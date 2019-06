Viste frem sexmeldinger Svein Ludvigsen slettet fra telefonen sin

Onsdag la aktor Tor Børge Nordmo frem en del dokumentasjonen i Nord-Troms tingrett som politiet har samlet inn i saken mot Svein Ludvigsen.

Den tidligere fylkesmannen i Troms er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling og tillit for å få seksuell omgang med tre tidligere asylsøkere. Ludvigsen, som også har vært fiskeriminister, nekter straffskyld.

Under etterforskningen av saken fant politiet en e-post Ludvigsen hadde sendt til en annen mann. I e-posten hadde Ludvigsen sendt et bilde av en erigert penis og et bilde av en naken mann liggende på et svaberg.

I tillegg viste Nordmo til en dialog mellom Ludvigsen og en annen mann, som ikke er fornærmet i saken.

Svein Ludvigsen: Har du prøvd med to menn og en dame? Asylsøker: A Damer Svein Ludvigsen: Høres deilig ut. Skulle gjerne gjort det sammen med deg hehehe men jeg har aldri gjort det Svein Ludvigsen: Har bare sett det på film. Har sin virkning hehehe Svein Ludvigsen: Har du forresten noen gang prøvd med bare 2 menn. Jeg har heller ikke opplevd det Asylsøker: A Nei det har jeg ikke og har ikke tenkt å prøve det

Grafikken er en illustrasjon NRK har laget.

I den avsluttende meldingen skriver Ludvigsen «Nå sletter jeg samtalen. Ha en fin ettermiddag.»

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

, ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014. Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014. Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel , første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017. Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

– Handler om forståelse

– Akkurat nå ønsker jeg ikke å si så mye om hvorfor vi velger å bruke disse bevisene. Det kommer vi tilbake til. Men det handler om forståelsen av ting, sier aktor Tor Børge Nordmo.

– Poenget er at Ludvigsen skriver at han skal slette samtalen, og at vi fant dialogen hos den andre mannen og ikke hos Ludvigsen. Så får det være opp til andre å trekke slutninger rundt dette.

Ludvigsens forsvarer Kai Vaag ønsker ikke å kommentere dokumentasjonen som ble lagt frem i retten i dag.

– Det skal vi si noe om i vår prosedyre, sier Vaag.

Onsdag vitnet også politibetjenten som har gått gjennom alle de mobile enhetene i saken. Han har også gått gjennom flere e-postkontoer og kontoer på sosiale medier.

På én av Ludvigsens telefoner har i alt 13 Messenger-samtaler blitt slettet.

VENTER: Forsvarer Kai Vaag (fremst) ønsker ikke kommentere dokumentasjonen som ble lagt frem i retten ennå. Foto: Petter Strøm / NRK

Slettet flere samtaler

Dette gjelder mest sannsynlig blant annet en samtale mellom Ludvigsen og den fornærmede som skal ha vært utsatt for overgrep i flere år.

Samtalen finnes på den fornærmedes telefon, men ikke på Ludvigsens telefon.

– Det kan være flere grunner til det. Samtalen kan være slettet, det kan være at samtalen ikke har funnet sted, eller vi klarte ikke å få samtalen frem, sier politibetjenten.