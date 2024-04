Å banke på døren hos en helsesykepleier er ikke alltid så lett. Og kanskje litt flaut.

I Porsanger er den nye digitale helsesykepleieren lansert på alle skolene i kommunen.

Med hjerteknappen kan elevene enkelt få kontakt med helsesykepleier via chat-programmet Teams.

Ungdommer på Lakselv ungdomsskole er positive.

Jentene fra Lakselv ungdomsskole føler seg tryggere med den nye hjerteknappen. Tuva Follesø, Edith Sofie Pettersen og Ida Thomasen Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

– Det kan føles tryggere å ta kontakt med helsesykepleier når vi ikke trenger å møtes ansikt til ansikt, sier Ida Thomasen (13).

Jill-Trude Mikalsen er leder på helsestasjonen i Porsanger og har tenkt lenge på hvordan de skal nå barn og unge på en bedre måte.

– Du vet hvordan barn og ungdom er, det er vanskelig å ringe, sier Mikalsen.

Porsanger kommune er den andre kommunen i Norge som lanserer hjerteknappen.

NRK forklarer Hvordan fungerer hjerteknappen? Hvordan fungerer hjerteknappen? Et hjerte Elevene får tilgang til hjerteknappen i programmet Teams. Det er rundt 415 elever, på de fire skolene i kommunen, som får tilgang på tjenesten. Hvordan fungerer hjerteknappen? Hjerte dukker opp i Teams Et hjerteikon vil dukke opp til venstre i programmet. Når eleven trykker på hjertet kommer et bilde av skolens helsesykepleier med teksten: "Jeg vil bli kontaktet" Hvordan fungerer hjerteknappen? Helsesykepleieren tar kontakt Innen to til tre dager vil en helsesykepleier ta kontakt med eleven og gi den hjelpen hen trenger. Forrige kort Neste kort

Et hasteprosjekt under pandemien

Nordre Follo var den første kommunen i Norge til å ta i bruk hjerteknappen.

Den ble til som et hasteprosjekt under pandemien.

– Vi var veldig bekymret for de sårbare elevene under pandemien da skolene stengte ned, forteller områdeleder for skolene i Nordre Follo, Katti Anker Teisberg.

Hjerteknappen startet som et pilotprosjekt. Det fungerte så bra, at den ble rullet ut for alle barne- og ungdomsskoler i kommunen 1. desember 2021.

Katti Anker Teisberg er områdeleder for skole, oppvekst og læring i Nordre Follo kommune. De er fornøyd med hjerteknappen i kommunen. Foto: Jan Walbeck / Nordre Follo kommune

– Vi ønsket at elevene enkelt kunne ta kontakt med oss på en diskré måte, forteller Teisberg.

Barn og unge som aldri før har tatt kontakt gjør det nå.

– Vi når ut til flere, og det gir oss motivasjon til å jobbe videre med dette, sier Teisberg.

Et «nonprofit» prosjekt

Hjerteknappen ble til med et tett samarbeid mellom Follo kommune og teknologiselskapet Crayon.

– Hjerteknappen er et «nonprofit»-prosjekt fra oss, forteller Frode Ingebretsen som er løsningsrådgiver i Crayon.

Frode Ingebretsen er løsningsrådgiver i firmaet Crayon, som har laget hjerteknappen i Teams. Foto: Privat

– Hvorfor er det viktig med en hjerteknapp?

– Vi ser at denne tjenesten kan hjelpe barn og unge å komme i kontakt med skolehelsetjenesten, sier Ingebretsen.

Det var viktig å lage hjerteknappen fordi barrieren ved å fysisk møte opp og banke på en dør kan være stor for mange, forteller Ingebretsen.

Fysisk hjerteknapp

De minste barna bruker ikke Teams. Derfor får barnehagebarn og elever i 1.–3. klasse en fysisk hjerteknapp.

Det kan for eksempel være en pute som er formet som et hjerte, som ungene kan gi til en voksen, sier Mikalsen.

Når en voksen har mottatt hjerteknappen, går de en plass de kan snakke sammen.

Helsesykepleierne Karoline Amundsen, Jill-Trude Mikalsen og Marlene Fløttkjær håper flere kommuner vil ta i bruk hjerteknappen. Foto: Torunn Digre Rørnes

Med hjerteknappen håper Mikalsen at det blir lettere for ungene å ta kontakt med en voksen for å snakke om det som er vanskelig.

Om det skulle komme frem mer alvorlige hendelser, er de forberedt på det.

– Både skoler og barnehager har prosedyrer på hva vi skal gjøre om et barn forteller om vold og overgrep, forklarer Mikalsen.

Hjerteknappen ble lansert for alle skolene i Porsanger kommune i mars. Dette gjelder alle barn og unge fra 4.–10. klasse. Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

En kurv med hekla hjerter

Nordre Follo har testet ut hjerteknappen på én barnehage.

Hareveien barnehage har en kurv med hekla hjerter som barna kan bruke når de trenger en voksen å snakke med.

Barna på Hareveien barnehage kan bare forsyne seg av hjertene fra kurven, og gi den til en voksen de vil snakke med. Foto: Synnøve Anfinsen

Ingen av barna har kommet med alvorlige problemer enda. Men selv om problemene kan være små i de voksnes øyne, skal det tas på alvor.

– Det kan være for eksempel at de ikke får sitte ved siden av bestevennen sin, eller at det var vanskelig da mamma dro fra barnehagen, sier Hege Skoglund som er pedagogisk leder i Hareveien barnehage.

Slik ser hjerteknappen ut på Hareveien barnehage i Nordre Follo. Foto: Synnøve Anfinsen

– Har du noen råd å gi til Porsanger kommune?

– I barnehagen vår var hjerteknappen mer brukt i starten. Mitt råd er at de fortsetter å snakke om det i samlingsstundene, informerer foreldrene og har hjertene fremme, sier Skoglund.

En fysisk hjerteknapp er en fin introduksjon til den digitale hjerteknappen som er på skolen.

Ida og hennes venner fra ungdomsskolen er ikke i tvil om hva de mener om hjerteknappen.

– Hvis jeg trenger helsesykepleier, kommer jeg til å bruke hjerteknappen, sier Ida.