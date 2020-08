Kilder til NRK: Vurderer å vrake Giske som fylkesleder

Trond Giske har gitt følgende kommentarer til Adresseavisen som svar på Skillingsås beskrivelse av nachspielet:

– Jeg har aldri hatt noe annet ønske enn et godt og vennskapelig forhold til Sandra. Det er umulig å forholde seg til SMSer jeg ikke kjenner innholdet i, men finner ingen problematiske SMSer i min kontakt med Sandra.

I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene. Et nachspiel for 6 år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra.

Jeg har i alle år hatt et godt samarbeid med Sandra, og har i alt arbeid, møter og reiser vi har vært på gjennom årene opplevd at vi har hatt en god og vennskapelig relasjon.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Trond Giske men har så langt ikke fått svar.