgen (32). De to konkurrerer gjerne om å utføre arbeidet best og raskest.

For å motivere Styrk til å søke om plass i Norges tøffeste, kom Kim Tore med en sylfrekk lovnad.

Kameratens motivasjonsboost

– Sjansen var liten for at han kom inn. Og minimal for at han skulle ende opp med å vinne. Derfor lovte jeg at jeg skal tatovere «Styrk Eriksen, Norges tøffeste mann» hvis han faktisk vinner, ler Kim Tore til NRK.

Vil du delta? Send inn søknad til neste sesong av Norges tøffeste!

Kim Tore har så vidt begynt å gruble på hvor en eventuell tatovering skal plasseres og hvilken skrift den bør ha.

– Jeg vet jo ikke hvordan dette går, og jeg vil heller ikke vite det. Jeg skal se dette på TV!

– Hva tror du?

– Jeg tror ingenting. Men jeg pleier å terge Styrk med at han får andreplass – at jeg akkurat slipper å ta tatoveringen.

Styrk fikk smått panikk da beskjeden kom om at han var plukket ut som Norges tøffeste-deltaker: Han var i altfor dårlig løpeform. De siste årene hadde han tilbrakt mest i merdene og i klatreveggen. Selv om han alltid har løpt en del, hadde ikke utholdenhetstrening vært en prioritet.

For å få ro i sjela, la han opp et rått regime med løpetrening. Han løp sju dager i uka. Fire langkjøringer. To intervalløkter. En løpeøkt med 23 kilo i sekken. I tillegg veltet han traktordekk, dro tunge ting og slo med slegge.

Med tatoveringsmotivasjon, mange tilbakelagte treningstimer og god selvtillit, troppet Styrk opp på første innspillingsdag på den nedlagte oljeplattformen Albuskjell i Trondheim.

I løpet av oppholdet skulle Styrk få hoppe... ...grave... ...bære... ...henge... ...krype... ...balansere... ...juble... ...og kollapse.

Samtlige var eldre enn ham. De hadde år med målrettet trening bak seg – ikke bare noen måneder med oppkjøring.

– Jeg følte meg veldig dårlig trent i forhold til de andre.

I dagene som fulgte, svingte følelsene noe voldsomt.

– Jeg har aldri opplevd et lignende følelsesmessig berg og dal-bane, forteller han.

Nerver, glede, selvsikkerhet og usikkerhet. Og forelskelse.

Styrk ❤️ Rebecka

Styrk fikk øynene opp for Rebecka Andersen allerede på dag én. Men han trodde ikke på de andre deltakere da de sa at den to år eldre råneren fra Kragerø åpenbart flørtet med ham.

– Det tok lang tid før jeg skjønte hun var interessert. Jeg trodde det bare var tull. At hun spilte for kameraene.

Les hva Rebecka sier om romansen:

Les også – Det første han sa til meg var «fletta di er stygg»

De to vekslet mellom å være småkjærester og konkurrenter. Styrk så på Rebecka som en farlig motstander. Ja, hun er råner, men har også årevis med både styrke- og utholdenhetstrening bak seg, i likhet med de andre deltakerne.

Se video fra NRK Unormal: Rebecka og Styrk tar partesten

Styrk kom lenger enn Rebecka. Han tror skippertakstreningen han la ned før Norges tøffeste hadde noe for seg. Men under innspillingen innså han at erfaringen som arbeidskar var enda viktigere. Styrk har vært vant til å stå med hendene i iskaldt saltvann og trekke liner. Gjerne midt på natta. Når arbeidet er ferdig i en merd, er det bare å gjenta ti ganger til.

– Ikke tenk, bare gjør. Dette fikk jeg igjen for i konkurransene i Norges tøffeste. Det overrasket meg at så mye sitter i hodet.

På TV har vi sett ham tape og vinne. Over halvparten av motstanderne hans har røket ut.

TV-seerne er midt i det, men Styrk er for lengst tilbake i Hammerfest, i klatreveggen og ute i sjøen. Men bare en liten stund til.

Snart legger han livet i Finnmark bak seg. For nå. Han flytter sørover til høsten, blir samboer med Rebecka – en søring.

Rebecka og Styrk i leiligheten de to snart skal bo sammen i. Hvilken type melk foretrekker Styrk? Upasteurisert, selvfølgelig. Styrk gleder seg til å flytte sørover: «Her i sør er det jo faktisk ting å gjøre». Heng-så-lenge-som-mulig-challenge på treningssenteret Rebecka driver. Hvem vant? Hint: En finnmarking. Norges tøffeste kjærestepar!

Planen er å ta opp fag fra videregående. Han tenkte at han kanskje ville fortsette med ingeniørstudier, men har nå slått fra seg det. Denne arbeidskaren vil bli brannmann.

Han er spent på livet sørpå.

– Jeg grugleder meg. Det er ukomfortabelt å gjøre dette. Men jeg tror jeg er klar.