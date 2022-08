Smittevernlege om press fra Hurtigruten: – Ville få økonomiske konsekvenser

– Det ble sagt at hvis vi skrev at smitten kom fra Hurtigruten og det ikke stemte, ville det få økonomiske konsekvenser som noen må stå til ansvar for. Her skjønte jeg at det ikke var vits å diskutere mer. Jeg hadde ikke pondus nok.

Det forklarte tidligere smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset seg under rettssaken i Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.

Som de eneste enkeltpersonene etter koronautbruddet på MS «Roald Amundsen» sommeren 2020, er kapteinen og skipslegen ilagt bøter. Politiet mener de hadde ansvar for å varsle om mulig smitte.

De nekter å betale, og derfor pågår det nå en rettssak i Nord-Troms og Senja tingrett.

Når satte topplederne i Hurtigruten på informasjon om at det var snakk om et smitteutbrudd? Når burde de selv ha sørget for at passasjerene ble varslet?

Martin Larsen Drageset vitnet tirsdag i retten, og beskrev de hektiske timene før Hadsel kommune sendte ut en pressemelding om covid-19-smitte. Her var ikke selskapet nevnt med et ord.

Og om press fra Hurtigruten, hvis han nevnte selskapet. Sikkerhetssjef Roy Pedersen i ledelsen mente MS Roald Amundsen ikke hadde syke om bord.

– Jeg ville ikke havne i konflikt, og jeg hadde heller ikke hjemmel til å varsle pasientene selv. Jeg sa til FHI at «jeg ikke kan pålegge varsling, det kan dere. Jeg ber om at dere tar diskusjonen dere imellom», sier Drageset.

Granskingsrapport slår sprekker

Etter to dager i retten der kapteinen, skipslegen på første og andre seilas og smittevernlegen i Hadsel har forklart seg, begynner konklusjonene i Hurtigrutens egen granskingsrapport å slå sprekker.

I granskingsrapporten la Hurtigrutens ledelse ansvaret på ansatte lenger ned i systemet for at passasjerer og kommune ikke ble varslet om smitte om bord på cruiseskipet «Roald Amundsen».

Mandag fikk vi høre at en av dem som fikk skylda for at passasjerer og kommune ikke ble varslet, faktisk var den som varslet om mulig smitte om bord allerede 22. juli, og som ønsket testing av mannskap.

I e-posten som både Bent Martini, Rune Thomas Ege og Roy Pedersen fikk kopi av, sto det «rødt flagg her dessverre! Må få ta test».

Tidligere helse- og omsorgsminister Bent Høie har reagert kraftig på at Hurtigruten prøvde å holde smitten hemmelig fra offentligheten.

Vi fikk høre av aktor at det gikk daglige rapporter om helsetilstanden til kapteinen. Det kom legerapport om mannskap med feber, hoste, frysninger, hodepine og smerter nedover ryggen.

Likevel mente Hurtigruten at de ikke hadde syke om bord.

Mandag fikk vi også høre av kapteinen at både kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege, sikkerhetssjef Roy Pedersen og driftsdirektør Bent Martini fikk informasjon den 29. juli om kommuneoverlegen i Hadsel sitt varsel om smitte.

K Kapteinen: Hei. Stokmarknes legekontor vil gå ut med koronasmitte på RA. En gjest ble smittet to dager etter hjemkomst. Skal snakke med Bent (Martini, jour.adm) her om bord. RE Rune Thomas Ege: Har hørt. Er i dialog med Bent (Martini), Roy (Pedersen) og Ola (Sandman). Vi skal ta kontroll!

Det kom frem at kommuneoverlegen, i kommunikasjonen med kapteinen, var klar på at personen fra Hadsel mest sannsynlig var smittet om bord på MS «Roald Amundsen», og at passasjerene måtte varsles.

Varslet alle helsetoppene: En e-post fra FHI gjentok flere ganger at det var «sannsynlighet» for smitte om bord og at smitten med «stor sannsynlighet» stammer fra en ukjent kilde på «Roald Amundsen». «Dermed kan flere av passasjerene være eksponert», sto det i varselet. Foto: Montasje / Lisa Rypeng / NRK

Stoppet av kommunikasjonsavdelingen

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og legen i Hadsel håndterte på dette tidspunktet smittetilfellet som en pågående krise.

FHI slo fast at smitten måtte ha skjedd på Hurtigruten. I en e-post har de skrevet at både legen og kapteinen stilte seg positive til å gå ut med informasjon om smitte om bord.

Men en kommunikasjonsrådgiver hadde ikke vært like positiv, skrev FHI.

