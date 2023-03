– Jeg føler meg 100 prosent i form og helt frisk, takket være at det har blitt så mye bedre medisiner de siste årene, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Han forteller at året 2020 ble et kontrastfylt år.

Samtidig som sykdommen utviklet seg, var han nemlig også deltaker i underholdningsprogrammet «Maskorama» på NRK.

– Ble du redd?

– Jeg ble veldig usikker, selvfølgelig blir du det. Og bekymret. Men så er jeg positiv av legning, så jeg valgte å ikke google det.

– Jeg fikk fantastisk hjelp av en sykepleier som forklarte at med dagens nye medisiner så kan ting gå helt bra. Og det har det gjort, forteller Vedum.

Ble personlig på scenen

Det var under Vedums tale til Senterpartiets landsmøte fredag morgen nyheten ble delt.

– Jeg har fått MS, sa han til salen.

Bekreftelsen kom fra legen etter flere ubehagelige opplevelser i 2020, forteller han.

– Jeg var på rundreise i Vestland, og på vei til Flesland ringte telefonen. Legen hadde dårlige nyheter, og sa: «Vi tror du er ordentlig syk. Vi tror du har MS», fortalte Vedum.

Det norske helsevesenet har vært personlig avgjørende for Vedum de siste årene, forteller han.

– Alene var jeg helt hjelpeløs, men på grunn av det fellesskapet klarte jeg å komme meg igjennom.

– Nå merker jeg ingen verdens ting, fortalte Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum ble personlig under landsmøtetalen sin under Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, ifølge Helsenorge.

Vedum åpnet landsmøtet med å si at han ønsket å være personlig. Rådet om å være åpen hadde han fått fra kona Cathrine Wergeland.

Dette er multippel sklerose (MS): Ekspandér faktaboks Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

Om lag 12.000 personer i Norge lever i dag med sykdommen. Hvert år får mellom 500 og 550 personer i Norge diagnosen.

Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt.

Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.

Sykdommen bryter hyppigst ut i alderen mellom 20 og 45 år, og den forekommer omtrent dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn.

Årsaken til MS er ikke kjent. Forskning tyder på at det er en kombinasjon av arvelig anlegg for sykdommen og påvirkning av ytre faktorer som fører til at sykdommen bryter ut.

Forverring av sykdommen skjer som regel i form av akutte anfall (attakker).

Forløpet av sykdommen kan variere betydelig, og mange faktorer påvirker prognosen. Hos omtrent 80–85 prosent forløper sykdommen med gjentatte attakker og stabile perioder imellom.

Behandling og oppfølging av MS-pasienter må tilpasses den enkelte. Det finnes ingen behandling som kan kurere sykdommen, men sykdommen kan stanse opp – enten som følge av behandling, eller at sykdommen går over av seg selv. Kilde: NTB / MS-forbundet / Norsk Helseinformatikk

Vedum til Sveits-flyktningene: – Velkommen hjem

Under talen forsvarte Vedum de omstridte skatteøkningene som regjeringen har innført.

– I den situasjonen Norge er i så må vi prioritere. De som har minst kjenner mest på disse utfordringene. Så har vi prioritert hun som sitter i kassa på Rema, og ikke de som eier Rema 1000, sa han.

Trygve Slagsvold Vedum åpnet Senterpartiets landsmøte i Trondheim fredag morgen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Han kom med en beskjed til millionærene som det siste året har valgt å flytte til Sveits.

– Dere er velkommen hjem. Det er trivelig å bo i Norge.

– Norge er et fellesskapsprosjekt, slo han fast.

Vedum understrekte at det er viktigere for Senterpartiet å prioritere de som tar pendlertog til jobb, enn de som tar privatfly til Sveits.

Ba landsmøtet klappe for «oljeeventyret»

Vedum benyttet også anledningen til å hylle oljenæringen.

– Den jobben de gjorde, gjør at vi har den rikdommen vi har i dag.

– Jeg vil ha med landsmøtet på en applaus for de som var med på det eventyret, og skapte den rikdommen og det fellesskapet vi har i dag.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hyllet oljenæringen talen sin til landsmøtet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Stupt på målingene

Sist gang Senterpartiet var samlet til landsmøte ble Vedum lansert som statsministerkandidat.

Og ved stortingsvalget for to år siden ble partiet landets tredje største, med en oppslutning på 13,5 prosent.

Men etter at partiet kom i regjering har de stupt på målingene.

På NRKs siste nasjonale måling fikk Senterpartiet en oppslutning på 7,2 prosent.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Martin Fønnebø / NRK

I dagens «Politisk kvarter» fikk Vedum spørsmål om han av og til tenker på at han kunne vært sjef for dagens regjering.

– Jeg er veldig glad for at vi har den regjeringen vi har. Vi har en veldig god statsminister. Det er velgerne som bestemmer, og jeg mener det var det beste for landet, svarte Vedum.

Dette er Senterpartiet: Ekspandér faktaboks Senterpartiet ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet. Partiet definerer seg selv som et sentrumsparti.

Senterpartiet ledes av Trygve Slagsvold Vedum. Han er også finansminister i regjering.

Senterbevegelsen har 19.860 medlemmer.

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5 prosent oppslutning. Det førte til 28 representanter på Stortinget.

Senterpartiet har i dag totalt 128 ordførere.

Senterpartiet har 8 statsråder i regjering.

Kan miste nær halvparten av ordførerne

For Senterpartiet står mye på spill foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Partiet risikerer å miste nær halvparten av de 128 ordførerne som de har i dag. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Ifølge gjennomgangen har ordførerne i 65 av kommunene gode sjanser for å bli gjenvalgt.

I resten av kommunene er det enten helt åpent eller stor risiko for at partiet taper ordføreren.

Hør dagens «Politisk kvarter» med Trygve Slagsvold Vedum: