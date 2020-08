Kjerkol raser mot lederen i valgkomiteen: – Det groveste jeg har vært med på

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var av flere medier meldt som en favoritt til ledervervet, etter at Giske var ute av bildet.

Mange ble derfor overraska da komiteens leder, Arild Grande, under en pressekonferanse fredag kveld annonserte at Marit Bjerkås foreslås som den nye partilederen.

Fredag meldte flere medier valgkomitéleder Arild Grande skal ha mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol, hvis valgkomiteen innstilte henne som ny leder.

Det får Kjerkol til å rase mot Grande.

– Lederen i valgkomiteen har brutt alt det vi har av rutiner for både valgprosesser og varslingsrutiner. Det må det tas et oppgjør med. Det vil ikke være å starte en ny kultur å fortsette det løpet Arild Grande har kjørt den siste uka, sier hun til NRK under fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Etter det NRK erfarer vil det komme benkeforslag på at Ingvild Kjerhol bør bli ny leder i Trøndelag Arbeiderparti. Dermed ligger det en til kampvotering om ledervervet i ettermiddag.

Ingvild Kjerkol på fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti i Steinkjer. Hun er rasende etter den siste tids utvikling. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Rykter og tjuvtriks

Grande skal også ha truet med å trekke seg dersom Kjerkol ble innstilt som ny fylkesleder.

– Jeg har sett den tekstmeldingen. Det er en tekstmelding. Det er ikke et varsel. Det har ikke kommet et varsel på min person. Det er vanskelig å forholde seg til, sier Kjerkol.

Kjerkol vil ikke svare på spørsmål om hun vil ta et oppgjør med Grande på talerstolen under årsmøtet.

– Jeg tar varsling veldig alvorlig. Men rykter og tjuvtriks kan jeg ikke akseptere som mangeårig leder i Arbeiderpartiet. Dette er det groveste jeg har vært med på, avslutter hun.

Det har i lang tid vært knyttet stor spenning til ledervalget i Trøndelag Arbeiderparti. Årsmøtet avholdes både i Steinkjer og Trondheim lørdag, og overføres digitalt mellom stedene.

Torsdag kveld måtte valgkomiteen skrote innstillingen hvor Trond Giske var foreslått som ny leder i fylkespartiet.

– Sagt i fortrolighet

Arild Grande mener på sin side at det som ble sagt under valgkomiteens møte var i fortrolighet. Han ønsker ikke å si noe mer om hva han fortalte til resten av komiteen da han fikk denne Sms-en.

– Nå verserer det masse rykter. Det er skadelig for folk som rammes av dem, sa han da han bli konfrontert med uttalelsene til Kjerkhol.

Grande sier Kjerkhol var den første han ringte etter at møtet til valgkomiteen var ferdig. Der fortalte han at det ikke ble aktuelt å innstille henne som leder.

– Vil du si du og Kjerkhol har et betent forhold?

– Vi har ulike innfallsvinkler til saker, som man ofte har. Så har jeg et godt samarbeid med Ingrid i stortingsgruppa. Ut over det ønsker jeg ikke å karakterisere dette her, sier Grande.

Ottervik: – Ufint

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, sier til NRK at partiet er nødt til å brette opp ermene og «begynne å snakke med hverandre og ikke om hverandre».

– Vi trenger spilleregler for hvordan vi håndterer ulike ting. Vi skal ha lav terskel for å varsle om det som er ugreit. Men vi må også ha spilleregler når det gjelder folk som blir angrepet på denne måten. Det synes jeg er ufint, sier hun.

– Hva tenker du om at Kjerkol sier dette er det groveste hun har opplevd?

– Dessverre er ikke dette det eneste eksemplet. Å bruke den type strategi som maktmiddel er ufint, sier Ottervik.

Hun understreker at hun ikke kjenner detaljene i den spesifike saken, men sier de ikke kan ha det sånn i partiet lenger.

– Jeg håper dette bevisstgjør oss på at vi nå er på et nullpunkt. Det gjelder både måten vi behandler hverandre på og hvordan vi diskuterer i dette partiet, sier hun.