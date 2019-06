– Alt det «gode» Ludvigsen gjorde, var for å vise makten sin

– Jeg tenker at han gjorde disse tingene fordi han hadde fått det som han ville med meg, og at han ønsket å vise at han hadde makt. At han kunne få til alt.

25-åringen hever stemmen under sin forklaring i den andre dagen av rettssaken mot Svein Ludvigsen i Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Dagen før forklarte han seg om hvordan overgrepene skal ha startet. Og hvordan de foregikk jevnlig over flere år.

Han forklarte at Ludvigsen hele tiden skal ha gjort han oppmerksom på makten han hadde. At Ludvigsen ikke var redd for politiet, fordi han hadde venner der, og at Ludvigsen kjente kongen. 25-åringen har også forklart at Ludvigsen har truet med å få han sendt ut av landet, hvis han ikke gjorde som Ludvigsen ønsket.

På dag to er det Ludvigsens forsvarer, Per Johan Zimmers tur å spørre ut den unge mannen. Han tar blant annet opp det Svein Ludvigsen skal ha hjulpet 25-åringen med.

Ludvigsen skal ha skaffet den unge mannen to jobber. Ved et hotell og ved en dagligvarebutikk i Tromsø.

– De andre guttene på mottaket sendte søknader over alt, uten å få jobb. Svein tok én telefon, og skaffet meg jobb, forteller 25-åringen.

– Må ikke settes i tvil

I tillegg har Ludvigsen også hjulpet 25-åringen med 10 000 kroner for å ta førerkortet.

– Var det bra gjort å hjelpe deg med førerkortet, spør forsvarer Per Johan Zimmer.

– Det var skittent. Hadde han ikke gjort det han gjorde mot meg, ville det vært bra. Egentlig skulle det være et lån, men han sa etter hvert at jeg ikke tenkte å betale tilbake, svarer 25-åringen.

Han ba også Ludvigsen om å stå som garantist da han skulle skaffe seg bolig.

– Men det ville han ikke, for da ville navnet hans komme på papirene, og da kunne kona oppdage det, sier han.

Før rettssaken mot Ludvigsen startet sa den tidligere samfunnstoppens andre forsvarer, Kai Vaag at saken ikke må sette Ludvigsens gode handlinger i tvil.

– Det er viktig å understreke at Ludvigsen har en lang historie med sterkt engasjement. Han har gjort mye godt både for samfunnet og enkeltpersoner. Disse intensjonene må ikke settes i tvil, sa Vaag til NRK.

Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.

Den fornærmede 25-åringen sleit med å forklare seg i retten. Flere ganger måtte han ta mindre pauser. Han så aldri på Svein Ludvigsen. Illustrasjon: Tegner: Elin Fagertun

Plan om å drepe

På rettssakens andre dag konfronterer Per Johan Zimmer den unge mannen med flere ting han har sagt i avhør. Blant annet har 25-åringen innrømmet å ha sendt nakenbilder til Ludvigsen.

– Det var fordi han ba meg om å sende det. Jeg følte jo at jeg måtte gjøre som han sa, fordi han hadde makt og kunne få meg sendt ut av landet, sier 25-åringen.

Zimmer spurte også om det er riktig at 25-åringen har sendt melding til Ludvigsen, og spurt om de kan dra på hytta igjen.

– Ja, det gjorde jeg, fordi jeg hadde en plan om å drepe han. Hvis vi kom til hytta og han prøvde seg på det han alltid gjorde, så skulle jeg drepe han.

Advokat Zimmer ville også vite hvorfor fornærmede alltid skal ha smilt og svart ja, de gangene Ludvigsen spurte om de var venner, etter at de to skal ha hatt sex. 25-åringen forklarer at han gjorde det selv om han ikke mente det, fordi han var redd.

Zimmer spurte fornærmede om Ludvigsen da faktisk kan ha trodd at alt var greit.

– Jeg vet ikke hva han trodde, svarte fornærmede.