Kristoffersen til angrep på skiforbundet: – De skummer bare fløten på toppen

– Dette er hundre prosent ikke på grunn av penger. Det er for å få en mulighet til å gjøre meg til en bedre alpinist og idrettsutøver.

Slik startet Henrik Kristoffersen sin partsforklaring på rettssakens andre dag. Kristoffersen har saksøkt Norges Skiforbund for retten til å bruke sin private sponsor, Red Bull, på hjelmen under konkurranse. Denne plassen har på sin side skiforbundet solgt til Telenor.

Han har også saksøkt skiforbundet for 15 millioner kroner som erstatning for avtalen de har nektet ham å inngå.

Under sin forklaring fikk Kristoffersen spørsmål fra sin advokat Odd Stemsrud om han er villig til å gi alle pengene i en eventuell hjelmavtale med Red Bull til Norges Skiforbund.

– Det hadde vært helt greit, og det har også blitt tilbudt Norges Skiforbund i denne saken, svarte Kristoffersen.

På rettens første dag ble det kjent at både Kristoffersen og Norges Skiforbund har tilbudt et forlik. Begge forlikene har blitt avvist av den andre parten.

Disse skal vitne i Kristoffersen-saken Ekspandér faktaboks Henrik Kristoffersen (partsforklaring) 24-åringen er saksøker, og vil avgi sin forklaring på dag 2 av rettsaken onsdag. Ingvild B. Berg (partsavhør) Generalsekretær i Norges Skiforbund. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag. Lars Kristoffersen Henrik Kristoffersens far og manager. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag hvor han blant annet vil belyse forandlingene med Red Bull og Telenor i 2016. Stein Opsal Tidligere generalsekretær i Norges Skiforbund. Trond Olsen Sjef for Norges Skiforbunds alpinkomité 2016-2017. Tok over etter Elling Breivik i mai 2016. Trakk seg fra sin stilling ni måneder senere etter interne uenigheter. Claus Ryste Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund. Gunhild Dugstad Leder av landslagsutvalget og tidligere medlem av skistyret. Erik Røste President for Norges Skiforbund og styremedlem i FIS. Sverre Seeberg Tidligere president i Norges Skiforbund og tidligere styremedlem i FIS. Petter Svendsen Sponsorsjef i Telenor Norge.

Mener skiforbundet ikke legger godt nok til rette

Tidligere på dagen holdt skiforbundet ved sine advokater Per Andreas Bjørgan og Anne-Lise Rolland sitt innledningsforedrag.

Der forsøkte de å få frem at skiforbundet har vært en stor del av Kristoffersens suksess som alpinist. De redegjorde blant annet for at skiforbundet i stor grad betalte for 200 reisedøgn, med alt det innebar av losji og helsepersonell for Kristoffersen.

HOLDT INNLEDNINGSFOREDRAG: Per Andreas Bjørgan, skiforbundets advokat, holdt onsdag sitt innledningsforedrag i Kristoffersen-rettssaken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dette tilbakeviste Kristoffersen i sin forklaring.

– Med all respekt, det er jeg ikke enig i, sa Kristoffersen fra vitneboksen.

Han refererte blant annet til en episode i sommer der han ikke fikk kontakt med skiforbundets leger etter at han fikk et brudd i tåen.

Kristoffersen ga stor del av æren for sin suksess til sine foreldre, og kom med krass kritikk av skiforbundet.

– Hva de mener at de har gjort for meg i oppveksten skjønner jeg ikke. Jeg har opplevd det selv, jeg har levd det. Skiforbundet har ikke gjort noen ting. De har skummet fløten på toppen. De har brukt ekstremt lite ressurser på meg i forhold til hva de har fått igjen for det, sa han.

Kristoffersen har vært innblandet i flere konflikter med skiforbundet i sin karriere. I retten forklarte han at det har vært vanskelig å stå oppi en situasjon hvor han saksøker eget forbund i ung alder.

– Jeg har blitt utestengt fra landslaget uten egentlig noen ekstremt stor grunn, og det er en viss skremmetaktikk oppe i det hele. Det er litt David mot Goliat. Norges Skiforbund er vel det nest største idrettsorganet i Norge under NFF, og det ble litt David mot Goliat sånn sett. Det er litt vanskelig, sa Kristoffersen.

Skiforbundet utfordret Red Bull-avtalen

Gjentatte ganger under rettssaken har Kristoffersen-leiren presisert at søksmålet ikke handler om penger, men om å få tilgang til en del av Red Bulls enorme støtteapparat Kristoffersen nå ikke har anledning til å bruke.

Under skiforbundets advokaters innledningsforedrag brukte de tid på å gå gjennom Kristoffersens eksisterende drikkeflaskeavtale med energidrikk-giganten.

– Avtalen beskriver ikke hva slags naturalytelser Red Bull gir, og heller ikke omfanget av dette, sa Per Andreas Bjørgan i retten etter å ha lest opp avtalens betingelser.

Under utspørringen av Kristoffersen stilte han direkte spørsmål til hva Kristoffersen ville få tilgang på ved en eventuell hjelmavtale.

– Da får jeg en fysioterapeut på heltid, sa Kristoffersen og forklarte at han også vil få mer tilrettelagt losji og også transport til trening og renn.

GODT HUMØR: Henrik Kristoffersen var i godt humør under rettssakens andre dag. Her i samtale med sin advokat Odd Stemsrud, til venstre far Lars Kristoffersen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Den eksisterende drikkeflaskeavtalen må Kristoffersen resignere hvert år, og den innehar også et punkt der Red Bull kan si opp avtalen med en måneds varsel.

– Hvilke vilkår får utøverne på en slik hjelmavtale? Risikerer vi at inntekten kan bortfalle på en måneds varsel? spurte Bjørgan retten om.

Under utspørringen av Kristoffersen kom han igjen tilbake til dette punktet, og spurte 24-åringen hvor lang varighet en eventuell hjelmavtale ville kunne ha.

– Den kunne vært sannsynligvis fire år, svarte Kristoffersen.