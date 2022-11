Sondre Lernes Hansen var på klatrertur i Alpene da beskjeden fra NRK kom. Beskjeden om at han ikke hadde gått videre i kampen for å bli én av ti som skulle konkurrere om Norges tøffeste-tittelen.

På dette tidspunktet hadde han allerede begynt å forberede seg målretta mot TV-innspilling. Når været var på sitt jævligste fylte han sekken og la ut på tur. Telefonen lå igjen hjemme, man får ikke høre på musikk under konkurransene i Norges tøffeste.

Han kjøpte ei stang som han monterte i garasjen, øvde på å henge lenge, på å ha det vondt. Han meldte seg inn på et treningssenter, trente kjernemuskulatur og grepsstyrke. Han brukte pausene på jobb til å trene. Han kutta ut alkohol.

Alt til ingen nytte, trodde han den dagen i Alpene.

Når du skal trekke et dekk etter deg, fortrinnsvis raskere og lengre enn de du konkurrerer mot, er det greit å være vant til å ha det vondt.

Men Sondre ga ikke opp, det er ikke hans stil. Han sendte e-post til NRK.

Hvis noen trekker seg, må jeg få bli med. Dere gjør en feil ved å ikke ta meg med.

Det Sondre ikke visste, var at det ikke var behov for masing. En annen kandidat hadde trukket seg, og dermed fikk Sondre – som akkurat så vidt hadde falt utenfor i castingrunden før – tilbud om å bli med til neste runde.



Han viste seg tilliten verdig gjennom å til slutt vinne hele greia.

Sondre var ikke trygg på seier før han dro opp restene av kula. «Men jeg har jo slått djevelsk mye med slegge».

Når livet er en konkurranse

Kyrksæterøra ligger innerst i Hemnfjorden, omtrent der Trøndelag går over til å bli Møre og Romsdal. Tettstedet er kjent for å ha oppfostra langrennsløperen Ove Aunli, fotballspillerne Erik Hoftun, Ardian Gashi og Pål André Helland, og nå også Norges tøffeste-vinner Sondre Lernes Hansen.

I motsetning til de fire førstnevnte, spesialiserte Sondre aldri seg på én idrett. Han har gått på tur, med og uten ski, siden han var bitte liten. Han har spilt fotball, klatra og drevet med brasiliansk jiu-jitsu. Han har sprunget motbakkeløp og fjellmaraton.

– Det er vel enklere å nevne idretter jeg ikke har vært innom.

Men først og fremst har Sondre konkurrert. Ikke nødvendigvis med startnummer på brystet, og ikke nødvendigvis i idrett. Førstemann dit. Hvem trekker opp tauet fortest? Hvem kaster dekket lengst?

Han kan til og med skilte med en andreplass i yrkes-NM i industrimekanikerfag.

– Jeg gjør mye praktisk arbeid i hverdagen, og da ligger det til veldig til rette for å konkurrere.

En selvstendig praktiker

Sondre er utvilsomt en praktiker. Han har straks tre fagbrev – et som industrimekaniker, et som industrirørlegger, og snart et i akvakultur.

Han begynte å gjøre småjobber på slakteriet i familiens lakseoppdrettsfirma allerede som niåring. Planen var å begynne der på fulltid etter videregående. Men firmaet ble solgt, og Sondre jobba som mekaniker i noen år, før han fant veien tilbake til havbruksnæringa.

Sondre tilbringer store deler av arbeidsdagen ute i båt, det er hans ansvar at merdene fungerer som de skal.

Familien til Sondre har penger, man får gjerne det for å selge et lakseoppdrettsfirma. Noe Sondre har fått høre med jevne mellomrom.

Er det mora di som har kjøpt bil til deg?

Men foreldrene har vært opptatt av at han skal klare seg sjøl, og det har Sondre også vært. Kanskje nettopp fordi han har blitt beskyldt for å ikke gjøre det.

Han kjøpte hus som 19-åring, pussa det opp, og bygde garasje. På egen hånd.

"Når jeg bor såpass ruralt kan jeg gå ut naken og fyllesyk, og pisse. Det har en verdi" "Må du ta bilde her? Det er så rotete".Sondres garasje minner mest om et gigantisk hobbyrom. Huskyen Shiba er Sondres samboer og turkamerat.

Dårlig taper, enda dårligere vinner

Norges Tøffeste-forberedelsene besto ikke bare av fysisk trening, men også av research. Sondre har sett alle sesongene av Norges tøffeste minst fire ganger.

