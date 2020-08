Trøndelag AUF trekker støtten til Trond Giske

Det var Adresseavisen som omtalte at Trøndelag AUF trekker sin støtte til Giske først.

Avisa skriver at avgjørelsen ble enstemmig vedtatt på et ekstraordinært styremøte i AUF torsdag ettermiddag.

Bakgrunn for møtet er en ny sak som involverer Trond Giske. Saken er blitt kjent etter at han ble innstilt som ny leder for Trøndelag Ap, skriver Adresseavisen.

AUF er den største delegasjonen på fylkesårsmøtet til helgen, der Giske etter planen skulle bli valgt til ny fylkesleder.

Trøndelag AUF skriver følgende i en pressemelding:

«AUF i Trøndelag har på ekstraordinært fylkesstyremøte i ettermiddag besluttet at AUF ikke lenger stiller seg bak den enstemmige innstillingen til valgkomiteen, grunnet den siste utviklingen i saken om Trond Giske. Fylkesstyret i AUF i Trøndelag vil på lørdag kreve skriftlig votering, og oppfordrer på det sterkeste alle medlemmer av AUF ikke å stemme for Trond Giske som ny fylkespartileder.»

Valgkomiteens leder Arild Grande bekrefter overfor TV 2 at valgkomiteen i Trøndelag kaller inn til krisemøte.

Nye anklager om upassende oppførsel

Det er Adresseavisen om skriver om en ny sak som involverer Trond Giske. Sandra Skillingsås (29) ble nylig innstilt som styremedlem i Trøndelag Arbeiderparti, og hun har vært regnet som en av Trond Giskes støttespillere. Nå står hun fram i avisa og anklager Giske for upassende oppførsel på nachspiel i 2014.

– Vi var på nachspiel på Trond sitt rom, en suite på melkekartongen på Heimdal. Det var alltid stas å være blant dem som ble invitert på nach på hans rom. Vi var fulle, alle sammen, sier Skillingsås til Adresseavisen.

Hun forteller videre at Giske sendte henne «pågående» tekstmeldinger fra andre siden av bordet. Etter hvert bryter nachspielet opp.

– Jeg går jeg også, men er bakerst i køa i den trange gangen ut av suiten. Døra går igjen, og plutselig står Trond der og sperrer døra. Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd, sier Skillingsås.

Ifølge 29-åringen «løste» situasjonen seg da baderomsdøra åpnet seg og et par halvveis ramlet ut.

– Da dukker jeg under armen hans, og løper. Hva som hadde skjedd om de to ikke var på badet, vet jeg ikke i dag.

Adresseavisen skriver at avisa har vært i kontakt med en venninne av Skillingsås som var til stede på det aktuelle nachspielet. Venninnen bekrefter at Skillingsås fortalte om episoden med Giske dagen etter nachspielet.

Trond Giske svarer

Trond Giske har gitt følgende kommentarer til Adresseavisen som svar på Skillingsås beskrivelse av nachspielet:

– Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra.

I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra.

Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske men har så langt ikke fått svar.

Innstilt som ny leder mandag

Mandag ble det klart at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti enstemmig innstiller Trond Giske som ny fylkesleder. Giske skrev da på Facebook at han var «ydmyk og rørt» over støtten.

Innstillingen har ført til store protester internt i partiet.

Etter å ha gått gjennom flere varsler mot den profilerte Ap-politikeren Trond Giske, konkluderte partiet i januar 2018 med at den daværende nestlederen hadde brutt parti-retningslinjene mot seksuell trakassering.

Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mente partiets konklusjon om brudd på retningslinjene burde omgjøres.