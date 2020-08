– Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for de som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet, oppleves dette som et nytt slag i trynet, sier Anette Trettebergstuen.

Med «dette» sikter hun til den samlede innstillingen på Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

Trettebergstuen er nasjonal leder av Aps kvinnenettverk, og forøvrig stortingsrepresentant for Hedmark. Hun reagerer sterkt etter å ha lest en kronikk skrevet av Ellen Reitan onsdag.

Reitan har vært bystyrepolitiker for Ap i Trondheim og er tidligere leder av AUF i Trond Giskes hjemby. Kronikken hennes har blitt delt av svært mange i det politiske miljøet onsdag.

Bedt om å unngå mannlige partifolk i baren

På nettstedet Trønder-debatt skriver hun om «utallige situasjoner» hun angrer på at hun ikke varslet om, som ung kvinne i Ap.

Hun går til angrep på partikulturen i Arbeiderpartiet i Trøndelag, som Reitan mener var en gutteklubb som var veldig vanskelig å få inn pass i, som ung jente.

«Gjennom hele min tid i AUF i Trøndelag hadde vi delegasjonsmøter før større partiarrangement. Først ba vi AUF-erne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet», skriver Reitan og fortsetter:

«Unge folk som advarer hverandre om dømmekraften og adferden til ordførere og kommunepartiledere. En slik dynamikk høres sikkert vanvittig ut for utenforstående. Men for oss var det helt naturlig. Fordi det var sånn kulturen var. Og det er sånn partiet nå aktivt velger at kulturen skal være».

– Rystende og vond lesning

– Det er rystende og vond lesning. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting sier fra og berømmer henne for det, sier Anette Trettebergstuen, etter å ha lest innlegget.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig.

Også Ragni Løkholm Ramberg, som leder Aps kvinnenettverk i Troms og Finnmark reagerer kraftig:

– Jeg synes innlegget til Ellen Reitan er hjerteskjærende å lese, og jeg håper alle i Trøndelag Ap leser det nøye før de gjør sitt valg. Hun beskriver et Arbeiderpartiet det er skremmende lett å kjenne seg igjen i, og vi må alle, hele partiet, velge om vi fortsatt vil ha det sånn. Kostnaden ved å varsle vet vi er for stor. Dersom effekten av varsle også er for liten, bærer det galt av sted, sier Ramberg til NRK.

Også lederne av Aps kvinnenettverk i Vestland og Nordland sier til NRK at de stiller seg bak Trettebergstuens budskap om at Giskes comeback skjer for tidlig.

Etter å ha gått gjennom en rekke varsler mot den daværende Ap-nestlederen, eks-statsråden og stortingsrepresentanten Trond Giske, konkluderte partiet i januar 2018 med at nestlederen hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mener også at partiets konklusjon om brudd på retningslinjer burde omgjøres.

Mener Giske tok støyten for andre menn

Ellen Reitan hevder i sin kronikk at ingen i partiet ble overrasket da varslene mot Trond Giske kom for dagen, etterhvert som #metoo skred frem.

«Noen turte endelig å si høyt det alle vi andre bare hvisket om», skriver hun.

Reitan skriver videre at hun mener ukulturen i Trøndelag Arbeiderparti ikke handler om Trond Giske, først og fremst. Hun mener at flere i fylkespartiet skal være glade for at det ikke har blitt mer oppmerksomhet rundt andre menn i partiet, og kulturen som er og har vært.

«En del trønderske sosialdemokrater skal være ganske glade for at én tok støyten for alle da metoo-kampanjen rullet. Dette handler om en kultur som har dominert lenge, men som nå blir legitimert ved akklamasjon på årsmøtet til helgen», skriver hun.

TILBAKE I MANESJEN: Trond Giske klatrer igjen i Arbeiderpartiet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Trond Giske er som kjent enstemmig innstilt av valgkomiteen i Trøndelag Ap til vervet som fylkesleder og landsstyremedlem for Trøndelag. Han er ventet å bli valgt under årsmøtet kommende lørdag.

Til NRK skriver Giske onsdag at han ikke vil gi intervjuer før på årsmøtet lørdag.

Ba om samhold

I en tale på et partiarrangement i Tromsø onsdag, adresserte partileder Jonas Gahr Støre de siste årenes stridigheter internt i partiet.

Han oppdrodret partietom å slutte rekkene fram mot stortingsvalget.

– Enten er dere med oss, eller så er dere mot oss, sa Støre ifølge iTromsø som var tilstede på arrangementet.

Kvinnenettverksleder i Oslo går av

Lederen i et av Arbeiderpartiets kvinnenettverks største fylkeslag trakk seg fra vervet under et møte tirsdag kveld.

I en SMS til NRK forklarer Torunn Kanutte Husvik, som forøvrig selv er trønder, avgangen med økt arbeidspress etter #metoo:

– Det stemmer at jeg har gått av som leder av Kvinnenettverket i Oslo Ap etter åtte år. Det er ingen tvil om at dette vervet har endret innhold og omfang siden desember 2017. Jeg ba om avløsning da valgkomiteen jobbet tidligere i vinter, da jeg så at jeg ikke hadde tid til å ivareta helheten i vervet da arbeidet med #metoo og oppfølging av damene som trengte å prate om dette, tok all ledig tid, kombinert med det å være i full jobb som lærer i Osloskolen.

GÅR AV: Leder av Aps kvinnenettverk i Oslo,Torunn Kanutte Husvik. Her på et bilde fra 2011. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Husvik fortsetter:

– Den tilliten jeg har hatt skal jeg fortsette å ivareta og jeg skal fortsette å stille opp for damene i partiet vårt som styremedlem i Oslo Ap, men noen må hjelpe meg med resten. På grunn av korona er årsmøtet utsatt på ubestemt tid og jeg trengte avløsning nå da arbeidsmengden ikke blir mindre. Det er fint for damene i Oslo Ap og godt for meg