Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har nå i formiddag sendt ut et spørsmål til delegatene og kommunepartiene om de vil støtte Tone Våg (tidligere ordfører i Snåsa) eller Ingvild Kjerkol (stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Ap) som ny fylkesleder i Trøndelag. Dette erfarer NRK.

Våg uttalte torsdag til NRK at hun vurderer å stille opp som lederkandidat.

I løpet av dagen har valgkomiteen varslet at de vil legge frem sitt nye forslag til nytt styre i Trøndelag Ap, etter et ekstraordinært krisemøte.

Torsdag kveld måtte nemlig valgkomiteen skrote innstillingen hvor Trond Giske var foreslått som ny leder i fylkespartiet. Det ble klart etter at Trøndelag AUF trakk støtten til Giske.

I morgen skal Trøndelag Arbeiderparti avholde sitt årsmøte. Det blir arrangert to steder samtidig – Steinkjer og Trondheim – som kobles opp mot hverandre digitalt. Det har i lang tid vært knyttet stor spenning til ledervalget til Aps største fylkesparti.

Helomvending på fire dager

Mandag la Arild Grande og resten av valgkomiteen frem den enstemmige innstillingen til nytt styre i Trøndelag Arbeiderparti.

Der ble altså Trond Giske (Trondheim) foreslått som ny leder, med Amund Hellesø (Nærøysund) og Marit Bjerkås (Rennebu) som nestledere.

Trond Giske kommenterte på Facebook at han var «ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité».

– Nå er det opp til partiorganisasjonen å ta debatten videre, og ta sine valg, uttalte valgkomiteleder Arild Grande.

Og debatt har det virkelig blitt.

Torsdag: Nye saker om Giske

Beslutningen til Trøndelag AUF om å trekke sin støtte kom samme kveld om Adresseavisen som omtalte en ny sak som involverer Trond Giske.

Sandra Skillingsås (29) ble nylig innstilt som styremedlem i Trøndelag Arbeiderparti, og hun har vært regnet som en av Trond Giskes støttespillere.

Torsdag sto hun fram i avisa og anklaget Giske for upassende oppførsel på et nachspiel i 2014.

Trond Giskes svar Ekspandér faktaboks Trond Giske har gitt følgende kommentarer til Adresseavisen som svar på Skillingsås beskrivelse av nachspielet: – Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra. I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra. Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon. NRK har forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske men har så langt ikke fått svar.

Kritiserer pressen

Trond Giske gikk torsdag kveld ut på Facebook og kritiserte mediene for å omtale varsler mot ham uten krav om dokumentasjon. Arbeiderpartiet bekreftet torsdag at de har mottatt et nytt varsel om Giske fra 2014.

Giske selv skriver at han har forandret seg siden han beklaget i 2017:

«I 2017 beklaget jeg offentlig at jeg ikke hadde vært bevisst nok i sosiale situasjoner, at jeg var lei meg for at noen hadde hatt ubehagelige opplevelser og at den kampanjen som gikk over hele verden gjorde oss alle mer bevisste. Jeg sa at også jeg har lært av dette, og i det store organisasjonsarbeidet jeg har ledet i Trøndelag de siste to årene, har vi arbeidet med en god og trygg organisasjonskultur. Organisasjonen vår er forandret, jeg er forandret»

Likevel fortsetter deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling.»

Tidligere på dagen, torsdag formiddag, publiserte VG et Ap-opprop signert 92 personer som mener valget av Giske som ny fylkesleder «smerter og skader» alle i partiet.

Dette skjedde rett etter at tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, gikk til angrep på både Giske og partikulturen i Trøndelag Ap.

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sa Reitan til NRK torsdag morgen.

Onsdag: Gryende opprør mot Giske-comeback

Onsdag gikk lederen av Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, hardt ut mot Giske. Hun uttalte at Trond Giskes comeback skjer for tidlig.

– Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for dem som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet, oppleves dette som et nytt slag i trynet, uttalte Trettebergstuen.

Hun reagerte sterkt etter å ha lest en kronikk på Trønderdebatt skrevet av nevnte Ellen Reitan.

Uenig i konklusjon fra 2018

Etter å ha gått gjennom flere varsler mot den profilerte Ap-politikeren Trond Giske, konkluderte partiet i januar 2018 med at nestlederen hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mente partiet sin konklusjon om brudd på retningslinjene burde omgjøres.