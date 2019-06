– Han sa det skulle være en hemmelighet mellom oss

– Jeg tenkte at jeg skulle rømme fra hytta, men jeg visste ikke hvor jeg skulle dra. Skulle jeg gå til politiet? Han hadde jo sagt at han kjente alle, at han kjente kongen.

Han hviler hodet i den høyre hånden. Ser ned i bordet, eller rett på aktor Tor Børge Nordmo. Holder blikket unna Svein Ludvigsen som sitter på hans høyre side i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Den tidligere samfunnstoppen har blikket festet på den unge mannen. Ser bare ned når han noterer.

Kommentar fra retten: Ludvigsen fremsto offensiv

25-åringen forteller gråtkvalt om hvordan Ludvigsen skal ha forgrepet seg på han. Han forteller at de to først møttes da Svein Ludvigsen var på besøk på asylmottaket der den unge asylsøkeren bodde.

At Ludvigsen gjorde en innsats for å holde kontakten. Fylkesmannen skal ha gitt den unge asylsøkeren en mobiltelefon. Tok han med på kjøretur.

– Vi satt bak i bilen. Sjåføren spurte om han (Svein Ludvigsen, journ.anm.) ville sitte fremme, men han sa at han heller ville sitte bak med meg, forteller 25-åringen.

Ludvigsen skal ha spurt den unge asylsøkeren om familien hans, om livet i hjemlandet. Samtidig som Ludvigsen skal ha lagt en hånd på den ungen mannens venstre lår.

– Jeg ble redd. Jeg begynte å svette. Jeg sverget at jeg aldri skulle møte ham igjen, fortelle han.

Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

Hyttetur

Ludvigsen skal ha sendt meldinger til den unge mannen. Spurt hvordan han hadde det. Om Ludvigsen kunne komme og besøke han på mottaket.

– Jeg sa at jeg var syk. Men en dag var han på mottaket likevel. Han sa at han ville sjekke hvordan det gikk med meg, fortalte 25-åringen.

Ludvigsen inviterte den unge mannen med på kinarestaurant. Der skal fylkesmannen ha spurt om familien til den unge asylsøkeren.

– Han spurte om de hadde tenkt seg hit. At han kunne hjelpe med å fikse det.

Senere skal Ludvigsen ha invitert den ungen mannen med på hyttetur. Fylkesmannen skal ha sagt at han kunne kjøre den unge asylsøkeren hjem når han ville.

– Vi snakket om jobben hans. At han var fylkesmann, at han kjente alle, at han var bestevenn med kongen.

Senere den kvelden skal Ludvigsen ha forgrepet seg på den unge mannen.

– Han sa det skulle være en hemmelighet mellom meg og han. Hvis jeg fortalte til kona hans ville hun bli sur, og da var det ikke noen vits at jeg skulle være i Norge. For meg var Norge et paradis, sa den unge mannen.

– Og han fikset meg bokommune. Jeg hadde ventet på det i flere måneder, og han fikset det på fem minutter.

– En dødssynd

25-åringen var flere ganger på hytta til Svein Ludvigsen. Han har signert i hytteboka. Det mente Ludvigsen at han måtte gjøre. Den unge mannen har skrevet om god mat, om arbeidet de har gjort på hytta.

Én gang var han der sammen med Ludvigsen og hans kone. Da hun dro fra hytta skal Ludvigsen ha forgrepet seg på den unge mannen igjen.

En annen gang var de på hytta i to uker. Da skal Ludvigsen har forgrepet seg daglig på den unge mannen.

– Jeg var redd. Hvis jeg skulle dra, hvor skulle jeg dra, liksom? Hvis jeg gikk til politiet, ville de bare ta meg med tilbake til han. Jeg turte ikke gjøre annet enn han ba om, forteller den unge mannen.

– Jeg har aldri sett på en mann som var naken. Jeg har aldri hatt lyst til å gjøre noe med en mann. I tillegg er det en dødssynd i min religion. Etter hver gang vi møttes, sa jeg at jeg aldri skal møte han igjen. Men han sa at han kunne sørge for at jeg ikke fikk bo i Norge hvis jeg fortalte noen om det. Så jeg turte ikke gjøre noe annet.

I retten forklarte han seg om sexen de to skal ha hatt, både på fylkeshuset og hjemme hos Svein Ludvigsen på Sommarøy. Han fortalte om meldingene Ludvigsen skal ha sendt ham, og om reglene de to hadde seg imellom.

SAMMEN: Aktor mener at dette bildet fra et overvåkingskamera ved Byporten i Oslo viser Svein Ludvigsen sammen med en av de fornærmede, på vei til et hotell der Ludvigsen hadde reservert et rom. 27. november 2017. Foto: Bevis fra politiet

– Vi hadde regler om at jeg skulle slette meldingene han skrev til meg. Han pleide å sjekke dette når vi møttes. Han sa at han ikke var redd for politiet. De var hans beste venner. Men han sa at han var redd for kona si.

Den unge mannen forteller at han ble glad da Ludvigsen fikk kreft.

– Jeg hadde mange ganger lyst å drepe han. Men da han fikk kreft tenkte jeg at han kom til å dø av seg selv. Men etter noen måneder var han blitt bra igjen, sier han.

25-åringens forklaring varer i flere timer. Svein Ludvigsen holder fokus. Enten ser han på den unge mannen i vitneboksen, eller så noterer han. Innimellom rister Ludvigsen på hodet. Den tidligere samfunnstoppen erkjenner ikke straffskyld i saken. Men han har innrømmet å ha en relasjon og kjennskap til alle de tre tiltalte.

Torsdag er det Ludvigsens tur til å forklare seg.

I sin innledning åpnet forvarer Kai Vaag for at det kan komme innrømmelse om seksuell kontakt

Vaag sier at Ludvigsen bestrider alle anklager rettet mot han.

– Men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Kjernespørsmålet er om det her er misbruk av stilling eller tillitsforhold, sier han.