Omstridt vindkraftutbygging i gang: – Jeg gråt da jeg kom hit i dag

– Jeg synes det er fryktelig trist. Jeg gråt da jeg kom hit i dag, for dette er øya vår. De tar alt som er, og dette er trist for oss som bor her, sier Lena-Annie Østheim, som er med på demonstrasjonene.

Mandag starta Trønderenergi, som eies av 23 trønderske kommuner, arbeidet med den omstridte vindkraftparken på Frøya. Demonstranter hindret dem allerede i starten av april.

Utbyggerne har sagt at de taper 500.000 kroner for hver dag som går uten at de kommer i gang med arbeidet. Selskapet sier det er for sent å snu nå, etter som hundrevis av millioner er forpliktet i prosjektet.

Lena-Annie Østheim er veldig lei seg for at Trønderenergi nå starter utbygginga av vindkraft på Frøya. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Trønderenergi har mandag satt opp skilt langs fylkesveien og gjerda inn deler av anleggsområdet, for å forberede arbeidet med vindkraftparken.

Det har så langt ikke vært noen konfrontasjoner mellom demonstranter og utbygger.

– Vil kontakte politiet

– Vi respekterer at det er ulike meninger om vindkraftprosjektet her på Frøya, men vi har alle tillatelser på plass og ønsker å gå i gang med arbeidet, sier prosjektleder i Trønderenergi, Ragnhild Remmen Bull til NRK.

Hun sier at de vil tilkalle politi dersom de får problemer med demonstrantene.

– Vi ønsker å jobbe i henhold til vår plan. Dersom vi opplever det som usikkert å jobbe her, eller at vi blir hindra i å utføre arbeidet vårt, så må vi ha en dialog med politiet.

– Vi oppretter kontakt med politiet om vi føler oss forhindret i å gjøre jobben vår, sier Ragnhild Remmen Bull i Trønderenergi. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Demonstrantene løp fra politiet

Politiet har selv forsøkt å komme i dialog med demonstrantene på stedet, men det var ikke enkelt.

– Det var ikke så lett å få til en samtale med demonstrantene, for de løp da vi kom. De forsvant ut i terrenget. Det hadde vært fint å kunne snakke med dem, sier innsatsleder hos politiet, Ole Stig Hovde.

Trønderenergi har fått tillatelse til å bygge 14 vindturbiner på øya i Trøndelag. Dette skal gi strøm til 13.400 husstander årlig.

Holder ut til «the bitter end»

Demonstrant Geir Nekstad sier de kommer til å holde ut så lenge de må.

– Vi holder ut til «the bitter end». Vi ønsker å ta vare på den unike naturen vi har her på Frøya. Det er et unikt fugleliv, og at Trønderenergi får lov å rasere dette er helt utrolig, sier Nekstad.

I tillegg til at utbygginga starta mandag, har også Trønderenergi generalforsamling i Trondheim. Også her møtte demonstrantene opp.

Blant dem var leder av «Nei til Vindkraft på Frøya», Hans Anton Grønskag.

– Vi skal stoppe dem. Det er det ikke tvil om. Vi har flere kort på hånda, sier han til NRK.

Arbeidet med vindkraftanlegget på Frøya er i gang. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Nå må vi gjennomføre

Torsdag ble det kjent at Trønderenergi får støtte fra sine 23 eierkommuner om at arbeidet med et vindkraftverk må startes opp igjen.

I forrige uke sendte Trønderenergi ut en felles uttalelse fra styreleder og eierne:

«Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt. Det gjelder for alle de tre prosjektene Frøya, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet som Trønderenergi nå skal bygge ut.»

Under mandagens generalforsamling sier styreleder i Trønderenergi, Per Kristian Skjærvik, at prosessen på Frøya kunne vært gjort bedre.

– Dette gir oss ikke mindre lyst til å gå i gang med nye prosjekter, men vi burde kanskje ha vært mer grundig i starten på denne saken. Det kan være noen som har sovet litt i timen. Men når vi først har kommet så langt som dette, så må vi gjennomføre, sier han.

Vindkraftmotstandere på toppen av Besselvassheia på Frøya. Foto: Ronny Teigås / NRK



