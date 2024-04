Det er 4 grader i vannet. Isen ligger bare et par meter fra badebrygga ved Kadettangen i Bærum, men det hefter ikke for en «Norges tøffeste»-deltaker. Inga tar fart og hopper i det. Likevel er hun ikke tøffere enn at hun holder for nesa. Og noe stuping er visstnok helt uaktuelt.

– Hadde det vært stuping i «Norges tøffeste», hadde jeg slitt. Jeg hater det.

Det er vanskelig å tro dama som står foran oss er redd for noe som helst. Fast i blikket, sterk kroppen og målbevisst. Vill gjetting; hun hadde stupt om det hadde blitt spørsmål om det også.

Og nå skal det bades. I februar. Ikke bare et lynraskt lite dypp heller. 27-åringen fra Tromsø plasker rundt både lenge og vel, tar en pause mens hun henger litt på et isflak – før hun dukker helt under igjen.

Sendte konkurrenten ut

Det ble kalde bad i «Norges tøffeste» også, men ikke for Inga. I episode 6 valgte hun å sende konkurrenten Jo inn i en utslagstriell i stedet for å ta kampen selv. Oppgaven var å sitte i ei bøtte full av isbiter og isvann. Jo tapte triellen – og røyk ut av konkurransen. Det gjorde vondt for Jo, men det var kanskje enda verre for Inga.

– Jeg hata det. Verdiene mine, alt jeg står for, sier at «den fighten» skulle jeg tatt selv. Det er andre mennesker som står der som du skuffer og sårer. Det var ikke gøy.

Det var faktisk så lite gøy at hun ba tynt på sine knær til produksjonen om å få gjøre om valget sitt. Det fikk hun ikke lov til. Bordet fanger i «Norges tøffeste».

– Jeg har bedt Jo om unnskyldning og vi har snakka ut om det. Inga Medbø deltaker, Norges tøffeste

Helsefriken Inga

Isbading er populært og det skal visstnok være bra for helsa.

– Det er mye forskning som viser at det gir helsegevinst. Psykisk er det bra, og det påvirker det brune fettet vi helst skal ha mer av på en positiv måte.

Det er midt i blinken for ei som til tider har vært litt vel opptatt av fett, kropp og vekt på en måte som slett ikke er sunn.

– Men jeg isbader uansett først og fremst for velvære.

Trives som en sel på isen. Trives som en sel på isen.

Komplekser i oppveksten

Du ser det på hele dama. Her er det kraft og muskler, sterke armer og brede skuldre. En atletisk kropp mange gjerne skulle ønske seg, men samtidig en type kropp som ikke helt spiller på lag når man heller vil være lita, tynn og vever.

– Jeg har alltid vært ganske stor og robust egentlig, og skammet meg veldig over det. Inga Medbø deltaker, Norges tøffeste

– Jeg ble ofte sammenlignet med gutter, at jeg var sånn litt sånn mandig og stor. Det stakk skikkelig. Ikke at jeg var overvektig eller noe sånt, men jeg var bare fysisk høyere og større enn alle andre jenter og mange av guttene i klassen.

Da er veien kort til trøbbelet mange sliter med.

– Jeg hadde en periode med en ganske alvorlig spiseforstyrrelse hvor jeg bare prøvde å bli minst mulig. Jeg har måttet jobbe mye med meg selv mentalt for å komme meg bort fra det.

En lang historie kort; Hun klarte å snu hodet sitt over på et bedre alternativ.

– Jeg fant ut at det var mye kulere å være sterk, kunne mestre ting med kroppen og kjenne at den klarer å ta meg med over alt. Det er bedre å ha en kropp som er sunn og frisk enn å ha en kropp og en størrelse som er minst mulig.

Det fikk hun til de grader vist da oppgaven var å bære og slepe tømmerstokker i episode 7.

Helse i hver økt

Inga jobber som PT (personlig trener) ved et treningssenter i Asker. Der brenner hun for folkehelsa.

– Den er jo på vei ganske feil retning egentlig. Folk blir jo mer og mer overvektige og folk blir mer og mer syke, både psykisk og fysisk.

Tren deg til en funksjonell kropp er budskapet til PT-Inga. Tren deg til en funksjonell kropp er budskapet til PT-Inga.

For en treningsfantast er løsninga, i alle fall en del av den, enkel.

– Det er nesten litt klisje, men hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille, så hadde samtlige tatt den pillen fordi at det er så mye helsefordeler med å være fysisk aktiv. Og det handler ikke om at man skal ligge og spy i en grøft. Det handler om å røre seg litt.

Å kjøpe PT-tjenestene hennes koster en drøy tusenlapp i timen, men å la seg inspirere av henne i «Norges tøffeste» er helt gratis. Og hun håper hun og de andre deltakerne kan være et slags forbilde.

– Det kan være med å inspirere litt og se at det er ganske kult å ha en kropp som man kan gjøre mye forskjellig med. Kanskje det kan inspirere noen til å starte med en eller annen form for idrett eller trening også?

Straff som fortjent?

Det blir noen turer inn og ut av badstua, men det hele avsluttes alltid med et kaldt bad. Det blir noen turer inn og ut av badstua, men det hele avsluttes alltid med et kaldt bad.

Tilbake ved iskanten har hun varma seg litt i badstue. Nå er det tid for nok en iskald dukkert. Og hun bare ler når vi spør om det er for å gjøre opp for at hun utsatte Jo for kaldt vann i triellen i «Norges tøffeste».

– Hehe ... Jeg visste ikke det var den typen oppgave som skulle løses i triellen, men jeg angra ekstra etterpå.