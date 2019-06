Fredag presenterte psykologene Ellen Bull Killengreen og Jon Ståle Gjesdal Henriksen sin sakkyndige vurdering av hovedfornærmede i saken mot den tidligere fylkesmannen i Troms.

Da har vurdert den 25 år gamle mannen som hevder Ludvigsen har utsatt han for overgrep i flere år.

Svein Ludvigsen erkjenner ikke straffskyld i saken, men har innrømmet at han har hatt sex med 25-åringen ved tre anledninger.

Den unge mannen kom til Norge som 17-åring, etter å ha flyktet gjennom Europa.

– Han har vært utsatt for vold, trusler, usikkerhet og andre krigsrelaterte utfordringer før han kom til Norge. Likevel har han sagt at overgrepene fra Ludvigsen er det som har preget han mest, sa Jon Ståle Gjesdal Henriksen i retten.

Henriksen og hans kollega Ellen Bull Killengreen er tydelige på at de ikke har vurdert troverdigheten til den 25 år gamle mannen.

De har bare forholdt seg til det han har sagt, for å se om det kan ha relevans for mannens psykiske utfordringer.

Flere utfordringer

Allerede da han kom til Norge sleit 25-åringen psykisk. Han har slitt med å få sove, han har vært deprimert, han har ikke klart å spise skikkelig, og han har til tider isolert seg.

Men utfordringene har endret seg.

Ifølge fornærmedes forklaring er de påståtte overgrepene årsaken til de største utfordringene hans.

– Da han kom til Norge hadde han lært seg flere språk på veien. Han lærte seg norsk uvanlig kjapt, og han klaget på at skoletilbudet han fikk på mottaket var for enkelt. Senere måtte han få hjelp til å fullføre videregående, sa 25-åringens bistandsadvokat Gunhild Bergan.

– Forstår jeg det slik at det er forskjell på de skadene han hadde da han kom til Norge og de utfordringene han har i dag?, spurte hun de sakkyndige.

Psykolog Jon Ståle Gjesdal Henriksen understreket at han ikke bedømmer troverdigheten i den fornærmede, men bekreftet at den psykiske tilstanden til 25-åringen har blitt verre de siste årene.

En del rapporter fra tidligere undersøkelser viser det samme.

VIKTIG SPØRSMÅL: Bistandsadvokat Gunhild Bergan (til venstre) fikk stilt de sakkyndige flere spørsmål. Her snakker hun med advokat Ole Strømmen før rettssaken startet. Foto: Petter Strøm / NRK

Kroniske skader

Den unge mannen har nemlig vært til utredning og behandling flere ganger siden 2010. Rapportene forteller at den psykiske helsen hans har gått opp og ned.

Da 25-åringen fikk permanent oppholdstillatelse og bostedskommune i 2011, begynte imidlertid ting å bli bedre.

Ifølge tiltalen skal det første overgrepet ha skjedd sommeren 2011. Det medisinske bildet skal ha blitt forverret etter det.

– Vi vurderer det slik at de psykiske utfordringene hans i dag er gjort kroniske, sier psykolog Henriksen.

– Slik vi vurderer det ville han hatt store problemer med å leve et normalt liv, selv uten å ha blitt utsatt for de påklagede handlingene. Men utfordringene kan også skyldes de påståtte overgrepene han hevder å ha blitt utsatt for, sier han videre.

Derfor mener de sakkyndige at den fornærmede vil ha krav på menerstatning, dersom Ludvigsens blir dømt for overgrepene han er tiltalt for.

Fredag var siste dag i rettssaken mot Ludvigsen. Mandag og tirsdag er satt av til prosedyrer.