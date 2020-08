Mandag klokka 15.30 la valgkomiteen frem sitt forslag til nytt styre i Trøndelag Arbeiderparti.

Her ble Trond Giske innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Det betyr at han også får plass i Arbeiderpartiets landsstyre.

– Nå er det opp til partiorganisasjonen å ta debatten videre, og ta sine valg, sier leder av valgkomiteen Arild Grande, som altså i ettermiddag la fram en enstemmig innstilling.

Giske: – Ydmyk og rørt

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Trond Giske etter at innstillingen ble kjent, men ikke fått svar. I ettermiddag la han selv ut et innlegg på Facebook:

– I dag har valgkomiteen I Trøndelag Arbeiderparti bedt meg om å ta på meg oppgaven med å lede fylkespartiet. Jeg er ydmyk og rørt over støtten fra mange kommunepartier i Trøndelag og fra en enstemmig valgkomité, skriver Giske i innlegget.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Giske sier at han har sagt ja til å være med på å bygge et «sterkt og samlet lag for å vinne gjennomslag» for partiets saker. Han ønsker ikke å gi andre kommentarer.

Som nestledere foreslår valgkomiteen ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø og varaordfører Marit Bjerkås i Rennebu. Hellesø innstilles som politisk nestleder og Bjerkås som organisatorisk nestleder.

Tone Våg (Snåsa), Kristian Torve (Oppdal). Khalil Obeed (Levanger) og Berit Flåmo (Frøya) innstilles til en plass i Arbeiderpartiets landsstyre sammen med leder og nestledere.

PÅ VEI TILBAKE: Her er Trond Giske i samtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre på Stortinget før en pressekonferanse om økonomisk korona-støtte i vår. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Støre vil ikke kommentere

Ap-leder Jonas Gahr Støre har forståelse for at innstillingen skaper debatt, men at det ikke er naturlig for han å kommentere ny ledelse før den er valgt.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen.

– Jeg vet det jobbes godt med ny, god, sosialdemokratisk politikk og med hvordan Trøndelag Ap skal bidra til å gi landet et nytt flertall og en ny kurs ved valget neste år, sier Støre til NRK.

KREVENDE: – Det er jo et ungt fylkesparti som nylig er slått sammen. Det har vært to ulike kulturer og måter å jobbe på. Det nye styret får et stort ansvar, sier Arild Grande til NRK. Foto: Rita Kleven/NRK

På vei tilbake til toppen

Fylkeslaget skal ha årsmøte lørdag 29. august, og det har i lang tid vært knyttet stor spenning til ledervalget.

Arbeiderpartiets fylkeslag i Trøndelag er ett av partiets største. Det kreves støtte fra 120 av 239 delegater med stemmerett på årsmøtet for at Giske skal bli valgt som ny leder for Trøndelag Ap.

Det har vært krevende å finne de rette kandidatene til fylkesstyret som kan representere bredden i Trøndelag.

– Vi har fått mange og gode råd fra kommunepartiene. Det har vært litt ulike syn på hvem som er best i de ulike rollene, sa Grande til NRK mandag morgen.

RUNGENDE APPLAUS: 10. februar 2018 holdt Trond Giske sin første politiske tale etter at han gikk av som nestleder 7. januar samme år. Han fikk stående applaus i Folkets Hus i Gjølme i Orkland i Trøndelag. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Måtte gå av som nestleder

Det er nå to år og sju måneder etter at den mangeårige Ap-toppen trakk seg fra alle sine partiverv – med unntak av vervet som stortingsrepresentant, som man ikke kan trekke seg fra. Dette skjedde etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Arbeiderpartiet konkluderte med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske har beklaget sin oppførsel i flere av sakene, men avviste andre varsler, og uttalte at partiets konklusjon om at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering burde omgjøres.