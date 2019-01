Bedrifter i Nord-Norge nekter å ta imot varer fra utenlandske vogntog

– Dette er vår måte å bidra til at veiene våre skal bli tryggere.

Siv-Hilde Lillehaug ved bedriften Lofotmat Restaurant i Henningsvær i Lofoten har sett seg lei av det hun beskriver som skumle tilstander ved veiene i nord.

I et innlegg på Facebook skriver hun at de «ikke lenger kommer til å ta imot varer som blir levert med vogntog/lastebiler fra utenlandske selskaper».

Det begrunner de med at «opplæring, erfaring og materiell ofte, veldig ofte, ikke er tilpasset norske forhold».

– Når jeg kjører i personbil eller i varebilen vår, så er det med hjertet i halsen. Hver vinter sitter man og er redd for hva som kommer til å skje.

– Vi er en liten bedrift, men vi kan vise at vi tar ansvar ved at vi ikke vil ha varer som er levert av vogntog med sjåfører som ikke er kapabel til å kjøre på våre veier.

Massiv respons

Innlegget deres har fått massiv respons, med over 2300 reaksjoner, 250 kommentarer og 1300 delinger.

Siv-Hilde Lillehaug leder bedriften Lofotmat Restaurant i Henningsvær. Foto: Privat

Bedriften følger dermed etter eksemplet til bedriften Kaffemestern i Tromsø. De skrev for en uke siden at de ikke vil akseptere bruk av vogntog fra utlandet for sine varer.

Bakgrunnen er den alvorlige ulykken på E8 i Balsfjord i Troms, hvor Charlie Dan Lind (22) fra Vesterålen ble truffet av et dårlig skodd østeuropeisk vogntog.

På spørsmål om hvorvidt det er riktig å dra alle utenlandske vogntog over samme kam, sier Siv-Hilde Lillehaug at det ikke er hensikten. Men at hun håper dette kan bidra til å vekke ansvarlige politikere.

– Det vi trenger varige tiltak for å få stoppet de som ikke skikket til å kjøre på norske forhold, på grensa. Jeg håper resten av bransjen nå følger vårt eksempel, slik at dette blir tatt ordentlig tak i, sier Lillehaug.

Ønsker kvalitetssikringssystemer på transport

Rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund sier til NRK at aksjonen, om man kan kalle det, i utgangspunktet ikke er en dum idé.

Rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund. Foto: Privat

– Det handler om å få ansvarliggjort transportkjøpere. Er det riktig å risikere liv og helse for billig transport? Dessverre er det en utfordring at lav pris går på bekostning av sikkerhet, sier Jensen.

Han er imidlertid også opptatt av at det blir feil å dra alle under samme kam, og at det finnes flinke og seriøse aktører i våre naboland blant annet.

– Vi må få på plass kvalitetssikringssystemer. Vi har blant annet noe som heter Fair Transport. Ved å bruke dette systemet er man sikre på at tingene er på stell.

Tar teamet på alvor

I kommentarfeltet på sosiale medier oppfordres bedrifter i sjømat- og havbruksnæringen til å følge eksemplene, skriver iTromsø.

Informasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge Foto: Sjømat Norge

Næringa er storforbruker av utenlandske vogntog i Nord-Norge. Informasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge sier de tar temaet på alvor, og viser til at de har hatt et prosjekt ved navn «Trygg Trailer» som har pågått over mange år. Med gode resultater.

– Vi er ikke politi og kan stanse vogntog, men vi kan ta en sjekk ved om bord-lasting av varer. Da kan vi sjekke akslinger og dybdemønstre på dekk, og rope varsku om vi ser at det er fare på ferde. Det har vi gjort flere ganger.

Han sier ting har blitt bedre, og at transportbransjen har tatt tak. Bilene har blitt mer moderne, og østeuropeiske aktører som var «verstinger» før har blitt bedre.

Han er ikke helt med på at det er en god idé å skulle slutte og bruke utenlandske aktører sånn uten videre.

– Da ville mye fisk stått igjen ved kaikanten, og de økonomiske tapene ville vært store. Vi må huske på at vogntogene som transporterer varer ut av Norge, også returnerer med varer som vi trenger i Nord-Norge.