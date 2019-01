Fortvilet mor: – Slike ulykker er lette å unngå

Hun opplever nå alle foreldres store skrekk. Sønnen ligger på sykehuset og kjemper for livet.

– Mannen min snakket med Charlie da det skjedde. Charlie ropte, så ble det plutselig stille, sier Ramona Lind.

Mandag ettermiddag smalt det på E8 i Balsfjord i Troms. En utenlandsk trailer skal ha mistet kontrollen, noe som gjorde at hengeren kom over i motsatt kjørebane.

– Det er ikke ferdig etterforsket enda, men det vi vet er at traileren fikk sleng på hengeren, og traff Charlie. Han er sannsynligvis skadet for livet hvis han overlever, forteller moren da NRK møter henne på UNN i Tromsø tirsdag ettermiddag.

En utenlandsk trailer fikk sleng på tilhengeren og traff bilen til Charlie. Foto: Pål Hansen / NRK

– Ikke vant til norske vinterveier

Politiet etterforsker nå ulykken, og så langt sier de at traileren ikke var godt nok skodd for vinterføre.

Mer enn 50 000 trailere kjører inn og ut av Troms hvert år. Mange av dem er ikke skodd for nordnorske vinterveier.

– Vi ser at stadig flere utenlandske vogntogene er involvert i ulykker, sier varabrannsjef i Balsfjord, Morten Nilsen.

Varabrannsjef i Balsfjord oppfordrer Statens vegvesen til å ha strengere kontroller av utenlandske trailere. Foto: Marita Andersen / NRK

Han mener trailersjåførene må være enda mer bevisst på hvordan de er skodd. I tillegg oppfordrer han Statens vegvesen til å ha strengere kontroll ved grensen.

– Det er der får man stoppet de som ikke er skodd for å kjøre her. Vi blir varslet når det allerede er for sent, og det skal ikke være slik. Det går utover enormt mange mennesker.

Tirsdag har det vært kaos i trafikken på veiene enkelte steder i Troms, spesielt i Tromsø. Mange vogntog fikk problemer på veiene. Da la politiet ut denne meldingen på Twitter:

– Slike ulykker er lette å unngå

Ramona Lind har vært bekymret for at noe slikt skal skje i flere år.

– Det var ikke et uhell som skjedde med Charlie, det var en kalkulert risiko som transportørene tar, mener hun.

Mandag kveld skrev Ramona et innlegg på Facebook, der hun krever at norske myndigheter kontrollerer dekkene på alle trailere som kommer inn i Norge. Innlegget har skapt et stort engasjement, og har blitt delt over 6800 ganger.

– Slike ulykker er lette å unngå, det er bare å starte på grensen, og sette krav til de som skal over grensen om at de er skodd for forholdene som vi har i Norge. Det går vel nesten ikke en dag uten ulykker på nordnorske veier.

– Vanskelig å kontrollere alle

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Jørn Simonsen mener det er for vanskelig å kontrollere alle vogntog som kommer inn til Norge.

– Det betyr at vi må ha folk på grensen døgnet rundt, og det er ikke mulig. I tillegg er Statens vegvesens kontrollmyndighet begrenset til innenfor den norske grensa.

Han sier også at det de siste årene blir gjennomført hyppigere og grundigere kontroller.

– Vi må også huske på at det ikke bare er de utenlandske vogntogene vi finner feil på. Etter mer intensive kontroller og et skjerpa regelverk, har også de utenlandske vogntogene forbedret utstyret sitt.