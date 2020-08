92 Ap-politikere har signert et leserinnlegg der de skriver at Aps tidligere nestleder ikke bør få fremskutte verv i Arbeiderpartiet. Det var VG som først skrev om oppropet. Ytterligere 49 personer har signert etter at innlegget ble sendt inn.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller oppropet et uttrykk for «frustrasjon og sterke meninger».

– Det er et uttrykk for at man tar metoo på alvor, at det skal være trygt å være kvinne og mann i Arbeiderpartiet og organisasjonen. Det er en vanskelig sak for mange, og jeg skjønner at de reagerer, sier Støre.

Ap-lederen sier han i utgangspunktet mener det er bra at det er sterkt engasjement om saken, fordi Arbeiderpartiet er et likestillingsparti og «det skal vi være med engasjement». Samtidig erkjenner Støre at gjerne skulle vært oppropet foruten.

– Min holdning til det er at dette er en sak som er krevende og ubehagelig for mange, som vi gjerne skulle ha sluppet. Men den er her, og da har jeg forståelse for at folk reagerer, og at de gir uttrykk for det. Det må være et samfunn der vi har ytringsfrihet, og kan si fra, sier Støre.

– Trøndelag Arbeiderparti har ansvaret

På spørsmål om hva partiledelsen skal gjøre med oppropet, er Støre tydelig på at det er opp til Trøndelag Arbeiderparti å bestemme hvem som skal representere partiet på fylkesnivå.

– Vi skal gi Trøndelag Arbeiderparti det ansvaret de har, med å velge tillitsvalgte. Da må de gjøre vurderinger av tillit. Det deres ansvar. Jeg har også ansvar for å gi tillit til folk i en del situasjoner, dette er ikke en slik situasjon. Jeg har vist at jeg kan reagerer sterkt når regelverket har blitt brukt. Det er partiet kjent med. Det har jeg gjort før, og det kan jeg komme til å gjøre igjen.

Til helgen kommer årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti sammen for å utnevne ny fylkesleder. På spørsmål om Støre har noen råd til årsmøtet, svarer Ap-lederen følgende:

– Jeg har sagt til alle som har slike valg, at de må velge samlende ledere, og ledere de kan stille seg bak. Arbeiderpartiets verdier er helt klare, vi står helt tydelig på dette her, om hva vi forventer av dem som blir valgt: Å sikre et trygt miljø for alle som blir med, særlig kvinner, særlig unge kvinner, og det gjelder alle som har ansvarsposisjoner i partiet vårt.

– Har du tillit til Trond Giske?

– Jeg har tillit til at Trøndelag Arbeiderparti fatter sitt valg, at de legger vekt på alt de skal ved en slik korsvei, og at de gjør det på grundig måte.

Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng ville helst sett at partifeller ikke kom med et opprop. Over 100 partikolleger har signert oppropet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hadde helst sett at vi unngikk opprop

Partisekretær Kjersti Stenseng skriver i en skriftlig kommentar til NRK at hun skjønner at saken har skapt «debatt og engasjement».

– Alle kan ytre seg i vårt parti og det skal være takhøyde for det. Jeg hadde helst sett at vi unngikk opprop. Det er sterkt å høre Ellen Reitan og andre beskrive sine opplevelser i partiet. Det er bra at Ellen og andre sier fra, og de skal vite at vi tar det på største alvor. Arbeiderpartiet er et tryggere parti i dag. Jobben er ikke over, men alle skal vite at vi jobber utrettelig for likestilling og mot diskriminering i Arbeiderpartiet, skriver Stenseng.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon og en helt ekstraordinær kandidat og valget av Trond Giske som den nasjonale politikeren han er påvirker ikke bare Trøndelag, dette har klare konsekvenser for hele partiet i hele landet. Derfor så mener vi det er riktig av oss å bryte den vanlige kutymen og gi beskjed at dette ble feil, sier initiativtaker Morten Ellingsen, fylkesleder i Follo Ap.

– Handler om omdømmet til partiet

Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen sier det er uvanlig å blande seg inn i et annet fylkeslags valg, men at det handler om omdømmet til partiet.

