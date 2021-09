Støre vil rydde opp i boligreglene på Stortinget

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er sistemann ut i partilederutspørringene i valgkampen, som de siste dagene er blitt preget av Aftenpostens kartlegging av hvordan politikere på Stortinget har benyttet seg av ordningen med pendlerboliger.

Tirsdag avslørte avisen at Ap-representant Tellef Inge Mørland (Ap) fra Arendal hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i hovedstaden.

– Er reglene for gunstige?

– Jeg tror de er uklare og det må vi rett og slett rydde opp i. Vi har raus lønn og hvis det oppstår tvil om at det er dobbelt bokholderi her, så må dette ryddes opp i raskt, sa Støre da han ble konfrontert med saken av programleder Astrid Randen.

Frykter for tilliten

Ap-lederen sa at ordningene ikke skal være for rause, men praktiske og tillitsbaserte og sikre pendlerboliger til representanter som bor et stykke fra Oslo.

– Men da må du bo det andre stedet, og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sa Støre.

– Frykter du at slike saker går utover tilliten til politikerne?

– Ja, jeg gjør det. For det er tillitsbasert dette, og vi vedtar lover og retningslinjer som andre må følge. Da må vi følge våre egne, sa han.

Aftenposten har fra før dokumentert at KrFs Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre fram til i fjor. Det gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget samtidig som de leide ut sin egen bolig på Lillestrøm fram til 2015.

LES MER: Vil ikke betale noe tilbake

Ropstad har siden sagt at han er lei seg for saken og at han forstår at folk reagerer, men KrF-lederen har ikke villet betale noe tilbake og viser til at ingen regler er brutt.

Vil rydde opp

Ap-politiker Tellef Inge Mørland sier han vil rydde opp i saken etter at Stortingets direktør Marianne Andreassen tirsdag slo fast at han ikke har oppfylt kravene til gratis pendlerleilighet.

– At Stortingets administrasjon nå sier jeg kan ha brutt regelverket, tar jeg svært tungt. Jeg har oppriktig trodd at jeg har fulgt dette, sier Mørland til NRK.

Fikk pendlerbolig Stortinget mener han ikke hadde krav på: – Jeg tar det svært tungt

Også statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ble utfordret om regelverket knyttet til pendlerboliger da hun gjestet partilederutspørringen på mandag.

– Vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sa Solberg.

Utdrag fra: "Politisk kvarter" Du trenger javascript for å se video.

Diesel og bensin

Partilederutspørringen dreide seg mest om politiske spørsmål, ikke minst klimasaken. Arbeiderpartiet går til valg på økt C02-avgift, men sier samtidig at bilister i distriktene skal skjermes for avgiftsøkningen på diesel og bensin.

Hvordan dette konkret skal gjøres, er ikke en enkel sak å løse, erkjente Støre.

– Dette må vi gå grundig inn i og utrede, men vi mener at hvis du bor i for eksempel Finnmark, hvor du har veldig høy pumpepris sammenlignet med resten av landet og det er veldig langt til at du kan lade en elbil, så skal vi sørge for at de ikke opplever den økningen på pumpa.

– Men hvis bensin da er billigere i Nordheimsund enn i Bergen, billigere på Ål enn i Drammen, vil ikke da folk i byene bare kjøre ut til distriktene for å fylle billig bensin?

– Jo, men nå snakket jeg om ganske lang distanse. Du kjører ikke fra Ål til Finnmark for å tanke, hvis det er billigere der.

– Men er det bare de i Finnmark som skal få billig bensin?

– Nei, men det vil jo alltid være slik hvis du lager en grense, at det er noen som bor en kilometer fra der det er billigere. Men poenget er å sørge for de som lever steder hvor de er avhengige av bilen, svarte Støre.

Arveavgift

Spørsmålet om Arbeiderpartiets «skatteløfte» ble også reist i partilederutspørringen. For hva med den mulige alliansepartneren SV, som vil skjerpe skattene i større grad enn Ap vil?

– Vi skal sette oss ned med det som forhåpentligvis blir våre partnere, men Arbeiderpartiet har vist før at vårt skatteopplegg er godt tilpasset den tiden vi lever i. Det er dette som ligger til grunn for den regjeringen som vi er klare til å lede, sa Støre.

– Vi skal snakke med SV og Senterpartiet, men det skatteopplegget vi har lagt fram, kaller jeg et skatteløfte. Det setter vi mye inn på å få igjennom, fortsatte han.

Solberg-regjeringen har fjernet arveavgiften, men å gjeninnføre en skatt på arv er uaktuelt, ifølge Støre.

– Er du enig i premisset om at ulikhet i større grad blir formet av arv enn av inntekt og formue?

– Nei, jeg mener at utviklingen i formue - hvor arv er et element - er det som driver forskjellene mest. Det er mer treffsikkert å ha en formuesskatt som du betaler hvert år enn en arveavgift som vi tror blir gjenstand for tilpasninger for å komme seg unna, sa han.

Rusreform

Arbeiderpartiet stemte sammen med Senterpartiet og Fremskrittspartiet og bidro dermed til å torpedere regjeringens rusreform da den kom til behandling på Stortinget i vår.

LES MER: Høie om rusreform-nederlaget: – Det politiske Norge var ikke modne

Det var særlig prinsippet om å avkriminalisere bruk og besittelse av mindre mengder narkotika som fikk motstanderne til å steile. I sosiale medier har Arbeiderpartiet fått gjennomgå, og Avisa Oslos kommentator Eirik Mosveen er blant dem som har påpekt at partiets nei til rusreform også kan forklare svake målingene i hovedstaden.

Byene brølte tilbake

Men da han ble utfordret om saken i partilederutspørringen, gjentok Støre at også Arbeiderpartiet mener såkalte «tunge rusbrukere» ikke skal straffes, men møtes med helsehjelp.

– Budskapet om avkriminalisering svekker det forebyggende arbeidet. For oss har det vært to solidariteter her. Solidariteten med de tunge rusavhengige som trenger bedre behandling og solidariteten med de unge, som ikke skal inn i rus, sa Støre.