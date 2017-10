Grusom nett-trend driver ungdom til selvmordsforsøk og selvskading

– Sexy bilde! Folk kommer til å digge det. Spesielt venner og familie. Skal jeg slette det?

– Ja! Faen! Please slett det!

– Sletter hvis du gjør som jeg ber om i tre min :-) Hvis ikke legges det online.

– Bestem deg før 0.

– 10.

– 9.

Enorm frykt for eksponering

Slik starter en samtale som er hentet fra Oslo-politiets arkiver.

Et klassisk eksempel på hvordan utpressing og tvang over internett kan foregå hvis et nakenbilde havner i feil hender.

Barn og unge blir kontaktet av falske profiler på for eksempel Facebook og Instagram, som de gradvis oppretter et tillitsforhold til.

De kan også møte fremmede på chatrulett-tjenester, Snapchat, Jodel og Skype.

FRYKT: Slik fortsetter samtalen mellom en ungdom og en utpresser, hentet fra Oslo-politiet. Foto: NRK

Selvmord og selvskading

Desperasjonen og frykten for å bli eksponert kan få fatale konsekvenser. For noen blir skammen uutholdelig.

– Vi etterforsker nå to saker hvor barn i begynnelsen av tenårene har gjennomført tiltak for å avslutte livet sitt. Andre driver også med selvskading, som et resultat av at de er så fortvilet. De føler seg tvunget til det, fordi de ikke ser noen utvei, sier politioverbetjent ved seksjon for etterforskning av alvorlige seksualforbrytelser i Oslo, Fredy Joaquin Salazar.

Dette gjelder selvfølgelig ikke alle, understreker han.

– Men dette er et press barn og unge ikke klarer å takle alene.

SKREMT: – Vi har sett en markant økning i saker hvor gutter og jenter blir utsatt for trusler og tvang på nett. Sakene kan etter hvert utvikle seg slik at ofrene blir utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt, sier Fredy Joaquin Salazar. Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

Lyver for å skape tillit

I saker som dreier seg om utpressing, blir dialogen ofte gradvis mer seksualisert. Til slutt sendes det nakenbilder eller videoer.

Ofte med et løfte om at det skal slettes umiddelbart, eller at det ikke skal deles videre.

– Når bildet er sendt, snur samtalen helt og truslene begynner. Den frykten barn og unge opplever er enorm, sier politioverbetjenten.

Likevel deles også nakenbilder og sexvideoer helt frivillig av ungdom på sosiale medier. I forrige uke, fortalte NRK om en venninnegjeng som sa at de gjør dette for «å vise at de er gærne og morsomme å henge med».

Hvilke metoder bruker overgriperne for å skaffe seg tillit? Ekspandér faktaboks Noen kartlegger barna i forkant for å avdekke relasjoner, interesser, hva de snakker om osv.

Kommuniserer på barnas premisser. De vet hvordan barna uttrykker seg, hvilken sjargong de benytter.

Utgir seg for å være samme eller motsatt kjønn.

Utgir seg for å være i samme aldersgruppe.

Introduserer seksuelle tema ofte gradvis. De utnytter at barn også utforsker egen seksualitet på internett.

Samme gjerningsperson benytter flere profiler for å "gå god for" andre profiler personen besitter. Slik skaper de en illusjon om at denne personen er til å stole på. Kilde: Kripos

Utfører overgrep mot seg selv i desperasjon

Hvordan utpressingen og tvangen utspiller seg varierer.

Noen ganger vil utpresserne ha penger. Da dreier det seg ofte om lave beløp som ungdom kan skaffe relativt raskt, gjerne bare noen tusenlapper.

Andre ganger tvinger de ofrene til å gjøre overgrep mot seg selv, på for eksempel webkamera. De presses til å produsere grovere innhold, i frykt for at noe de allerede har sendt skal deles videre.

– Det kan enten være masturbering eller å putte gjenstander i anus eller vagina. Det er ingen grenser for hva de kan be om, eller hva slags fysiske og psykiske smerter de kan påføre usikre barn og unge, forteller Salazar.

