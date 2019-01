Ramona blir hørt – ministeren øker kontrollen av vogntog om vinteren

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Forrige mandag havnet Charlie Lind (22) i en alvorlig trafikkulykke på E8 i Troms. Bilen han satt i ble truffet av tilhengeren til et vogntog som ikke var skodd for de vanskelige kjøreforholdene.

Charlie svever fortsatt mellom liv og død på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

I dagene etter ulykken har Charlies mor, Ramona Lind, stått frem i media for å rette søkelyset mot dårlige skodde vogntog på norske vinterveier.

Tirsdag sa samferdselsminister Jon Georg Dale at vi skal få på plass flere midlertidige vogntogkontroller i Nord-Norge, i tillegg til en del andre strakstiltak.

Dale kategoriserte været og føret de siste ukene som spesielt krevende. Det fikk Ramona Lind til å reagere:

– For oss som bor i Nord-Norge er ikke dette spesielle forhold. Det er dette som er vinteren vår, sa Lind til NRK.

Blir bedre vinteren gjennom

Torsdag forklarte samferdselsminister Dale at tiltakene faktisk skal gjelde hele vinteren gjennom.

– Vi har nå bedt Statens vegvesen om å om å styrke kontrollinnsatsen hele Norge, da spesielt i Nord-Norge. I tillegg skal vi samarbeide tettere med tollvesenet. De skal kontrollere dekk og kjetting på grensa, sier Dale til NRK.

– Vil kontrollvirksomheten være like intensiv hele vinteren gjennom?

– Vi styrker den vanlige kontrollvirksomheten sammenlignet med hva vi har hatt tidligere. I tillegg vil vi øke kontrollene enda mer på utsatte strekninger når kjøreforholdene er utfordrende. Dette vil være basert på lokale risikovurderinger vinteren gjennom.

MYE OPPMERKSOMHET: Oppmerksomheten rundt reglene for vogntog på norske vinterveier har gitt samferdselsminister Jon Georg Dale en del å tenke på de siste dagene. Foto: Jon Bolstad / NRK

I tillegg har regjeringen fått gjennomslag i EU-systemet for et forslag om at det skal bli strenger krav til yrkessjåførene når det kommer til kunnskap om å kjøre under ekstreme forhold. Disse nye kravene vil bli innført fra 2020.

Dale forteller at regjeringen også vurderer å innføre enda strammere regler for hvilke typer dekk som skal være tillatt på norske veier.

Føler seg tryggere

Ramona Lind er glad for at ministeren endelig tar saken på alvor:

– Dales nye utsagn gjør meg litt tryggere. Det er viktig at han skjønner at dette ikke er noe forbigående, men en vedvarende utfordring i landsdelen vår. Og det er fint dersom de nå faktisk kan ta grep som gjør en forskjell for oss som ferdes på nordnorske veier, sier Lind.

– Samtidig er jeg bekymret for at dette er et engasjement som vil gå over etter hvert, sier hun videre.

Lind forteller at hun har fått svært mange henvendelser etter at hun sto frem i media med sinn bønn til politikerne. Blant annet er det flere nordnorske bedrifter som har valgt å stoppe bruken av utenlandske vogntog.

– Jeg skjønner jo at det er en løsning som ikke holder i lengden. Men både denne boikotten og politikernes grep sender et viktig signal ut i Europa om at vi ikke godtar at det kommer biler nordover som ikke har riktig utstyr, sier Lind.