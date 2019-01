Italienere fikk grensesmekk for sommerdekk

Det var mandag at det første vogntoget ble stanset av kontrollørene til Statens vegvesen, da det kom kjørende inn på kontrollplassen på Svinesund.

På hengeren var det plassert en truck, som veide mer enn det føreren hadde lov til å ha med seg. I tillegg var vogntoget skodd med 14 sommerdekk og det hadde nesten ikke bremser på tilhengeren.

– Den var livsfarlig å kjøre med på norske veier, spesielt med det været vi har hatt den siste uka. Så den fikk kjøreforbud, sier kontrollør Øyvind Båtvik i Statens vegvesen til NRK.

Kollegaen var like ille

Noen dager senere dukket kollegaen til den første sjåføren opp på Svinesund. Han var blitt sendt av transportfirmaet for å hente lasten som hadde blitt «dekk-fast» på grensa.

Ingen av dekkene til kollegaen som kom for å plukke opp lasten ble godkjent av kontrollørene til vegvesenet. Foto: STATENS VEGVESEN

Men da Båtvik undersøkte vogntoget hans, var ikke forholdene særlig mye bedre. Snarere tvert imot.

– Han var heller ikke skodd for vinterføre, så det skar seg. Han hadde 18 dekk, det vil si samtlige dekk, som enten ikke var godkjente vinterdekk eller som hadde for lite mønsterdybde. Han hadde heller ikke kjetting, sier Båtvik.

Glatta skapte trøbbel på veiene

De siste dagene har snø, vind og underkjølt regn ført til svært vanskelige kjøreforhold på hele Østlandet.

Onsdag formiddag ble E6 stengt i sørgående retning mellom Jessheim og Kløfta etter en ulykke. Ved Biri var ni biler involvert i en kjedekollisjon.

– Vi har flere hendelser knyttet til vær og føreforhold. Både ulykker og uhell som skaper trafikkproblemer. Det har vært ekstraordinært med meldinger om trafikale forhold. Det har nok med tett snøfall og glatte veier å gjøre, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt.

SE VIDEO: Kraftig snøfall førte til flere ulykker og uhell på veiene onsdag. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Kraftig snøfall førte til flere ulykker og uhell på veiene onsdag.

Boikotter utenlandske varetransporter

I Nord-Norge har flere bedrifter nå gått sammen om å boikotte varetransport med utenlandske selskaper.

Blant dem er Siv-Hilde Lillehaug ved bedriften Lofotmat Restaurant i Henningsvær i Lofoten.

– Det vi trenger er varige tiltak for å få stoppet de som ikke skikket til å kjøre på norske forhold, på grensa. Jeg håper resten av bransjen nå følger vårt eksempel, slik at dette blir tatt ordentlig tak i, sier Lillehaug til NRK.

– Saftige gebyrer

Begge førerne som ble stanset på Svinesund denne uka fikk gebyr for manglende kjetting og dekkgebyr per dekk som ikke var i orden.

I tillegg fikk transportselskapet gebyr for overlasten, og beskjed om at tilhengeren måtte berges til verksted for å få reparert bremsene.

– Det ble noen saftige gebyrer. Men med det været vi har nå, må de skaffe seg riktige dekk og korrekt antall kjettinger for å komme seg videre. Dette ble veldig kostbart for dem, sier Båtvik.