Ludvigsen innrømmer å ha hatt sex med ung asylsøker

– Ja, jeg har hatt former for seksuell kontakt med N.N (den første fornærmede, journ.anm.) tre ganger, i Oslo. Men bare i Oslo. Det var ikke i det omfang og på de måter han beskriver i sin forklaring. Alle tre gangene har vært frivillig. Uten tvang eller trusler, sa Svein Ludvigsen i sin forklaring i Nord-Troms tingrett torsdag.

Den tidligere fylkesmannen, stortingspolitikeren og fiskeriministeren er tiltalt for å ha misbrukt tillit og makt for å få seksuell omgang med tre unge asylsøkere.

Tiltalen mot Svein Ludvigsen Ekspandér faktaboks Tiltalen omhandler overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 193 , ved misbruk av stilling overfor én person i perioden 2011 til 2014, samt misbruk av stilling og/eller utnyttelse av psykisk utviklingshemming overfor en annen ved en anledning mai/juni 2014.

Tiltalen omhandler også to overtredelser av den gamle straffelovens paragraf 224 første ledd, for å ha utnyttet to personer i sårbar situasjon til seksuelle formål, én i tiden 2011–2017 og en sommer/høst 2014.

Ludvigsen er også tiltalt for brudd på den straffelovens paragraf 257 - Menneskehandel, første ledd, for å ha misbrukt én persons sårbare situasjon eller forlede vedkommende til seksuelle ytelser, fra sommeren 2011 til november 2017.

Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld.

I sine forklaringer har alle tre fornærmede fortalt at de trodde Ludvigsen kunne hjelpe med oppholdstillatelse, statsborgerskap eller andre ting. I tillegg har de alle fryktet at Ludvigsen kunne få dem sendt ut fra Norge, dersom de fortalte noen om det de skal ha gjort.

Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld i saken. Han har derimot innrømmet å ha hatt en relasjon til de tre fornærmede, men Ludvigsen har ikke innrømmet å ha hatt sex med dem. Før i dag.

– Frivillig

Ludvigsen forteller om de tre tilfellene av seksuell omgang med den unge asylsøkeren.

Det ørste tilfellet var i 2014, i leiligheten til asylsøkeren i Oslo. Den fornærmede var da 20 år. Ludvigsen var 68.

– Han ville gjerne vise meg leiligheten hans. Jeg kom dit sent på kvelden. Han lagde mat til seg selv og kokte te til oss. Jeg skulle sove i sengen hans. Han skulle sove i hjørnet av sovealkoven, fortalte Ludvigsen.

Han sier at de lå slik og snakket en stund, før den unge asylsøkeren spurte om å få komme opp i sengen til Ludvigsen.

– Det var greit for meg. Vi snakket videre, og det utviklet seg etter hvert til gjensidig seksuell omgang. Jeg opplevde at vi begge ønsket det.

Andre tilfelle var i 2015 da Ludvigsen var i Oslo. Fornærmede ville komme for å vise han noen bilder. Da han kom på hotellrommet, sto Ludvigsen i dusjen.

Det andre tilfellet var i 2015, da Ludvigsen var i Oslo, på hotellrommet til Ludvigsen.

Den siste gangen var høsten 2017, da Ludvigsen og den fornærmede ble filmet av et overvåkningskamera. Også det på hotellrommet til Ludvigsen.

– Det utviklet seg til den mest ytterliggående seksuelle handlingen vi har hatt, sier Ludvigsen.

PÅ VEI: Dette bildet innrømmer Ludvigsen viser de to på vei til hotellrommet hans, sammen med én av de fornærmede. Foto: Bevis fra politiet

I sjokk

Ludvigsen forteller at det var den fornærmede som tok initiativ til den seksuelle omgangen. Ved de to tilfellene på hotell i Oslo, sier Ludvigsen at det var den fornærmede som spurte om å få dusje sammen med Ludvigsen.

Når det gjelder de to andre fornærmede i saken, hevder Ludvigsen at det de har forklart er ren løgn.

– Nå har jeg innrømmet et forhold, og det hadde ikke vært et problem og eventuelt innrømme et til, sa han.

Ludvigsen ønsker ikke å spekulere i hvorfor de skal ha forklart seg som de har gjort.

Den tidligere samfunnstoppen bruker også litt tid på å forklare hvorfor han ikke har innrømmet dette tidligere i etterforskningen.

– Å bli pågrepet i mitt hjem på Sommarøy i januar i 2018 var et sjokk at hvis jeg skal beskrive det, var det en slags tankemessig lammelse, sa Ludvigsen, da han prøvde å forklare hvorfor han ikke har innrømmet sex med én av de fornærmede i avhør.

– Det var ikke riktig det jeg sa, i den sjokktilstanden jeg var i. Jeg viklet meg inn i påstander som gjorde at jeg til slutt hadde malt meg selv inn i et hjørne. Det jeg hadde sagt gjorde at jeg hadde malt meg inn i et hjørne, og jeg kom meg ikke ut. Jeg innser at jeg ble min egne verste fiende, sa Ludvigsen.

– Da politiet spurte meg om vi kunne ha hatt frivillig seksuell kontakt, så avviste jeg det. Jeg sto malt inne i hjørnet mitt. Kanskje verken ville, turte eller kunne bryte jeg bryte meg ut fra dette hjørnet

– Et vendepunkt

– Det er et vendepunkt i saken når han nå innrømmer seksuell kontakt med en av de fornærmede, sier NRKs krimkommentator, Olav Rønneberg, etter Ludvigsens erkjennelse.

– Men det er viktig å huske at han mener denne kontakten var svært begrenset og skjedde helt frivillig. Han har gitt retten en begrunnelse for hvorfor han ikke sa dette i avhør, men det er et åpent spørsmål om retten tror på det.

Ludvigsen innrømmer også å ha sett på pornografi med homoseksuelt innhold. Han innrømmer også å ha hatt frivillige seksuelle relasjoner til andre menn, som ikke er nevnt i tiltalen.

Men han nekter altså for påstandene han er tiltalt for. Han forteller at det ikke var noen seksuelle hendelser på hytta, eller andre steder. Og at all seksuell kontakt var frivillig.

– Det var ressurssterke personer, som hadde god kjennskap til det norske samfunnet. At de skulle tro at jeg hadde sånn makt som de snakker om i retten, eller at jeg skal ha fremstilt det slik, stemmer ikke, sier han.