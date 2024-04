– Det var en ganske eksplosiv brann vi fikk melding om.

Det sier innsatsleder på stedet, Thor Inge Oxvold Aas.

Det var ei stund fare for spredning, men brannvesenet var raskt på stedet og fikk slått ned brannen.

Fire personer ble evakuert

– Det var fire personer i et bolighus, der det var sterk varme- og røykutvikling. De ble evakuert ut av huset.

Tre av personene ble sendt til legevakta for en sjekk.

Brannvesenet er på stedet og jobber. Foto: Morten Andersen / NRK

Oxvold Aas sier de kan lokalisere brannen til 1. etasje, men at de ikke vet noe om årsak enda.

– Huset er ikke beboelig på grunn av eksponering av giftige gasser.

Under kontroll

Ifølge politiet var det kraftig røykutvikling fra en tomannsbolig og det var fare for spredning til en tilknyttet boenhet.

Alle beboere ble evakuert fra de aktuelle boenhetene.

Klokka 8.00 meldte politiet om at brannen var under kontroll og at det nå foregår restverdiredning på stedet.

– En person får tilsyn av ambulansepersonell etter at vedkommende muligens har pustet inn noe røyk, opplyste de i meldinga.