Ap: – Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering

Fra midten av desember til nyttår fikk Ap flere varsler om Trond Giske.

«Arbeiderpartiet har i dag, 25. januar 2018, ferdigstilt behandlingen av disse varslene, og kommet til at det i flere av tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering,» står det i en pressemelding fra Arbeiderpartiet.

De skriver at partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene.

Giskes advokater med kraftig kritikk

Trond Giske kommer med et kraftig svar i form av en pressemelding fra advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

«Vi stiller oss kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner,» skriver advokatene i en pressemelding.

Giske er sykmeldt og har bedt de to advokatene uttale seg om dette på hans vegne. De skriver at Giske ikke har vært i stand til å fremlegge sin versjon fordi han har vært sykmeldt.

«Når konklusjonene nå trekkes uten et tilsvar fra Trond Giske bryter Arbeiderpartiet et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp – at den som blir anklaget får gi sin versjon – som partiet selv har hevdet de ville håndheve,» skriver de.

Takvam: – Dette er ikke over

Arbeiderpartiet oppgir ikke antall varslingssaker som de har behandlet. Ifølge NRKs politiske kommentator Magnus Takvam skal det dreie seg om rundt seks saker.

– Denne striden er absolutt ikke over med denne kraftige motreaksjonen. Så får vi se hvordan Arbeiderpartiet tar imot nyheten om dette etter hvert, sier NRKs politiske kommentator Magnus Takvam.

Ingen ytterligere reaksjoner

Giske trakk seg som nestleder 7. januar.

«Da Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet er det ikke aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side,» skriver Ap.

«For Arbeiderpartiet er det forventet at våre tillitsvalgte har en atferd som er forenlig med vårt verdigrunnlag og våre retningslinjer for hvordan vi mener at kvinner og menn skal bli møtt i vår organisasjon. Dette ansvaret hviler ekstra tungt på våre fremste tillitsvalgte,» står det i pressemeldingen.

Flere saker

«Arbeiderpartiet har også mottatt andre varsler og henvendelser med påstand om uønsket seksuell oppmerksomhet og behandler disse i tråd med våre rutiner,» skriver de i pressemeldingen.

Arbeiderpartiet har satt ned et utvalg som skal gjennomgå retningslinjer og håndteringsrutiner knyttet til saker om seksuell trakassering.

Dette arbeidet er i gang og ledes av Pål Lønseth.

TAR AVSTAND: Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at han tar fullstendig avstand fra det Giske skrev i sitt Facebook-innlegg, fordi dette kunne sette varslerne i «tvilsomt lys».

Ble varslet

Torsdag fikk flere av kvinnene som har varslet om uakseptabel oppførsel fra tidligere nestleder Trond Giske beskjed av Arbeiderpartiet om at sakene deres ville bli ferdigbehandlet i løpet av dagen.

Både Trond Giske og varslerne skal ha blitt hørt og har kommet med sine innspill i flere omganger. Adresseavisen meldte onsdag at konklusjonen fra Ap-ledelsen var at Giske «har brutt interne regler og retningslinjer» i flere av sakene.

21. desember beklaget Giske sin oppførsel i Dagsrevyen. Dagen etter ble det kjent at han var sykmeldt. Andre nyttårsdag ble Giske fritatt fra sitt verv som nestleder på ubestemt tid. Dagen etter gjentok Giske på Facebook at han beklaget å ha påført andre mennesker ubehag ved sin tidligere atferd. Samtid uttalte Giske at han oppfattet deler av varslene som «grunnløse og falske».

Trakk seg som nestleder

5. januar ble Line Oma den første som sto frem med sitt Giske-varsel, da NRK omtalte Omas møte med Giske i New Delhi i 2010.

7. januar ble det klart at Giske hadde trukket seg som nestleder «på varig basis». Giske skrev på Facebook at han så fram til å gi sin versjon av sakene og imøtegå det han mener er uriktig.

Giske, som foreløpig er sykmeldt ut uken, er også ferdig som finanspolitisk talsperson. Planen er at han går inn i familie- og kulturkomiteen når han vender tilbake på jobb.

Støre uttalte til NTB torsdag at Aps avgåtte nestleder er i sin fulle rett til å være til stede når landsstyret samles til ekstraordinært møte i neste uke.

Giskes rådgiver og pressekontakt Bård Flaarønning sa onsdag at Giske er sykemeldt og derfor ikke har mulighet til å kommentere saken.