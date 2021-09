– At Stortingets administrasjon nå sier jeg kan ha brutt regelverket, tar jeg svært tungt. Jeg har oppriktig trodd at jeg har fulgt dette.

Tirsdag avslørte Aftenposten at også politiker Tellef Inge Mørland (Ap) fra Arendal hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i hovedstaden.

Fra før er KrFs Kjell Ingolf Ropstad i hardt vær i en liknende sak.

Sa ikke noe om egen leilighet

Mørland ble valgt inn som stortingsrepresentant i 2017. Han hadde vært vara, og hadde derfor kjøpt seg en leilighet i Oslo.

Likevel søkte han og fikk innvilget pendlerbolig. Dermed kunne han leie ut leiligheten i Oslo samtidig som han selv bodde gratis i Stortingets pendlerbolig.

Han hadde leilighet og adresse i Arendal. Mørland ga ikke beskjed om leiligheten sin i Oslo.

Stortinget opplyser til Aftenposten og VG at Mørland burde ha sagt fra om leiligheten.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier til Aftenposten at Mørland ikke har oppfylt kravene til gratis pendlerleiliget.

Trodde han opplyste om alt

Hvorfor oppga du ikke at du eide en leilighet i Oslo?



– Jeg trodde jeg hadde oppgitt all informasjon Stortinget etterspurte, men når Stortingets direktør nå sier noe annet, tar jeg det på stort alvor, sier Mørland til NRK.

Han fortsetter:

– Jeg har tatt initiativ til en dialog med henne, og håper den også kan inkludere en gjennomgang av søknadsskjemaet jeg har sendt inn i 2017, og de stedene dette oppleves mangelfullt utfylt av meg, sett fra administrasjonens side.

– Ønsker å samarbeide

Nå vil han bidra til at Stortingets direktør får opplysningene som trengs for å endelig avklare om han har hatt rett på pendlerbolig eller ikke.

– Jeg må selvsagt forholde meg til reglene slik som alle andre stortingsrepresentanter.

Mørland siar at dersom Stortinget mener han har fått en urettmessig fordel, vil han selvsagt gjøre det han kan for å rydde opp i det.

– Dette vil også kunne inkludere å si fra seg stortingsleiligheten.

Du sier det vil kunne bli aktuelt å si fra seg stortingsleiligheten. Kan det også bli aktuelt med tilbakebetaling av penger til Stortinget?



– Jeg ønsker å gå i en dialog med Stortingets administrasjon for å få avklart situasjonen. Rydde opp så godt det lar seg gjøre, og løse dette ut fra hva de finner riktig.