Iblant ønsker også personene å treffe gutten eller jenta, for å begå overgrep mot dem.

Politiet i Oslo har hittil i år behandlet rundt ti forskjellige saker som handler om tvang og utpressing. Men siden det er snakk om ulike former for kriminalitet, er det vanskelig å tallfeste akkurat hvor mange det er snakk om.

Tips for å unngå å bli utnyttet på nettet Ekspandér faktaboks Kripos ser ofte at man oppfører seg annerledes på internett enn man gjør i «den virkelige verden», fordi man føler en større grad av anonymitet. Man er allikevel mindre anonyme på internett enn det man ofte tror selv.

En vanlig metode gjerningspersonene benytter er å forsøke å lede kommunikasjonen fra åpne arenaer over på en-til-en kommunikasjon.

Ønsker man å kommunisere med ukjente er det tryggest å gjøre det på arenaer hvor kommunikasjonen er synlig for flere. Det er ikke alltid lett å forstå at man er i en risikosituasjon. En enkel måte å vurdere situasjonen på er å se for seg samme situasjon i «den virkelige verden». Eksempelvis: Ville man snakket om seksuelle interesser og lyster med en ukjent person man akkurat har møtt?

Ville man gitt et nakenbilde eller video av seg selv til en ukjent person som man akkurat har møtt? Dersom man blir utsatt for seksuell utpressing: Stopp kommunikasjonen

Ikke del flere bilder eller videoer

Ikke betal penger

Ta kontakt med en voksen du stoler på og politiet Kilde: Kripos

SCREENSHOT: Et annet eksempel fra politiet på hvordan en tvang eller utpressingssituasjon kan starte. Foto: NRK

Ingen «typiske offer»

Det er ingen spesiell gruppe som peker seg ut som «det typiske offeret».

Ifølge politiet, som etterforsker enkeltsakene, er det både gutter og jenter i alle aldre, samfunnslag og kulturer som går i fella.

Noen klar profil på den typiske gjerningspersonen har de heller ikke.

– Men man kan få inntrykk av at dette oftere rammer barn og unge som har få venner eller et dårlig støtteapparat rundt seg, forteller politioverbetjent i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen.

Ofte ser Kripos også at det er unge som er usikker på sin egen seksualitet som blir utsatt.

– De lurer på om de er homofile, og tester ut noen ting på nettet fordi det oppleves som tryggere. Samtidig spiller personen på den andre siden av skjermen med. Når de har fått pressmidlet, går de videre med enten seksuell eller finansiell utpressing.

KRIPOS: Vi har sett en stor økning i denne type saker de senere årene, både seksuell utpressing med seksuelt motiv og seksuell utpressing med økonomisk motiv, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen. Foto: Kripos

Store mørketall på et grenseløst internett

– Folk ønsker ikke å snakke om det og håper at det skal forsvinne av seg selv. Det kan også være vanskelig å snakke med voksne eller foreldrene sine. Mange skammer seg og synes det er flaut, sier Ludvigsen.

I alle seksuallovbruddsaker er det alltid store mørketall, ifølge Kripos.

I flere utpressingssaker så betaler også ofrene penger, slik at sakene «forsvinner».

Hvordan jobber politiet for å avdekke den type overgrep? Ekspandér faktaboks En stor andel av denne typen kriminalitet blir ikke anmeldt til politiet, eller den blir anmeldt i lang tid etter at det straffbare forholdet har skjedd.

Mange av disse sakene blir derfor avdekket av politiet, ved gjennomgang av databeslag til andre gjerningspersoner hvor de ofte har kommunisert med en rekke fornærmede og gjerningspersoner.

Samarbeider med ulike tjenestetilbydere.

Informasjonsdeling internasjonalt. Hva bør du tenke på når du skal anmelde? Den største utfordringene politiet har er å identifisere gjerningspersonen, og trenger derfor bistand fra offeret.

I første omgang må du sikre deg bevis.

Ta screenshot av profilen.

Sikre deg bilder av URLen på for eksempel Facebook og IP-adressen. Kilde: Kripos og Politiet i Oslo.

Utpressing og tvang på nett er et stort problem over hele verden. Pengeutpressing er det ofte internasjonale, godt organiserte grupper som gjør.

Sammen med Europol har Kripos nå en kampanje som heter «SayNO!», som handler om dette:

Foreldre sykemelder seg

– Vi ser også at fremgangsmåten til de som presser har gått fra å lure personer til å dele, til å faktisk saumfare nettet for å finne slike videoer også. I etterkant tar de kontakt med offeret for å presse han eller hun for penger, sier Hans Marius Tessem.

Han er leder i slettmeg.no, en veiledningstjeneste for dem som føler seg krenket på nett.

– De opplever det som en krise. Dette rammer hele familier, ikke bare ofrene. Vi har eksempler på foreldre som har blitt sykemeldt, fordi dette er så inngripende i livene deres.

Råd til foreldre om barnas netthverdag Ekspandér faktaboks Foreldre må involvere seg i barnas netthverdag. Barn er på internett hele tiden.

Foreldre må derfor (på lik linje som i den virkelige verden) ha oversikt over hvor barna befinner seg på internett, og hva de gjør.

Foreldre må skape rom for dialog og skape en trygghet, slik at barna vet at de kan ta kontakt med foreldrene dersom de har kommet i en situasjon de synes er ubehagelig, eller ikke klarer å komme seg ut av på egen hånd.

Gå foran som et godt eksempel på hvordan man opptrer på nett, hva man deler av informasjon om seg selv og hvordan man beskytter informasjonen man selv har lagt ut. Kilde: Kripos

BEKYMRET: Slettmeg-leder, Hans Marius Tessem, sier det er veldig tøft å se hvor vanskelig folk har det i slike situasjoner. Foto: Jan Tore Verstad

Tvinges til å forbli kjæreste

I 2012 så slettmeg de første sakene som handlet om utpressing. I fjor hadde de om lag 20–40 utpressingssaker.

Årlig behandler de rundt 500 saker totalt.

Hans Marius Tessem bekrefter også at stadig flere opplever utpressing og tvang på sosiale medier, som en konsekvens av at de har delt nakenbilder.

– Men en utpressingssak kan være alt fra å bli presset for penger, til å bli presset til å være kjæreste. Vi har eksempler på kjæresteforhold som har tatt slutt, hvor eksen truer med å spre bilder han eller hun har hvis forholdet avsluttes.

Aldri si aldri?

For å unngå å bli utsatt for overgrep på nett, kan det i mange tilfeller være fristende å si at man aldri skal dele eller ta et nakenbilde.

Men ordet «aldri» kan være uheldig.

– Det har ført til at mange føler mye skam når et bilde først er delt, som igjen fører til at man ikke søker hjelp. Altfor ofte ser vi at alvorlige saker oppdages helt tilfeldig, sier slettmeg-sjefen.

Han får støtte fra politiet og Kripos.

Sammenligner nakenbilder med tatoveringer

For det kan svært lett for en voksen å si at man bare ikke må dele sånne bilder.

Men hva hvis ungdom føler det er det de må gjøre for å bli akseptert? For å bli sett? Eller det rett og slett er en helt vanlig ting å gjøre blant barn og unge i dag?

– Jeg pleier å sammenligne det å ta nakenbilder med en tatovering. Hvis man spoler livet sitt bare fem år tilbake, så kan det være ting man synes var OK da, som man ikke nødvendigvis står inne for i dag. I likhet med en tatovering, kan et nakenbilde som er delt også følge deg resten av livet, sier Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

Men hvis bildet først er tatt, og man havner i trøbbel, så må man snakke med noen man stoler på om det.

– Man bør alltid anmelde eller ta kontakt med politiet. Vi vet mye om denne type saker, kan gi gode råd og hjelpe.