Ropstad: – Jeg er lei meg for denne saken

– Jeg er lei meg for denne saken. Vi som politikere forvalter innbyggernes tillit og da skal vi gjøre ting på en skikkelig måte. Så jeg har forståelse for at folk reagerer på dette. Slik kommenterer KrF-lederen boligsaken da han treffer NRK på Sola flyplass i dag.

Kjell Ingolf Ropstad har nytt godt av å ha folkeregistrert adresse hos sine foreldre frem til i fjor, skriver Aftenposten.

Ropstad bodde i Oslo før han ble stortingsrepresentant i 2009.

Samme år kjøpte politikeren en halvdel av en tomannsbolig i Lillestrøm. Han flyttet aldri inn der, men tok i stedet over en bolig i Oslo som ble betalt av Stortinget.

Det hadde han krav på etter Stortingets regler om pendlerbolig siden han var folkeregistrert hos foreldrene.

– Hvorfor var du folkeregistrert hos foreldrene dine når du bodde i Oslo med kone og barn?

– Det har utgangspunkt i at jeg flytta til Oslo som student. Men også når du er stortingsrepresentant så har du den adressen du hadde når du ble valgt inn. Det var bakgrunnen for det, sier Ropstad.

Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad hjemme på kjøkkenet i Oslo. Foto: NRK

– Hvor var kona og barna dine folkeregistrert i denne perioden?

– De var registrert i boligen vi fikk gjennom Stortinget.

Regelverket åpner for at alle som er folkeregistrert mer enn 40 kilometer unna Oslo kan få gratis bolig. Flere toppolitikere har benyttet seg av disse godene.

Samtidig som familien Ropstad bodde i stortingsboligen i Oslo, leide de ut sitt eget rekkehus i Lillestrøm.

– Hvorfor bodde dere i en stortingsbolig, når dere hadde et hus i Lillestrøm?

– Jeg hadde et håp og et mål om å flytte ut dit og bo vegg i vegg med søsteren min og familien. Sånn ble det ikke. Da vi kom til den konklusjonen, så solgte vi boligen.

Kjell Ingolf Ropstad forhåndsstemte på Kristiansand rådhus i forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Er du folkeregistrert der du bor nå?

– Ja, det er jeg!

– Hvorfor er du ikke lenger folkeregistrert hos foreldrene dine?

– Jeg hadde nok en tanke om å flytte til Sørlandet tidligere. Så har det skjedd ting. Jeg ble valgt inn og kom i regjering, og da valgte vi å bli boende i Oslo, sier Ropstad.

Innenfor regelverket

Først i november i fjor, da Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, meldte han flytting fra foreldrenes bolig.

Da hadde Ropstad i ti år hatt betalt pendlerbolig for seg og familien. Han fikk også gratis hjemreise og flere skattefordeler.

Ropstad har ikke brutt noen regler ved å være folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene. Finansdepartementet har slått fast at representanter som er folkeregistrert hos sine foreldre, kan få pendlerfordelene.

– Kan være kritikkverdig

Under dagens partilederutspørring påpekte statsminister Erna Solberg at Ropstad valg av folkeregistrert adresse er innenfor regelverket.

Hun mener likevel ikke at det er uproblematisk.

– Vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sa Solberg.

– Intensjonen i reglene er ikke at du skal få betalt din egen bolig, så her har han brutt med intensjonen? spurte programleder Astrid Randen.

– Stortingsrepresentanter fra andre deler av landet skal ha muligheten til å drive politikk, både i sitt hjemdistrikt og være her. Og kunne bo i Oslo på en rimelig måte. Det er intensjonen i reglene.

Utdrag fra: "Politisk kvarter" Du trenger javascript for å se video.

– Vil dette få noen konsekvenser for ham?

– Så lenge dette er fulgt innen for reglene, så mener jeg at det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men jeg mener ikke at det har konsekvenser.

Også Bondevik «bodde» på gutterommet

Ropstad er ikke den eneste stortingspolitikeren som har vært folkeregistrert hos foreldrene sine etter at han var gift og bosatt i Oslo-området.

Også tidligere statsminister og Krf-leder Kjell Magne Bondevik hadde i mange år folkeregistrert adresse hos sin far i Molde, etter at han hadde flyttet til Østlandet. Det avslørte VG 22. april 1999.

Den gangen ble det slått fast at Bondevik brøt folkeregisterloven ved å ikke melde flytting i tide.

Bondevik selv vedgikk at han hadde brutt regelverket.

– Det var en glipp at flyttingen internt i kommunen ikke ble meldt, sa daværende statsminister Bondevik til avisa.