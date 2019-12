Juletreprodusenter sliter med konkurransen fra store kjeder

Produsentene som kan slite holder hovedsakelig til i Trøndelag, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Flere små, norske produsenter melder at de vil stoppe produksjonen på grunn av for hard konkurranse, opplyser daglig leder John-Anders Strande i Norsk Juletre til Nationen.

– Det er særlig mindre produsenter dette går ut over, som ikke kan levere til store kontrakter, sier Strande.

Coop: Kjøper norske trær

Coop startet å selge juletrær for to år siden. Siden har flere produsenter måttet kutte kraftig i prisen. Enkelte taper så mye som 40 prosent, ifølge Strande.

Coop understreker at de kjøper trær fra norske produsenter.

– Vi selger ikke rusk og rask, som det blir hevdet. Dette er standard norsk god kvalitet, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

– Vi selger ikke rusk og rask, som det blir hevdet. Dette er standard norsk god kvalitet, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til NRK.

I fjor solgte Coop-butikkene 40.000 juletrær. Kristiansen viser til at handelskjeden selger enkelte varer som såkalte medlemskupp.

– Nå har vi sett at kundene våre også ønsker seg billige juletrær fra Coop, forteller han.

– Merker konkurransen

En av to juletreselgere på Torvet i Trondheim forstår bekymringene for små produsenter.

– Det koster en del å være i markedet med trær. Vi betaler mer for trærne vi kjøper inn, enn det Coop selger det ut for, sier Ragnar Krogstad til NRK.

– Men slik vil det være når du skal spise kirsebær med de store. Jeg tror det kommer til å gå veldig fint, sier han.

Den andre selgeren på Torvet, Øyvind Christiansen, konstaterer også at de store kan kjøpe inn trærne billigere enn han kan.

– De store tar over. Det blir mindre og mindre konkurranse. Vi som er små blir bare utkonkurrert, sier selgeren med 40 års erfaring på Torvet.

SELGER: Ragnar Krogstad er en av to juletreselgere på Torvet i Trondheim. Han selger juletrær fra Valsøyfjorden, samt edelgran fra Vestfold og Ryfylke. Prisene varierer fra 500 til 800 kroner.

Tror trønderske produsenter sliter

Han synes ikke det er bra for utviklingen i bransjen. Ifølge Christiansen måtte trønderske produsenter som skulle selge til Coop, levere dem til Stavanger eller Vestfold først.

– De som leverer til Coop er særlig i Vestfold og Rogaland. Trønderske produsenter må hogge trærne tidlig, for å sende dem nedover før de igjen sendes vider. Da sier det seg selv at produsentene forsvinner.

I fjor tente han opp 200 trær han ikke fikk solgt.

Coop vil ha flere produsenter

Det er tredje året Coop selger juletrær. Det er først i år de selger over hele landet.

– Det er 28 produsenter som får levere til Coop. Forhåpentligvis blir det enda flere neste år, sier kommunikasjonssjef Kristiansen i Coop Norge.

– Det vil fortsatt være mulig å levere trær til Coop. Så er spørsmålet, hvem skal tjene penger og hvor mye. Det er viktig å understreke at når vi selger trær til 249 kroner, så selger vi ikke med tap. Det er norske trær, så det er ikke noen dumpingpris på den måten. Men det er klart at juletreprodusenten som er vant til å stå på torget og selge trær til 600–800 kroner, synes at dette er en brysom konkurrent, sier han.

Kristiansen tror likevel det er et marked for både salg i butikk og for andre selgere.

– Jeg satser på kvalitet og fersk vare, og står ved det, sier juletrebonde Sjur Wie i Førde.

Juletrebonde ikke bekymret

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018. Det ble produsert rundt 1 million juletrær i Norge i fjor, mens det ble importert rundt 400.000 trær, hovedsakelig fra Danmark, for å dekke etterspørselen.

I Førde driver juletreprodusent med Sjur Wie salg av juletrær fra egen gård. I fjor begynte en Coop-butikk halvannen kilometer unna å selge juletrær.

– Jeg merker konkurransen, sier Wie.

Likevel selger han rundt 300–400 trær før jul. Han er ikke bekymret for sitt eget salg:

– Jeg satser på kvalitet og fersk vare, og står ved det, fastslår han.