Vedum: – Tanken har modnet siden 18. mai

I dag ble Tryge Slagsvold Vedum offisielt lansert som Senerpartiet sin statsminister-kandidat på landsmøtet på Lillehammer.

Nå forteller Vedum til NRK at avgjørelsen har modnet over tid .

– 18. mai hadde vi sentralstyremøte i partiet. Det var en runde der mange ga uttrykk nettopp for at de mente at vi burde ha vår egen statsministerkandidat. Det var første gangen det ble diskutert reelt i et offisielt organ i Senterpartiet.

– Så siden da har du egentlig visst at du ville stille til valg som statsministerkandidat?

– Det har vært en modning, og så er jeg så opptatt av at du som leder skal lytte, snakke med folk, ta telefonen. Dette er ikke et enkeltmannsforetak, men et fellesprosjekt. Og så er det landsmøtet som er helt suverent og gir meg et mandat. Derfor har jeg brukt tida fra 18. mai fram til i dag.

Og det var nettopp på landsmøtets siste dag parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad gikk opp på talerstolen og lanserte Vedum.

– Det mangler bare én setning i vår regjerningsresolusjon. Den setninga er: Partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister i en regjering der Senterpartiet deltar.

Salen brøt ut i full applaus da nyheten ble kjent.

Jeg synes jo ikke det er oppsiktsvekkende at et parti som Senterpartiet sier at lederen er kandidaten deres. Det har de ikke sagt til nå. Nå sier de det. Det tar jeg til etterretning. Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Støre: Ikke oppsiktsvekkende

Regjeringsalternativet på rødgrønn side har nå statsministerkandidater: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. NRK møter Ap-lederen i sommerlige Arendal, han er ikke overrasket over nyheten.

BEGGE VIL BLI STATSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre er nå begge statsminister-kandidat for en eventuell ny regjering etter valget. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– Men blir det ikke vanskelig for velgerne å vite hvem som egentlig er kandidaten når både du og Vedum slåss om samme posisjon?

– Nei, vi sloss om å få en ny regjering i Norge, få et nytt flertall. Så da tror jeg at jeg vil si som Trygve har sagt inntil nå: Det er politikken det handler om.

– Er det aktuelt for Ap å sitte i en regjering dere ikke leder selv?

– Det er ikke det vi sikter mot. Fram mot valget snakker jeg om det vi sikter mot og så skal velgerne ta avgjørelsen, svarer Støre til NRK.

Hvis du vil ha statsministeren så må du ha flere partier med på laget. Så lenge Trygve ikke peker på en regjering med Ap, Sp og SV, kan ikke SV peke på ham som statsminister. SV-leder Audun Lysbakken

SV vil ikke peke på Vedum

SV ønsker å gå i regjering med Sp, mens Senterpartiet helst vil holde SV utenfor regjeringskontorene. SV-lederen kan ikke stille seg bak Vedum som statsminister.

– Jeg merker meg at Sp lanserer sin statsministerkandidat samtidig som de har brukt landsmøteuka til å snakke om hvorfor de ikke vil samarbeide med SV. Hvis du vil ha statsministeren så må du ha flere partier med på laget. Så lenge Trygve ikke peker på en regjering med Ap, Sp og Sv kan ikke SV peke på ham som statsminister, sier Lysbakken til NRK.

VIL HA STØRE: SV-leder Audun Lysbakken sier han ikke kan støtte Vedum som statsminister så lenge Senterpartiet ikke vil ha med SV i regjering. Foto: Camilla Helen Heiervang

Når det gjelder regjeringsspørsmålet mener Lysbakken at Senterpartiet ikke kommer utenom dem. Hvis bare Ap og Sp skal regjere, kaller han det en sentrumsregjering.

I sin tale til Landsstyret i SV i dag brukte Lysbakken tid på å snakke om jordbruket og omtalte SV som småbrukernes beste venn. Rett etter kom han inn på Senterpartiets motstand mot å sitte i regjering med SV.

– Det er helt fair at Sp foretrekker en topartiregjering. Men da må vi også ha en ærlig debatt om hva det betyr. Sentrumsregjering er et sånt prosjekt sitt rette navn, sa han i talen.

– Vi har ikke noe ønske om å regjere med SV

Men Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe lar seg ikke smigre av frieriet fra SV

– SV er jo SV og Senterpartiet er Senterpartiet. Vi går til valg på vårt program. Det sier seg selv at jo større vi blir, jo større gjennomslag vil vi få. Så har ikke vi noe ønske om å gjøre opp statsbudsjettene våre eller sitte i regjering med SV, sier han til NRK.

PÅ EN GOD DAG FÅR VI FLERTALL: Nestleder i Senterpartiet Ola Borten Moe vil ikke regjere med SV. Han har tro på at Ap og Sp på en god dag kan få flertall i Stortinget. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

Han holder fast på at Sp+Ap=sant.

– Vi har en plan som vi kommuniserer veldig tydelig. Det er en regjering basert på Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg tror en sånn regjering på en god dag ville kunne få flertall i Stortinget.

Har krevd avklaring

Flere av delegatene på landsmøtet har sagt at de ønsker Vedum som statsminister.

– Trygve er en utrolig folkelig, lyttende og hardtarbeidende kar som jeg tror kommer til å gjennomføre vår politikk på en utrolig god måte, sa leder i Senterungdommen Torleik Svelle til NRK fredag.

Også flere fylkesleder gikk ut i forkant av landsmøtet og oppfordret Vedum til å stille som partiets statsministerkandidat.