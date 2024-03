Jakten på kjærligheten

Vi synes å være i en heteroseksuell krise. Menn og kvinner sliter med å finne hverandre (og får ikke barn).

Her er noen tips og bevisstgjøringer til partnersøkende menn og kvinner, samt myndigheter.

Til kvinner:

Han senker kravene for å ligge med deg.

Din utfordring er å skille mellom menn du har kjangs på som kjæreste og uforpliktet sex. Det er ikke sant at menn ikke er kresne.

Menn er kresne for langtidsforhold, men senker kravene for uforpliktet sex. Til tider så mye at han ikke trenger å være tiltrukket av deg for å gå til sengs.

Den harde sannhet er at han kan ha senket kravene sine til deg for midlertidig spenning. Det er etter sex du møter hans virkelige krav, som kan være like nådeløse som kvinners.

Oppgaven er å identifisere menn du har kjangs på som kjæreste.

«I 20-årene er du velsignet en seksual-romantisk markedsverdi»

I Nettavisen spør en kvinne: «Hvorfor skal jeg bruke tiden min på small talk med én gutt når det er flere titalls andre som står på vent i innboksen for nøyaktig det samme?»

Svaret er at det ikke er sikkert at de ti, om ikke tusentalls beilerne i kø, er reelle alternativer. Mye av den kolossale interessen kvinner mottar på datingapper er dessverre luft.

Når menn i utgangspunktet er seksuelt ukritiske og sveiper ja på de fleste, blir kvinner desto mer kritiske og sveiper nei på de fleste, som gjør menn mer ukritiske.

På datingapper trer menn inn i en lite selektiv tilstand, men tilstanden er midlertidig. Hvis det er snakk om noe seriøst, skrus kresenheten opp.

Nettavisen følger opp med: «Ser han bra ut på bilder? Er bioen kjedelig? Er han to cm lavere enn man foretrekker?» Vel, selv om det kan virke slik, har ikke de fleste kvinner råd til å være kresne på centimeteren.

På datingapper blir kvinners oppgave å filtrere bort støy fra han som er genuint interessert.

I 20-årene er du velsignet en seksual-romantisk markedsverdi de fleste menn bare kan drømme om. På byen kan unge kvinner ha drøssevis av menn på kroken uten å trenge å gjøre noe spesielt.

Denne makten er betinget av ungdommelighet, og ungdommelighet avtar med tiden.

Hvis du i bunn og grunn ønsker et heteroseksuelt monogamt livsforhold kan det være lurt å tenke på å bruke 20-årenes attraksjonskapital godt. Det er da du har størst forhandlingskraft til å få det forholdet du vil ha.

«Det er ikke sant at menn ikke er kresne»

Dette høres veldig konservativt ut, men heteroseksuelle monogame forhold er av natur en konservativ affære. Og klart, om du som de fleste kvinner i landet ikke er i starten av 20-årene, er ikke det til hinder for å finne en snill og herlig fyr, men den «rå» forhandlingskraften er ikke den samme.

Og hvis du synes jeg er kjip som har skrevet dette, bare vent og se hva jeg har å si til menn.

Til menn:

Uansett hvor mye brautende ungdomspolitikere støtter din liggesak, er du i et reproduktivt perspektiv overflødig. Gitt at din teoretisk minste foreldreinvestering er tiden du bruker på å komme, er du iboende uattraktiv for henne som er gravid i 9 måneder.

Din attraktivitet starter i minus, og da kan du ikke ta en speilselfie og automatisk være deilig, slik din søster kan. Du må erverve egenskapene kvinner vil ha, og for mange er det hardt arbeid.

«Du får mer igjen for å ta et empatikurs enn å dra på bootcamp i Romania»

Hardt arbeid krever tid, og tid har du begrenset av. Bruk tiden din godt. Ergo, kom deg ut av mannosfæren!

De greiene du lærer av Andrew Tate er stort sett ubrukelige i dagens datingmarked. Når Tate lærer deg å slåss i bur og gå med sverd, lærer han deg intraseksuell konkurranse, hvordan du kan dominere andre menn.

Å dominere menn funket for tusen år siden, fordi hun ikke kunne velge partner selv. Når kvinner har fritt partnervalg, må du ikke vinne over andre menn, du må vinne henne over. Den tradisjonelle maskuliniteten gir deg primært innflytelse over menn, ikke over kvinners begjær.

Du får trolig mer igjen av å ta et empatikurs enn å dra på bootcamp i Romania.

Forskning viser at apper ikke funker særlig bra, og våre data viser at de påvirker menns ensomhet. Det er også vanskelig for menn å oppleves som attraktive på stillbilder når de er fremmed for henne.

Møt heller kvinner i sosiale settinger. Du har større attraktivitetspotensial når du får presentert hele deg.

«De greiene du lærer av Andrew Tate er stort sett ubrukelige»

Til myndigheter og entreprenører

Jobb med at gutter ikke faller utenfor skolen: Hvis kvinner velger menn basert på sosioøkonomisk posisjon, har skolefrafall innvirkning på menns muligheter til å få partner.

Støtt forskning på datingapper: Forskning viser at vi på datingapper blir mer avvisende når vi presenteres for flere alternativer. Det trengs mer forskning på slike mekanismer.

Sanksjoner datingapper: Hvis datingapper forstyrrer menneskers evne til pardannelse og få barn, er det grunnleggende samfunnsskadelig. Jeg mener det da er legitimt å begrense hvordan datingapper får operere.