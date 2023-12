Her smeller det på søppelanlegget – fyrverkeri i søpla kan være livsfarlig

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Fyrverkeri som kastes i søpla kan forårsake branner på søppelanlegget, noe som kan få alvorlige konsekvenser.

Ubrukt eller ødelagt fyrverkeri bør leveres tilbake til stedet det ble kjøpt.

Brannvesenet har laget en sjekkliste for trygg bruk av fyrverkeri, som inkluderer å kontrollere at fyrverkeriet ikke er skadet, sørge for at det står støtt, og bruke beskyttelsesbriller.

Fyrverkeri kan fortsatt utgjøre en brannfare lenge etter at det har blitt avfyrt, og det anbefales å la det stå ute i trygg avstand fra bygninger over natten.

Hvis det er tvil om alt fyrverkeriet har gått av, eller hvis det var defekt, bør det leveres tilbake til forhandleren. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Konsekvensene er jo at det kan spre seg videre. En storbrann på anlegget er noe vi virkelig frykter, sier Ken-Thomas Olsen, driftsoperatør på søppelanlegget til Iris Salten i Bodø.

For litt under et år siden ble arbeidsdagen til Olsen og hans kolleger mye mer hektisk en planlagt.

Anlegget ble lyst opp i grønt og rødt da et fyrverkeribatteri gikk av. Eksplosjonen førte til småbranner flere steder.

FLERE BRANNER: Batterier er oftest årsaken til branner hos Iris Salten, men også fyrverkeri tar fyr innimellom, forteller Ken-Thomas Olsen. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

– Dessverre har vi god erfaring i å slukke brann, så det gikk heldigvis bra, sier Olsen.

Ifølge han er det jevnlig branner på anlegget. Som oftest skyldes brannene batterier som er kastet i restavfall.

Men de opplever jevnlig branner i forbindelse med fyrverkeri som er kastet i søpla.

Når nyttårsaften nå er rett rundt hjørnet har Iris Salten derfor en oppfordring til folk:

– Ubrukt eller ødelagt fyrverkeri skal leveres der du kjøpte det.

Det samme sier de i Bergen og i Oslo.

Også her kan fyrverkerirester kan kastes i restavfallet.

Men kun om man er helt sikker på at alt fyrverkeriet faktisk er fyrt av.

Det sier kommunikasjonssjef Eva Skjold i BIR AS.

– Hvis du er i tvil, så lever det inn på gjenbruksstasjonen. Ikke ta noen sjanser, det er mer enn nok branntilløp som skyldes avfall som er kastet feil.

Fyrverkeri som ikke er brukt, eller som ikke har gått av skikkelig, skal ikke kastes i restavfall eller leveres til gjenvinning. Dette må leveres der du kjøpte fyrverkeriet. Foto: Daniel Hong Hansen / NRK

Samme oppfordringen gir kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Oslo kommune.

– Brukt fyrverkeri skal være helt avkjølt, man skal være sikker på at det ikke er noe eksplosivt igjen, og da kan det leveres i restavfall.

Ubrukt fyrverkeri må derimot ikke kastes i restavfallet, og kan heller ikke leveres til gjenvinningsstasjonen.

Det ubrukte fyrverkeriet leverer du tilbake til den butikken hvor det er kjøpt, så får butikken levere det videre til importøren.

Viktig å ta forholdsregler

Også brannvesenet ber folk om å være varsom.

Ifølge DSB ble det rapportert inn 71 uønskede hendelser etter sist nyttårsaften. 31 av dem var personskader, resten var da branner, branntilløp eller nestenuhell.

Salten Brann har hatt flere hendelser de siste årene der fyrverkeri har vært årsak til brann.

Ivar Hogstad er leder for forebyggende avdeling. Han sier at den største utfordringen er fyrverkeri som håndteres feil når det skal fyres opp.

Les også Nødrakett traff kirke på nyttårsaften: – Tør ikke tenke på konsekvensene

– Hvis man ikke har satt fyrverkeriet opp stødig nok, kan det fort begynne å bevege seg når man tenner på. Da kan skuddene gå i feil retning og det blir ikke helt sånn som man hadde planlagt, sier han.

Brannvesenet har laget en enkel sjekkliste for bruk av fyrverkeri.

Brannvesenets råd for trygg oppskyting Ekspander/minimer faktaboks Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet. Dersom det er skadet skal det leveres tilbake til forhandler.

Sørg for at bakkebatteriet står støtt og trygt, støtt gjerne opp med snø om det finnes.

Les bruksanvisningen nøye og påse at riktig sikkerhetsavstand blir holdt ved oppskyting.

Bruk beskyttelsesbriller for å unngå øyeskader.

Bruk tennstav for å tenne lunten.

Hvis lunten ikke tenner første gang, vent 30 minutter og hell vann over. Lever fyrverkeriet tilbake til forhandler. Tenn aldri lunten to ganger!

Etter endt oppskyting er det viktig å rydde opp rester.

Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen! Med alkohol i blodet reagerer du saktere. Du får også dårligere vurderingsevne. Kilde: Salten Brann

Men faren er ikke over når røyken fra fyrverkeriet har lagt seg.

Kan ulme lenge

– Fyrverkeri kan stå ganske lenge og fortsatt utgjøre en brannfare. Vi vet om folk som har begynt å rydde opp senere på kvelden, lagt det brukte fyrverkeriet i bagasjerommet på bilen, og funnet bilen full av røyk, sier Hogstad.

Hans anbefaling er å la fyrverkeriet stå ute i trygg avstand fra bygg og lignende over natta.

– Men hvordan kontrollerer du at fyrverkeriet faktisk er fyrt av?

– Det brukes for det meste slike batterier i dag. Hvis det først begynner å gå av, så går som regel alle skuddene av. Men du kan se det på kruttrester og om alle rørene er tomme, sier Hogstad.

– Men dersom du er det minste i tvil og alt har gått av, eller di vet at fyrverkeriet var defekt, så leverer du det tilbake til dem du kjøpte det fra. De skal ha systemer for å ta imot sånne ting.