– De siste årene har jeg blitt hjemsøkt av et spørsmål: «Er det verd det? Er det verd å engasjere seg i et parti hvor kvinner konsekvent blir undertrykt?», spurte Sofie Rosten Løvdahl, bystyrerepresentant fra Trondheim

Debatten i partiet har rast i forkant av fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Flere unge kvinnelige partimedlemmer har gått hardt ut mot en ukultur.

– Seksuell trakassering er ikke noe som skjer i en fjern Oslo-boble. Det foregår her, og det har foregått lenge, sa Løvdahl mens hun hevet en pekefinger.

– Det har skjedd fordi våre fremste partifeller har latt det skje. Det har skjedd systematisk.

– Nå er jeg lettet

Marit Bjerkås fra Rennebu ble fredag kveld innstilt som leder i Trøndelag Ap. Dagen før skrotet valgkomiteen Trond Giske som lederkandidat. Giske vil nå ikke vil stille opp i et eventuelt benkeforslag om ledervervet. Han trekker seg også som stortingskandidat til neste valg.

Dramaet er likevel langt fra over, da det kan bli benkeforslag på nok en kvinne: Ingvild Kjerkol, som raser mot valgkomiteens leder.

Løvdahl er likevel håpefull før dagens ledervalg.

– Jeg gruet meg egentlig veldig til i dag. Nå er jeg lettet. Lettet fordi i går kom nyheten om at jeg ikke trenger å skamme meg over eget parti, sa Løvdahl.

– Nå kan jeg faktisk stemme på mitt eget parti ved neste stortingsvalg.

Bystyrerepresentanten mener lørdagens ledervalg er det største valget fylkespartiet har gjort.

– Det tok tid før metoo kom til Trøndelag. Nå er metoo endelig her. Takk, sa hun til applaus og jubel fra årsmøtet.

UKULTUR: Kristin Nybrodal mener ukulturen har tatt kvelertak på engasjementet de en gang hadde i organsisasjonen

Frykter at gutteklubber får fortsette

Flere kvinner mener nå fylkespartiet må ta et oppgjør med ukultur i organisasjonen.

– Min største frykt er at gutteklubber får fortsette å eksistere og det at noen modige damer står fram kun har hjulpet et lite stykke på vegen, sa Kristin Nybrodal fra AUF i Malvik.

Hun mener ukulturen har tatt kvelertak på engasjementet de en gang hadde i organsisasjonen. Nybrodal har en sterk forventning til at det nye fylkesstyret tar oppgjøret med ukulturen en gang for alle.

Nybrodal ønsker også å kunne si til nye medlemmer i AUF at de ikke har noe å være redde for.

DIREKTE: Følg fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap.

Takket kvinne som sto frem

Julie Indstad Hole ledet AUF i Trøndelag 2017–2019. Hun tok også tak i metoo i sin tale.

– Ledervalget vi tar i dag betyr så utrolig mye for meg personlig, sa Hole, som i dag er kommunalråd i Trondheim.

Hun takket spesielt Sandra Skillingsås, som i Adresseavisen sto fram og anklaget Giske for upassende oppførsel på et nachspiel i 2014.

– Jeg vil rette en stor takk til deg, Sandra. Du har tatt oss til lyset, fra et mørke som knapt kan beskrives. Tusen, tusen takk. Endelig kom metoo til Trøndelag, sa den tidligere AUF-lederen.

Hole ville ikke la seg intervjue etter talen.

– Jeg har sagt det jeg har å si fra talerstolen, sier Hole til NRK.

METOO: Julie Indstad Hole ledet AUF i Trøndelag 2017–2019. Hun tok også tak i metoo i sin tale. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Du skal være trygg

Trøndelag AUF støttet opprinnelig valgkomiteens innstilling med Giske som lederkandidat, men trakk støtten torsdag.

I sin tale gikk nåværende AUF-leder i Trøndelag, Håkon Einarsve, også hardt ut mot ukultur.

– De siste dagene har vært tunge, men dessverre nødvendige. Vi kan ikke vike fra det urokkelige kravet om at du alltid skal være trygg i Arbeiderpartiet. Det er vår fordømte plikt å lytte til det som har skjedd, selv om du ikke selv er rammet, sa Einarsve.