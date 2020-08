Giske ble hyllet med applaus under årsmøtet

– Jeg kommer til å ta ordet fra talerstolen. Jeg venter med budskapet mitt til da, sier Trond Giske til NRK.

Lørdag var det knyttet spenning til om Giske kom til å dukke opp under årsmøtet etter den siste tids storm rundt ham.

Han møtte opp i Trondheim og sa han aldri var inne på tanken om å ikke komme.

– Å komme hit er som å komme hjem. Her er det masse mennesker med masse kjærlighet. Folk jeg har kjent i mange tiår. Som jeg er glad i, og som er glade i meg. Det er bare godt, sier Giske.

Fikk applaus

At det er mange som er glade i ham ble tydelig under årsmøtet.

Delegatene brøt ut i applaus da avtroppende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø henvendte seg til Giske i sin tale.

– Det er ingen tvil om du har lagt ned en enrom politisk innsats. Et helt liv siden årene i Trondheim AUF på 1980-tallet. Du har gjennom tiår vært regionens fremste politiker. For innsatsen som AUF-leder, stortingsrepresentant og statsråd fortjener du en stor takk, sa Hopsø.

Fredag ble det klart at Trond Giske selv trekker seg fra lederkampen i Trøndelag Ap og heller ikke søker gjenvalg til Stortinget.

Giske skrev i et innlegg på Facebook blant annet at «belastningen blir for stor».

Men kontroversene i partiet har ikke avtatt etter at Giske trakk seg.

Trond Giske under fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Foto: Bjarte Johannessen / NRK

Vil ikke kommentere lederkamp

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var av flere medier meldt som en favoritt til ledervervet, etter at Giske var ute av bildet. Men hele valgkomiteen stilte seg bak Marit Bjerkås som ny leder.

Flere medier meldte fredag at valgkomiteens leder Arild Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Det fikk Kjerkol til å rase.

Etter det NRK erfarer vil det bli kampvotering om ledervervet i Trøndelag Ap. Flere kilder bekrefter at Ingvild Kjerkol vil bli foreslått mot valgkomiteens kandidat Marit Bjerkås.

Giske var ordknapp når det gjelder den nyoppståtte striden i partiet.

– Jeg har ingen kommentar til det. Prosessen må bare få lov til å gå sin gang. Nå er årsmøtet samlet og medlemmene får si sitt, sier Giske.