– Dette handler om å gi støtte til varslerne, si ifra til medlemmer at vi er uenig i valget, men det handler også om at vi håper at Trøndelag Ap ikke har kjørt seg fast. Trond bør se det selv, hvis ikke Trøndelag gjør det, sier Pedersen til NRK.

I oppropet skriver Ap-politikerne at de mener tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske ikke bør få ny tillit for å bekle fremtredende verv i partiet. Dette er en reaksjon på at en enstemmig valgkomité har innstilt Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap.

De ber fylkeslaget velge en annen enn Giske når ny fylkesleder skal velges i helgen.

– Dette er vårt signal til Trøndelag, så skal ikke jeg legge meg opp i om det finnes andre kandidater eller hvem som stiller til valg der, sier Ellingsen.

OPP OG FREM: Trond Giske skrev på Facebook at han var ydmyk og rørt over å bli innstilt som kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

I oppropet heter det blant annet:

«Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp.»

Ifølge de som har signert oppropet, handler Giske-saken nå om Arbeiderpartiets troverdighet på likestilling, kvinnepolitikk og hva som blir akseptert i partiet.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen. Det handler om hvor viktig for oss det er å understreke at dette skal være et parti som skal være trygt for alle – også unge jenter.»

Trond Giske opplyser i en SMS til NRK at han ikke har noen kommentar til saken.

Ønsket motkandidat

Tone Våg, tidligere Ap-ordfører i Snåsa, er ønsket av flere til å stille som motkandidat til Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti. – Jeg vurderer å si ja til benkeforslag, så alle kan få en dame å stemme på, sier hun til NRK.

KAN BLI MOTKANDIDAT: Tidligere Ap-ordfører i Snåsa, Tone Våg, mener at valgkomiteen burde ha innstilt flere kvinner til ledervervet i Trøndelag Ap. Flere av lokallagene har ønsket seg en kvinnelig leder. Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Jeg reagerer på at valgkomiteen fullstendig overser at mange har ønsket en kvinne. Valgkomiteen må ta innover seg at mange av lokallagene har spilt inn at de ønsker en kvinnelig leder. Det synes jeg ikke de har tatt på alvor når de innstiller to menn og en kvinne i ledelsen, utdyper Våg.

– Det er mannskulturen generelt jeg ønsker å kjempe mot. Jeg har aldri vegret meg for å ta et lederverv når jeg er blitt spurt. Så jeg vegrer meg ikke.

– Stiller du opp som lederkandidat ved fylkesårsmøtet?

– Det er ei vurdering jeg må ta, svarer Våg.

Ap-topp: – Folkevalgte kan ikke stemme på eget parti

Fire av Arbeiderpartiets nær 50 stortingsrepresentanter har skrevet under oppropet. Blant dem er Tuva Moflag.

– Jeg tror det blir vanskeligere å varsle hvis Giske blir valgt, sier Moflag.

I Politisk kvarter på NRK P2 torsdag morgen sa hun at det var på tide for partiet å stille seg ordentlig bak de unge kvinnene som har varslet om seksuell trakassering og uønsket atferd internt.

KRITISK: Tuva Moflag ber Trøndelag Ap velge en annen leder enn Trond Giske. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Jeg har snakket med medlemmer som sier at jeg er tillitsvalgt lokalt, jeg er folkevalgt, men jeg vet ikke om jeg kan stemme på mitt eget parti ved neste høsts valg. Vi har medlemmer som sier de vurderer medlemskapet sitt, at de kanskje ikke kan være medlemmer lenger, og vi har medlemmer som sier at de ikke ser det naturlig å delta i valgkampen neste år om vi ikke tar et skikkelig oppgjør med #metoo, sier Moflag.

Om Giskes kandidatur som fylkesleder, sier stortingsrepresentanten dette:

– Jeg mener tilliten (til Giske, red.anm.) ikke er tilbake, og vi ser at mange er enig med meg. Vi ser reaksjoner fra både velgere og medlemmer som sier at den tilliten ikke er tilbake, sier Moflag før hun avslutter:

– Det er Trøndelag som skal ta dette valget, men det skjer ikke i et vakuum. Vi har både muligheten og ansvaret for å fortelle hvilke konsekvenser dette får for Arbeiderpartiet andre steder. Jeg sier dette av hensyn til partiet, og fordi jeg ønsker at vi skal vinne valget neste høst.

