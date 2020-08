– Det ligger et alvorlig og vanskelig bakteppe som grunn til at jeg står her, sier Kjerkol på talerstolen.

Stortingsrepresentanten fra Stjørdal er også partiets helsepolitiske talsperson. Hun ble valgt med 156 stemmer av 233 avgitte. To var blanke.

Årsmøtet godtok resultatet ved akklamasjon.

Amund Hellesø og Eva Kristin Hansen er valgt til nestledere. Marit Bjerkås, som valgkomiteen hadde foreslått som leder, ble i stedet valgt til kvinnepolitisk leder.

Hard debatt

Det har i lang tid vært knyttet stor spenning til ledervalget til Aps største fylkesparti. Torsdag kveld skrotet valgkomiteen innstillingen hvor Trond Giske var foreslått som ny leder i fylkespartiet.

Debatten i partiet har rast i forkant av fylkesårsmøtet. Flere unge kvinnelige partimedlemmer har gått hardt ut mot en ukultur, og dette ble igjen et tema på årsmøtet.

IKKE LEDER: Marit Bjerkås ble ikke valgt som fylkesleder, men tar resultatet med et smil. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det skal være trygt å engasjere seg i Trøndelag Ap. Det er min garanti, sa Kjerkol til årsmøte etter at hun ble valgt til ny leder.

Hun mener partiet nå står ovenfor store oppgaver som de skal møte i felleskap.

– Vi har bare partiet til låns og det er vår oppgave å overlevere det sterkere, mer samla og bedre til de som kommer etter oss, sier Kjerkol.

Benkeforslag

Valgkomiteens nye innstilling på Bjerkås fredag kveld vakte oppsikt. Varaordføreren i Rennebu sør i Trøndelag er også aktiv i fylkespolitikken.

Fredag meldte flere medier valgkomitéleder Arild Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder. Det fikk Kjerkol til å rase mot Grande.

Benkeforslaget på Kjerkol som leder ble fremsatt av Arild Pedersen, leder i Verdal Ap. De krevde skriftlig avstemning.

– Det er ikke ro Trøndelag Ap trenger, det er opprydding, sa Pedersen fra talerstolen i Steinkjer.

Delegater fra Steinkjer, Stjørdal, Namsos og Meråker uttrykket også støtte til Kjerkol.

SKRIFTLIG: Det ble skriftlig avstemning i ledervalget, og her telles temmer opp i Trondheim. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Et varsel skal behandles ordentlig

Kjerkol gikk selv på talerstolen i Steinkjer lørdag.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet kan jeg ikke akseptere. I Ap har vi klare vedtekter og rutiner hvordan vi håndterer blant annet varslingssaker, sa stortingspolitikeren.

Hun sier vider at det var en overraskende opplevelse for henne å bli oppringt av valgkomiteens leder. Der redegjorde han for en SMS hvor det ble satt fram påstander om at hun har trakassert andre mennesker.

– Et varsel mot meg skal behandles ordentlig. Det har det ikke blitt gjort her. Valgkomiteen leder har håndtert dette på en måte som er helt på tvers av det vi står for som organisasjon, sa Kjerkol.

– Det jeg har opplevd det siste døgnet kan jeg ikke akseptere, sier Ingvild Kjerkol. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Grande ville ikke støtte Kjerkol

Grande sa fra talerstolen at han hadde tilbudt seg å gå ut av valgkomiteen da flere foreslo Kjerkol som leder. Han kunne ikke stille seg bak en innstilling med Kjerkol som leder.

– Det har jeg personlige grunner til, forklarte Grande.

Han sa også at det bevisst var plantet inntrykk fra diskusjoner i valgkomiteen som åpenbart har en helt tydelig hensikt. Selv la han vekt på at det trengtes nye folk inn i ledelsen.

– Jeg tror ikke folk som allerede har stor makt, og som har vært del av konflikter oppigjennom årene, er de riktige til akkurat denne posisjonen, sa valgkomiteens leder.

– Jeg har full tillit til de valgkomiteen ha pekt på og intervjuet, er de riktige til å ta Trøndelag Ap inn i ei ny tid.

Ellers takket han for en ærlig debatt. Grande siterte også fra Nils Arne Eggen på at konflikter ikke må gjemmes men løftes opp, for å få gjort noe med dem.

FÅR KRITIKK: Valgkomiteens leder Arild Grande hører på at Arild Pedersen, leder i Verdal Ap, fremmer benkeforslag om Ingvild Kjerkol som leder i fylkespartiet. Grande får kritikk for hvordan han ledet valgkomiteen fra flere hold. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Vi må sette ned foten

Lederen i Steinkjer Ap mener valgkomiteen hadde satt to kvinner – Kjerkol og Bjerkås – i en vanskelig situasjon.

– Innstillingen er god, men vi kan ikke godta at lista er levert på feil grunnlag og feil premisser. Vi må sette ned foten, sa Lars Petter Løkken.

Partifellen May Britt Lagesen fra Steinkjer mente at partiet ikke kunne godta det som skal ha skjedd i valgkomiteen.

– Det handler om at det vi som parti ikke kan godta det vi leser om i media. Det er valgkomiteens leder som har satt disse to kvinnelige kandidatene i denne situasjonen, sa Lagesen.

Bjerkås' lederkandidatur fikk støtte fra hjemkommunen:

– Hun kommer nedenfra og opp og representerer grasrota. Det er det vi trenger akkurat nå, sa Inger Helene Havdal fra Rennebu.

– Ukultur i valgkomiteen

– Noe er veldig galt i fylkespartiet vårt. Det er tydelig for hele verden at vi har en mangefasettert ukultur, sa Pedersen i Verdal Ap.

– Jeg er rystet over at denne ukulturen også har bredt seg inn i valgkomiteen.

– Det har vært ei uvirkelig uke, sa Namsos-ordfører Arnhild Holstad, som også støtter Kjerkols kandidatur.

Noen av delegatene hadde forsatt ønsket å stemme på Trond Giske. Ap-veteran og tidligere Meråker-ordfører Bård Langsåvold har vært en av de mest profilerte Giske-tilhengerne i forkant av årsmøtet.

Han mener partiet nå mister en klippe i Trøndelag.

– Trond Giske stiller ikke som leder lenger, og det beklager jeg. Vi velger derfor å støtte Ingvild som leder, sa Langsåvold.

AUF sin delegasjon på Trøndelag Ap sitt fylkesårsmøte valgte å forlate salen da Trond Giske gikk på talerstolen. Du trenger javascript for å se video. AUF sin delegasjon på Trøndelag Ap sitt fylkesårsmøte valgte å forlate salen da Trond Giske gikk på talerstolen.

AUF gikk i protest da Giske talte

Giske fortalte i sin tale at han hadde gledet seg til å bli ny fylkesleder.

– Takk for alle rørende og varme meldinger, og oppfordringer om å stå på. Vi er ved veis ende nå, åpnet Giske.

Representanter fra AUF forlot årsmøtet i protest da Giske skulle holde tale. Dette skjedde både i Steinkjer og Trondheim.

– Vi markerer vår protest mot en stortingsrepresentant som fortsatt ikke anerkjenner at han har seksuelt trakassert unge jenter, sa Emilie Græsli.

Hun vil ikke gi ytterligere kommentarer.