Mor kritisk til ministerens strakstiltak etter vogntogulykke: – Folk har krav på trygghet

Mens sønnen Charlie Dan Lind (22) kjemper for livet i sykehussengen på UNN i Tromsø, har mamma Ramona Linds krav om å forhindre at flere slike ulykker skjer nådd samferdselsministeren.

– Jeg er veldig glad for at de tar tak og setter inn strakstiltak. Dette er en begynnelse. Men det bekymrer meg at han sier det har vært spesielle værforhold den siste ukene. For oss som bor i Nord-Norge er ikke dette spesielle forhold. Det er dette som er vinteren vår, sier Lind til NRK.

Mandag i forrige uke ble Charlie og bilen han kjørte truffet av et dårlig skodd østeuropeisk vogntog på E8 i Balsfjord i Troms.

Ramona Lind har krevd endringer og forbedringer som kan hindre ulykker lik den sønnen hennes var involvert i, både i pressen og på Facebook. Foto: SKJERMDUMP

Føreren hadde godkjente dekk, men manglet blant annet kjettinger og hadde for høy fart under svært vanskelige kjøreforhold, ifølge politiet.

Føreren mistet kontrollen over traileren, og hengeren kom over i motgående kjørefelt.

Charlie kan være skadet for livet hvis han overlever.

Dette er reaksjonene etter Charlies ulykke: Ekspandér faktaboks Leder ved trafikkavsnittet i Troms politidistrikt har oppfordret til endring i kjøretøyforskriften, skrev iTromsø.

Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

En Tromsø-bedrift, Kaffemestern Tromsø AS, har gitt beskjed til sine leverandører om at selskapet vil boikotte vogntog fra utlandet, skrev iTromsø.

Parat og Yrkestrafikkforbundet i YS vil ha kontroll av samtlige utenlandske kjøretøy som kommer til norskegrensa.

Statens vegvesen region nord har sagt at de ikke har nok ressurser til å gjennomføre omfattende kontroller, men har likevel valgt å midlertidig flytte flere kontrollører til Nord-Norge.

Tolletaten og Statens vegvesen vil også samarbeide om å intensivere kontrollen av vogntog på grenseovergangene.

Dahle: – Krevende situasjon i Nord-Norge nå

– Den situasjonen vi har hatt i Nord-Norge de siste ukene har vært krevende, med store snømengder og krevende forhold på veiene. Jeg er derfor opptatt at vi skal gjøre flere ting som styrker kontrollvirksomheten i den fasen vi er i nå, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: NRK

Derfor sier samferdselsministeren at han i første omgang er opptatt av å håndtere situasjonen på kort sikt, og lover følgende strakstiltak:

Flere midlertidige vogntogkontrollører til Nord-Norge.

Flere kontroller av vogntog på grenseoverganger.

Dahle sier regjeringen vil vurdere å stramme inn regelverket overfor utenlandske vogntogaktører på sikt.

Ministeren sier myndighetene gjennom mange år har sett at der finnes kjøretøy på norske veier som ikke er skikket for forholdene. Han understreker likevel at dette er sjåførenes ansvar.

– Vi har hatt for mange tragiske ulykker på norske veier i mange år. Det ser vi ofte tall på. Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen og fortvilelsen som pårørende opplever. Vi skal gjøre det vi kan for å unngå at uskikkede vogntog er på veiene våre, sier Dale.

– Folk har krav på å være trygge på veiene i Nord-Norge

Svaret fra samferdselsministeren betrygger ikke Ramona Lind. Hun befinner seg ennå på UNN i Tromsø, der sønnen Charlie holdes i koma.

Charlies stefar har gjennom mange år drevet et verksted for tungtransport. Der har Ramona med egne øyne har sett utenlandske kjøretøy i elendig forfatning, forholdene utenlandske sjåfører arbeider under og hørt svar fra politiet om at de ikke har ressurser til å stanse dem.

– Den utryggheten har fulgt meg samtidig som jeg har sett økt trafikk på veiene. Jeg har gitt min sønn beskjed om å kjøre forsiktig. Det gjorde han, og han gjorde hva han kunne for å komme seg bort fra situasjonen, sier hun.

Sønnen er livstruende skadd etter en kollisjon med en utenlandsk trailer på E8 i Troms. Nå krever moren bedre kontroll av vogntogene som kommer over grensa. Du trenger javascript for å se video. Sønnen er livstruende skadd etter en kollisjon med en utenlandsk trailer på E8 i Troms. Nå krever moren bedre kontroll av vogntogene som kommer over grensa.

Gjennom sønnen har Ramona etter ulykken ønsket å gi saken et ansikt, med håp om at flere foreldre slipper å oppleve det samme.

– Jeg sitter med en ambivalent følelse. Det er fint ministeren tenker på å forhindre flere ulykker på kort og lang sikt, men jeg savner en forståelse for de naturforholdene vi er prisgitt.

Hun sier folk i Nord-Norge har et behov for at ministeren viser konkret handling slik at man kan være sikre på at veiene er trygge.

– Det er bare handling som kan forandre ting nå. Det er ingenting som kan forandres for Charlie, men for oss andre som bor her nord trengs det handling for at vi skal bli trygg på at dette ikke bare er en vind og litt blest akkurat nå på grunn av Charlies ulykke, sier Ramona Lind.