Han merka seg teknikker vinnerne av ulike konkurranser benytta seg av, så ulike måter spillet kunne spilles på.

Sondre er på evig jakt etter detaljer han kan pirke på, småting som kan endres. Både på jobb og i livet ellers.

– Du kan alltid forbedre noe, alltid bli mer kostnadseffektiv.

Sondre synes ikke noe av det de måtte gjøre i Norges tøffeste var skummelt. «Men hvis noen kommer trekkende med en slange ... fuck off»

I tillegg vil han gjerne være underdog, han vil overraske.

– Jeg sa til Joachim at tida mi på 3000 meter var på 14–15 minutter, at jeg ikke har noe løpesteg.

Den reelle 3000-meter-tida hans er på omtrent ti minutter.

Etter å ha prestert er han derimot svært lite opptatt av å snakke seg selv ned. Han beskriver seg selv som en dårlig taper, og en enda dårligere vinner.

– Hvis du ikke er en dårlig taper betyr det bare at du ikke er vant til å vinne.

Brage om Sondre: "Cocky, karismatisk og humoristisk" Eline om Sondre: "Vinnerskalle, dårlig taper, god venn" Hanna om Sondre: "Hardtarbeidende vinnerskalle med billig humor"

Drivstoff: Andres misnøye

Norges tøffeste handler ikke bare om å være godt trent, det handler om å takle å ha det vondt. Å være sliten, sulten og kald. Å fortsette å gå selv om beina har sagt stopp lenge.

Sondre lærte mye om å ha det vondt da han var OP-jeger i Forsvaret. Det var da han forsto hvor langt han faktisk er i stand til å presse seg. Når det var som verst tenkte han at han hadde en ladd pistol mot tinningen, og at den gikk av hvis han stoppa. Det trikset brukte han i Norges tøffeste også.

Det aller vondeste var bårebæringa. Mil etter mil langs togskinnene.

På et tidspunkt bar Sondre både båra og bagene. «Det ble selvfølgelig ikke vist på TV»

– I sånne situasjoner tenker jeg at de andre har det verre enn meg, jeg livnærer meg på deres misnøye. Det finnes ikke bedre bensin.

For ordens skyld: De andre kan gjerne være lagkamerater.

How to fuckings vinn Norges tøffeste

De som har fulgt med på Norges tøffeste, har sett noe som minner veldig om en gutteallianse. Med en kar fra Kyrksæterøra i spissen.

Sondre forstår at det kan virke sånn, men presiserer at det aldri handla om kjønn, men om fysisk og mental kapasitet.

– Vi ville ha med de sterkeste videre. Hadde Eline vært i faresonen hadde jeg berga henne.

Sondre hadde regna seg frem til at han uansett kom til å havne på en av de nederste plassene, og lot Brage vinne stolleken.

Han vil vinne, men ikke for enhver pris. Han vil vinne fordi han er best, ikke fordi hans sterkeste konkurrent hadde uflaks.

Og han viste seg å være nettopp det, best. Åtte individuelle seire i løpet av hele konkurransen,

– Flere enn de andre deltagerne hadde til sammen.

Han har full oversikt, dagboka han hadde med seg under innspillinga ble flittig brukt.

Sondre hadde oppskrifta klar på forhånd.

Nye klatrevenner > gratis hårklipp

Sondre synes det er steiktøft å se programmet på TV. Riktignok savner han enkelte opplevelser på skjermen – når tre uker skal klippes ned til 12 ganger 45 minutter, blir det aller meste liggende på det digitale klipperomsgulvet.

– De viste ikke engang at Brage og jeg kyssa i badestampen! Men Dagbladet lagde i hvert fall sak på det.

Sondre og Brage fant tonen fort: «Vi er ganske like, han er bare en kjekkere utgave av meg».

Litt oppmerksomhet har det blitt, et og annet tilrop på butikken og noen nye følgere på Instagram. Uten at han lar seg affisere nevneverdig.

– Jeg fikk tilbud om gratis hårklipp mot at jeg la ut bilde, men da betaler jeg heller for hårklippen.

Men når folk med klatrerelaterte profilbilder følger ham, er han kjapp til å følge tilbake. Målet er å få så mange potensielle klatreturkamerater som mulig.

Ellers tror han ikke Norges tøffeste-seieren vil forandre på så mye, han trives med tilværelsen som den er.

Med å jobbe. Og klatre. Og konkurrere.

Og vinne.

