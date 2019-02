HAR KONKLUDERT: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det ikke er grunnlag for å se på Giske-saken på nytt. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

– Partiet hadde på kort tid en rekke saker å håndtere. Vi ser at det kan være sider ved håndteringen som kunne vært gjennomført bedre. Det førte til en gjennomgang av retningslinjene og håndteringen av dem, skriver partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng i et brev til Trond Giske.

I brevet får samtidig Giske beskjed om at varsler-sakene mot ham ikke vil behandles på nytt, slik Giske selv har ønsket.

– Partiet har forholdt seg til partiets retningslinjer slik de var utformet i 2017, og formidlet i pressemelding av 25. januar 2018 vår konklusjon om at disse var brutt. Varslere ble orientert om dette og vi anser sakene som ferdigbehandlet og avsluttet, står det i brevet.

– Utover det har vi ikke behov for å karakterisere hverken sakene eller deg, legger de to til.

Åpner for «full deltakelse»

Dermed opprettholder partiet konklusjonen om at Giske har brutt partiets retningslinjer når det gjelder seksuell trakassering. Samtidig understreker de to Ap-toppene at saken ikke skal stå i veien for at Giske kommer tilbake for fullt i partiet.

– Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet, skriver de to.

Tapte kampen for ny behandling av sakene

Det har gått over ett år siden Trond Giske i januar 2018 trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet etter flere varsler mot ham om upassende oppførsel.

I oktober i fjor ba så Giske om at sakene mot ham skulle gjennomgås på nytt. Giske leverte en formell kontradiksjon og mer enn 70 sider med dokumentasjon.

– Jeg mener fortsatt at partiet burde tatt sakene opp til ny behandling, men tar til etterretning at partiets svar innebærer at det ikke vil skje, skriver Giske selv i et innlegg på sin Facebook-side.

– Samtidig ser jeg det som viktig at partiet presiserer at de ikke har «sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon», legger han til.

For litt over ett år siden skrev jeg at jeg ville gi tilsvar på sakene som var til behandling i partiet. Mange har spurt... Publisert av Trond Giske Torsdag 7. februar 2019

Dette førte til Giskes avgang

BEKLAGET: Trond Giske beklaget tilfeller av egen oppførsel på NRK Dagsrevyen 21. desember 2017. Foto: NRK

Historien om Trond Giskes avgang startet for alvor 13. desember 2017 da Dagens Næringsliv omtalte flere varsler mot den daværende Ap-nestlederen. Ifølge avisa ønsket ikke Giske å kommentere det han beskrev som «rykter».

Etter hvert publiserte flere medier, inkludert NRK, saker med liknende påstander mot Giske. Det kommer fram at Ap-ledelsen har mottatt flere varsler etter at DN publiserte sin første sak.

21. desember lot Giske seg intervjue direkte i NRK Dagsrevyen. Der beklaget han flere tilfeller av upassende oppførsel.

Dagen etter ble Giske sykmeldt.

1. januar 2018 ble så Giske fristilt fra sine verv i partiet på ubestemt tid. Giske beklaget nok en gang sin oppførsel ved flere anledninger, men beskrev også enkelte varsler som grunnløse og falske.

5. januar stod lokalpolitiker Line Oma fram hos NRK som en av varslerne mot Trond Giske. Episoden hun varslet om skjedde i 2010 da hun som 23-åring var praktikant på den norske ambassaden i New Delhi, India. Daværende næringsminister Trond Giske var i landet på offisielt besøk, og episoden Oma varslet om skjedde på en nattklubb etter en mottakelse på ambassaden.

7. januar trakk Giske seg permanent som nestleder.

25. januar konkluderte Ap med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.