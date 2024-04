Trekke pusten dypt og telle til ti, eller dundre løs på en boksesekk?

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En ny metastudie har undersøkt effektive metoder for å håndtere sinne og aggresjon.

Aktiviteter som meditasjon, mindfulness, yoga og muskelavslapning skal være effektive i denne sammenhengen.

Jogging og boksing kan faktisk forverre sinne, muligens på grunn av det monotone aspektet ved aktiviteten eller assosiasjonen med fysisk vold.

Ballsport kan ha en reduserende effekt på sinne på grunn av innføringen av lek og positive sosiale interaksjoner.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Vi har sett det på film – sinna folk som trenger å få utløp for de vanskelige følelsene. Og da er ofte trening, ventilering eller hard fysisk aktivitet svaret.

Man svetter ut problemene på en joggetur, eller slår på en boksesekk til kreftene ebber ut. Noen skriker så høyt de kan inn i ei pute.

Du er sint og forbanna, hva gjør du for å roe kroppen? Trekker pusten godt ned i magen og teller til ti Jeg synes det fungerer best å svette aggresjonen ut Brøle så høyt og lenge jeg kan inn i puta mi Ingen av delene - blir sjelden sinna Vis resultat

Men hvilken metode er egentlig den beste for å få bukt med de kjipe følelsene?

Ikke nødvendigvis den du tror, sier forskere.

For ifølge en ny metastudie, fant forskerne tydelige svar på hva som fungerte og motsatt.

– Jeg tror det er veldig viktig å avlive noen myter, sier professor Brad Bushman. Han er professor i kommunikasjon ved Ohio State University og seniorforfatter av den nye studien.

Klamme hender og økt puls

Alle opplever å bli sint fra tid til annen. Noen verre enn andre. Det er med andre ord en veldig vanlig følelse, men den kan også være destruktiv og farlig.

Kroppslig kan den gjenkjennes ved at både puls og blodtrykk stiger. Man kan også bli varm og svett.

Slik holder du hjernen din frisk lengst mulig: Det er tre ting du bør prioritere

Ifølge forskere er det et stort behov for å finne effektive strategier for å redusere og håndtere sinne.

– Mennesker opplever ofte frustrerende situasjoner i hverdagen, for eksempel i trafikken. Da er det viktig å ha enkle mestringsmetoder for slike øyeblikk, sier Sophie Kjærvik til NRK.

Hun er en av forskerne bak den nye studien, og analysen er en del av doktorgraden hun skriver ved Virginia Commonwealth University i USA.

Kjærvik sier noen av svarene de fant, var ganske overraskende.

Sophie L. Kjærvik forsker blant annet på reduksjon av aggresjon og vold. Foto: Privat

– Mindre skremmende

Den nye oversikten er basert på 154 studier som til sammen involverte 10.189 deltakere. Studien omfatter menn og kvinner i ulike aldre med ulik bakgrunn og opphav.

– Resultatene våre viser at aktiviteter som meditasjon, mindfulness, yoga og muskelavslapning er effektive for å redusere sinne, sier Kjærvik.

Videre forteller hun at effekten blir større for dem som driver med disse aktivitetene over tid. Men det å takle sitt eget sinne er ingen «quick fix», ifølge forskeren.

– Men det kan være en mindre kostbar og skremmende tilnærming enn å kontakte en psykolog eller å delta på et sinnemestringskurs.

Men hva med den berømte boksesekken, eller det å svette ut sinnafølelsene på en joggetur?

Det kan faktisk gjøre vondt verre, mener forskerne.

Dersom du er sint eller forbannet, kan det å ta seg en joggetur gjøre ting enda verre, ifølge den nye studien. Foto: Morten Andersen/NRK

Hold deg unna dette

De fant for eksempel at det å jogge fungerte særs dårlig som sinnemestring.

– Vi tror dette kan være knyttet til det monotone og kjedelige aspektet ved aktiviteten, noe som gir tid til grubling. Og det er noe tidligere forskning har vist at kan øke sinne, sier Kjærvik.

Heller ikke boksing skal være vegen å gå. Forskerne tror dette kan ha noe med at øvelsen er knyttet til bruk av fysisk vold.

– Å slå på et objekt kan gi umiddelbar tilfredsstillelse, men denne følelsen kan igjen føre til økt fysiologisk opphisselse, noe som kan forsterke sinnet.

Men ikke alle øvelser der pulsen stiger er ille i denne sammenhengen.

Lek med vennene dine!

Ballsport pekte seg nemlig ut i positiv retning.

– Vi tror at ballsport har en reduserende effekt på grunn av innføringen av lek og positive sosiale interaksjoner, forklarer doktorgradsstipendiaten.

Brad Bushman understreker likevel viktigheten av den harde, fysiske treningen – også det å jogge.

– Visse aktiviteter kan være bra for hjertet ditt, men de er definitivt ikke den beste måten å redusere sinne på. Sinte mennesker ønsker ofte å ventilere, men vår forskning viser at dette faktisk kan forsterke den vonde følelsen.