I en e-post fra smittevernlegen i Hadsel kommune til Folkehelseinstituttet skrives det blant annet at Hurtigruten ikke ønsker at det skal komme ut. NRK har gjort uthevelsene. Foto: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX/NRK/MONTASJE

I e-posten NRK har fått innsyn i, skriver smittevernlegen i Hadsel:

«Kapteinen og legen (på første seilas) var nokså positive til å gå ut med info. Det var ikke kommunikasjonsrådgiveren. Vi har derfor valgt å tone dette elementet veldig ned».

Som en konsekvens overlot FHI varslingen til Hurtigruten.

På dette tidspunktet var det Asta Lassesen i toppledergruppen som hadde øverste ansvar for kommunikasjon.

Skipslegen på første seilas har tidligere sagt til NRK at også han hadde kommunisert til toppledelsen ønsket om å varsle.

Han forklarte i retten tirsdag at sikkerhetssjef Roy Pedersen stilte seg positiv til dette, men at han ville konferere med den samme Lassesen i toppledergruppen først.

– Jeg forsto dagen etterpå at det ikke hadde gått ut info til pasientene, det var jeg irritert på. Jeg var irritert på Hurtigruten, fordi de hadde holdt igjen informasjon, sa skipslegen i vitneboksen.

Fra: Martin Larsen Drageset Til: Macdonald, Emily Ann Sendt: onsdag 29. juli 2020 16:18 Emne: SV: Smittesporing skip Viktighet: Høy Hei, Kontrabeskjed på dette. Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige. De ønsker å ha kontroll på dette selv. De kommer og med faglige innvendinger og mener det ikke er støtte for at smitte har skjedd på et av skipene. Jeg kan se argumentene, og at det er er innenfor kjent teori at smitten ikke har skjedd der. Samtidig er jeg ikke enig. Min totalvurdering er dog at dette ikke er mitt ansvar og vi har av den grunn valgt å tone dette veldig ned i kommunikasjon med pressen. Vi har dermed moderert vår uttalelse betraktelig. Dette til informasjon. Mvh Martin

På spørsmål til aktor Jørn Bremnes om hvorfor ikke Lassesen selv er etterforsket, svarer han:

– Det var tre andre enkeltpersoner som hadde mistenkt-status under politiets etterforskning, men for disse tre er sakene henlagt på grunn av bevisets stilling.

Disse tre var skipslege på den første seilasen, driftsdirektør Bent Martini og administrerende direktør Daniel Skjeldam.

– Har tatt ansvar

Hurtigruten, ved kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege sier til NRK at de mener det ikke er riktig å uttale seg om enkeltforhold som kommer fram i rettssaken.

– Politiet gjennomførte en svært grundig og omfattende etterforskning over en periode på nesten to år, som vi bidro aktivt til. Politiets etterforskning konkluderte med at det ikke er grunnlag for å rette kritikk mot selskapet utover det som lå til grunn for forelegget vi fikk i vinter.

– Vi har vært tydelige på at vi som selskap gjorde flere feil. Det har vi tatt ansvar for, og vi har vedtatt forelegget vi ble ilagt, skriver Ege i en e-post.

I en tilleggskommentar fra Hurtigruten, som går konkret på denne artikkelen, skriver pressevakt Øystein Knoph:

«Selskapet er ikke en part i rettssaken. Derfor er det ikke riktig av oss å kommentere enkeltforhold ved rettssaken.

Alle elementene NRK stiller spørsmål om er grundig omtalt, diskutert og dekket av media tidligere for eksempel i forbindelse med den eksterne granskingsrapporten som ble offentliggjort og lagt ut åpent høsten 2020.

Politiet har også gjennomført en svært grundig og omfattende etterforskning over en periode på nesten to år. Vi som selskap ble straffet med en bot på en million som vi har vedtatt.»

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, sier selskapet har fått sin straff, og at de ikke går inn på enkeltforhold nå. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sendte mulig smittede ut i samfunnet

MS «Roald Amundsen» kom til havna i Tromsø fredag 31. juli 2020.

Skipet hadde da vært på en ukes cruise rundt Svalbard. Senere viste det seg at mange, både mannskap og reisende, var smittet av korona.

Passasjerene fikk gå i land som planlagt. Utbruddet ble en svært krevende situasjon for helsepersonell og ansatte i Tromsø kommune.

Utbruddet rammet 69 kommuner og gjorde at regjeringen strammet inn reglene for hele cruisenæringen. Senere ble det kjent at 71 personer fra 7 ulike fylker ble smittet.

NRK har avslørt at toppledelsen visste om smitteutbrudd allerede i mars og løy til myndighetene for å få seilingstillatelse. Hurtigruten hadde 19 syke i isolasjon da «Fridtjof Nansen» kom hjem til Norge i mars.

Dette er seilasen der passasjerer senere har hevdet å ha blitt smittet av koronaviruset om bord. Hurtigruten har ment at det er umulig slå fast hvor de har blitt smittet.