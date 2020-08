Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi sørger for at sjøfolkene våre er negative for Covid-19 før de forlater Filippinene. Men du er bare så frisk som det tidspunktet du blir testet på. Det er mulig å få viruset på flyplassen eller på flyet, sier Dr. Conrado F. Ocas.

Han er forbundsleder i fagforeningen for filippinske sjømenn, AMOSUP, og er godt kjent med smitteutbruddet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen». I tillegg er han utdannet lege.

33 besetningsmedlemmer av 37 som nå har testet positivt er fra Filippinene.

– Før de går om bord i et fly tester de seg og oppholder seg i selvisolasjon før de får testresultater, i tråd med veldig strenge helseveiledere, sier han.

AMOSUP opplyser at det filippinske mannskapet på MS «Roald Amundsen» er medlemmer i deres forbund. Men i påvente av en tariffavtale med Hurtigruten kan de ikke være offisielle talspersoner for dem.

– Viktig å ikke plassere skyld

Hurtigruten har tidligere uttalt at deres hovedteori for smitteutbruddet er at det filippinske mannskapet tok med smitte om bord fra Filippinene.

Dr. Orcas synes det er synd at filippinerne får skylden for å spre viruset.

FØLGER MED: Forbundsleder i AMOSUP, Dr. Conrado F. Ocas er kjent med smitteutbruddet på Hurtigruten. Foto: AMOSUP

– Jeg håper ikke at dere skylder på oss filippinere for å spre viruset. Vi vet ikke hvor dette viruset kom fra, det kunne kommet fra hvem som helst, sier Dr. Ocas som mener det er særlig uoversiktlig når smitte rammer et cruiseskip.

Filippinene forsyner den globale handelsflåten med mer arbeidskraft enn noen annen nasjon i verden, ifølge Sintef. I 2013 hadde den norske handelsflåten 20.000 sjøfolk fra dette landet.

– Noen ganger får vi all skylda. Det synes jeg er urettferdig. Vi vet ikke hvem som hadde viruset først. Jeg synes det er viktig å ikke plassere skyld. Og hvis du har smitte om bord må du isolere og teste personer, sier Dr. Ocas

Stian Grøthe, direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Foto: Norsk Sjømannsforbund

Det er Stian Grøthe, som er direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, helt enig med Dr. Ocas i.

– Det er jeg ett hundre prosent enig med han i. Dette er flinke sjøfolk som ikke har gjort noe annet enn det de har fått beskjed om, sier han og legger til:

– Det er Hurtigruten som har gitt feil beskjeder og praktisert dette feil, så ansvaret hviler kun på Hurtigruten og ingen andre.

– Får lønn for avlyst seilas

Ifølge kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten ble det filippinske mannskapet tatt godt vare på da alle skipene deres ble lagt i opplag på grunn av koronautbruddet i mars.

– Vi forlenget kontrakter, hjalp ansatte hjem og bisto dem på andre måter. Vi skal selvfølgelig ta vare på våre filippinske kolleger også i den vanskelige situasjonen vi er i. Selvfølgelig får de derfor lønn for den avlyste seilasen, sier han.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, lover at det filippinske mannskapet deres blir godt ivaretatt. Foto: Hurtigruten

Når det gjelder karantene for dette mannskapet, viser han til at Hurtigruten allerede har beklaget at det ikke ble håndtert slik det burde vært gjort.

– Vi skal til bunns i alt som har skjedd. Vi vet allerede at det har skjedd feil. Inntil vi får flere detaljer på plass, og vi har fått bestått politiet i deres etterforskning, ber vi om forståelse for at vi ikke kan gå inn på alle detaljer i saken akkurat nå.

Har tillit til at Hurtigruten ivaretar mannskapet

På Filippinene øker nå tallet for antall koronasmittede. På tirsdag ble det meldt om 6352 smittede. Det var flere enn landet hadde til sammen frem til 20. april.

Når Ocas snakker med NRK over videolink fra Manila har landet igangsatt en ny «lockdown» og de fleste jobber fra hjemmekontor.

– Det er en veldig vanskelig situasjon for våre sjøfolk nå. Vi jobber for å gjennomføre mannskapsbytter overalt i verden, men med begrenset tilgang til fly og annen transport blir det vanskelig, sier Dr. Ocas som forteller at over tusen filippinske sjømenn er strandet som følge av pandemien og sliter med å komme seg hjem.

Det er Hurtigruten som har ansvar for å ivareta mannskapet fra Filippinene, som er leid inn via bemanningsselskapet OSM Maritime.

– Jeg tror at Hurtigruten gjør sitt beste for å følge karantenebestemmelsene og gi sjøfolkene den medisinske hjelpen de trenger, sier Dr. Ocas.

Han vil oppfordre de som nå er smittet eller oppholder seg i karantene på skipet, til å holde ut og fullføre karantenetiden.

– Forhåpentligvis er alle trygge og på et tidspunkt kan alle reise trygt hjem igjen. Dersom du trenger medisinsk oppfølging er det ingen steder i verden det er bedre å være i, enn i Norge, sier Orcas.

Onsdag var helsepersonell fra Tromsø om bord i MS Roald Amundsen for å se til mannskapet, som sitter i isolasjon om bord.