SV går til valg på å utjevne forskjellene i et boligmarked hvor mange med helt «vanlig» inntekt ikke har mulighet til å komme seg inn.

Den siste uka har det kommet fram at stortingspolitikerne Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Tellef Inge Mørland (Ap) hadde fått innvilget skattefinansierte stortingsboliger, til tross for at de begge eide sin egen bolig i Oslo fra før.

Det har også SVs nestleder og førstekandidat i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, melder Aftenposten torsdag ettermiddag.

– Dette er en bolig vi kjøpte i 2009, som vi valgte å leie ut til «kostpris», forteller Fylkesnes til NRK.

Med det mener han at de månedlige utgiftene med boligen er omtrent de samme som inntektene gjennom utleie. Han kaller det et «verdivalg».

– Så etablerte vi oss i Tromsø fra 2012, og når jeg da kom inn på Stortinget i 2013 var ikke dette en disponibel bolig for oss, siden den var leid ut. Men også fordi vi ikke har en familieøkonomi som tillater at vi bor der også, sier han.

– Ikke boligspekulasjon

Fylkesnes bedyrer at han ikke er opptatt av hvordan Oslo-boligen påvirker hans økonomiske situasjon, og understreker at han ikke tjener noe på selve utleien av boligen.

Samtidig er det ingen hemmelighet at verdien av en bolig i hovedstaden har vokst kraftig siden 2009.

Du leier ut en sekundærbolig for 16 000 kroner i måneden. Er ikke du per definisjon en boligspekulant?

– For vår del er det overhodet ikke boligspekulasjon. Dette er en leilighet som vi har bodd i, er glad i, og ikke har tenkt til å selge, forsikrer politikeren.

Han understreker at jobbsituasjonen som stortingspolitiker er usikker, og at han må kjempe for å beholde jobben hvert fjerde år. Blant annet derfor ønsker han og familien å beholde boligen i Oslo.

Men de har ikke råd til å ha den stående tom. Fylkesnes mener imidlertid at Ropstads, Mørlands, og hans egen sak er «ganske forskjellige».

Fylkesnes mener saken hans er annerledes enn Ropstads (KrF). Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Krf-leder Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til i fjor. Det gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget samtidig som de leide ut sin egen bolig på Lillestrøm.

Aps Mørdal hadde leilighet og adresse i Arendal. Mørland ga ikke beskjed om leiligheten sin i Oslo.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier til Aftenposten at Mørland ikke har oppfylt kravene til gratis pendlerleiliget.

Stemte for endring

I 2019 ønsket Rødt en endring i regelverket for Stortingets pendlerboliger, noe SV stemte for.

Rødt foreslo da at pendlerboliger ikke skulle være gratis for stortingspolitikere som eier mer enn én bolig fra før, eller med bolig i nærheten.

– Jeg forholder meg til regelverket slik det er i dag, sier Fylkesnes og fortsetter:

– Og jeg vil ha forandring i det regelverket. Hvis det får konsekvenser for min situasjon, så er det helt greit. Den politikken som SV fører med et skattesystem der sekundærboliger skal beskattes vesentlig mer, er jeg helt overbevist om, sier han.

Han mener derfor at det ikke er noen sammenheng mellom sin økonomiske situasjon og sitt politiske standpunkt. Fylkesnes står fast på at reglene må endres, men sier at de «ikke har konkretisert i SV» hvordan et nytt regelverk eventuelt kan bli.