AUF-ere til frontalangrep på Giske

Oppropet er bare én av flere reaksjoner på innstillingen av Trond Giske som fylkesleder i Trøndelag Ap torsdag.

I morges gikk tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, hardt ut mot både Giske og partikulturen i Trøndelag Ap.

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren i årsmøte i Trøndelag Ap, sa hun i Politisk kvarter i NRK P2.

I et innlegg på Trønderdebatt onsdag, skrev Reitan blant annet at AUF i Trondheim gjennom hele hennes tid hadde møter der de ba medlemmene unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, før de ble bedt om å velge de samme mennene til ledende verv i partiet.

Hun fikk støtte av Fatima Almanea, tidligere nestleder i Nord-Trøndelag AUF med toppverv i Trøndelag Ap, nå kommunestyrerepresentant i studiepermisjon for Ap i Verdal.

– Jeg vil ikke anbefale noen å gå inn i Trøndelag AUF eller Trøndelag Ap, før det er ryddet opp i ukulturen. Men jeg har ikke sett noen tegn på at kulturen har endret seg, heller tvert imot. Jeg har et inntrykk av at ting har blitt verre.

Leonora Hjelle, tidligere AUF-leder i Vestland og kvinnepolitisk ansvarlig i Arbeiderpartiet i Bergen mener partiet står ved et veiskille der de kan vise om de tar Metoo på alvor eller ikke.

– Giske mistet tilliten sin til å ha sentrale verv i vår organisasjon, jeg ser ikke at noe har endret seg siden den gang som har gjort at tilliten har kommet tilbake, sier Hjelle.

Torsdag morgen kom det også et nytt debattinnlegg i Trønderdebatt. Dette er skrevet av tidligere bystyremedlem Synne Bendal i Trondheim.

Hun skriver blant annet:

«Jeg burde sagt fra da jeg var 16, og da jeg var 17, 18 og 19. Egentlig burde jeg sagt fra hvert år fra jeg begynte i AUF i Trondheim som 16-åring til jeg takket for meg i bystyret omtrent ti år senere (...)

Jeg husker hvor lite som skulle til for at jenter som var «inne» plutselig ble snakket negativt om. De som før hadde vært dyktige, smarte og viktige var omtrent over natta blitt vanskelige, og fikk plutselig ikke lenger invitasjon til de uformelle stedene hvor de virkelige diskusjonene fant sted.»

Arbeiderpartiet konkluderte i begynnelsen av 2018 med at Giske hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Etter å ha gått gjennom flere varsler mot Giske, konkluderte partiet i januar 2018 med at nestlederen hadde brutt parti-retningslinjene mot seksuell trakassering.

Giske beklaget oppførselen sin i noen av sakene, men har hele veien vært uenig i at han har stått bak seksuell trakassering. Han mente partiet sin konklusjon om brudd på retningslinjene burde omgjøres.

Nye retningslinjer mot seksuell trakassering

– Jeg synes det er modig at man tar til ordet for det man har gjør og forteller om de opplevelsene man har i Trøndelag Arbeiderparti, sier fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø.

Partiet har nå nye retningslinjer mot seksuell trakassering og klarere rutiner på hvordan møter skal gjennomføres.

– Vi har gått bort fra de alkoholreglene vi hadde tidligere og nå er det opp til den enkelte hvordan man vil gjøre det på årsmøtemiddager og fester. Vi har lagt mye bedre til rette for AUF-ere, slik at de skal føle seg tryggere på disse middagene og slik at de får sin plass til å gjøre det de ønsker å gjøre. I tillegg har vi veldig klare rutiner på hvem man skal ta kontakt med om man opplever noe som ikke er trygt eller noe som er uønsket, sier Hopsø.

Han mener det er et klart skille mellom partiet før 2017 og partiet i dag. Hopsø understreker at partiet hele tiden vil arbeide for et bedre miljø.

– Mye av det som kommer fram er rundt festkultur og årsmøtefester, så har vi ikke vært bevisst nok på det. Der må jeg si at det har vært en tid før 2017 og en tid etter 2017. Det har bevisstgjort oss. Vi har gjennomført ulike tiltak for å bli bedre og det er i dag trygt å sende ungene sine på møte i Trøndelag Arbeiderparti, sier Hopsø.