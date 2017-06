Kristoffersen uønsket – nektes å trene med landslaget

– Vi er nå i en prosess med løperkontrakten til Henrik og frem til vi er enige om den trener han for seg selv, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

Konsekvensen er at Henrik Kristoffersen er utestengt fra alle landslagssamlinger, noe han har vært siden sesongen startet opp 22. mai.

Dette bunner ikke direkte i den mye omtalte sponsorkonflikten Kristoffersen har vært involvert i. I stedet skal det handle om disiplinære grunner.

Henrik Kristoffersen sier til NRK at han ikke vil kommentere saken, men sender likevel følgende SMS med teksten:

– Hahaha, strålende blid og trener som aldri før, skriver han og avslutter meldingen med en knyttneve-emoji.

De siste ukene har 22-åringen trent alene, blant annet på treningssenteret Crossfit Oslo. Han har lagt ut flere bilder fra treningssenteret på Instagram, blant annet dette:

Ryste bekrefter overfor NRK at samtlige av de andre landslagsutøverne har signert utøverkontrakten, bortsett fra Kristoffersen.

– Hvorfor har ikke Henrik Kristoffersen signert?

– Jeg ønsker ikke å gå i detaljer på det. Vi har en god prosess, sier Ryste.

Kristoffersen må signere kontrakten for å kunne være en del av landslaget – og for å få norsk lisens slik at han kan konkurrere for Norge i OL og verdenscupen til vinteren.

Skal være uønsket på laget

NRK vet at alpinlandslaget mener Kristoffersen har brutt disiplinær- og sponsorregler gjentatte ganger, og at han skal ha fått flere advarsler siden november i fjor.

På et møte på Gardermoen 22. mai skal minst ti av landets nitten idrettskretser, ifølge kilder NRK har snakket med, ha blitt informert om at landslagsløpere ikke ønsker å ha Henrik Kristoffersen på laget.

NRK har snakket med Henrik Kristoffersens far, Lars Kristoffersen, men han ønsker verken å kommentere dette eller resten av saken.

Claus Ryste ønsker på sin side ikke å kommentere andre utøveres holdninger.

SAMMEN I VINTER: Henrik Kristoffersen sammen med sportssjef Claus Ryste (t.h.) under verdenscupen i franske Val d'Isère i vinter. I oppkjøringen til den viktige OL-sesongen må Kristoffersen enn så lenge trene alene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etter et møte i november ble det klart at Kristoffersen måtte be lagkameratene om unnskyldning og forbedre egen oppførsel for å få fortsette på landslaget, etter at han kritiserte dem for manglende støtte i sponsorkonflikten med forbundet i et NRK-intervju.

– Har Kristoffersen sagt unnskyld til lagkameratene nå, Ryste?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det holder vi internt i laget.

Siden landslagsutøvere ikke ønsker å ha med Kristoffersen på laget, vet NRK at det jobbes med flere løsninger for at 22-åringen skal kunne konkurrere til vinteren selv om han ikke trener med laget.

Dette skal skistyret være informert om.

– Det er naturlig at skistyret er informert om prosessene som er rundt en så profilert utøver som Henrik, bekrefter Ryste.

– Har ikke fulgt spilleregler

NRKs alpinekspert, Kjetil André Aamodt er ikke overrasket over konflikten.

ERFARING: Kjetil André Aamodt og Henrik Kristoffersen i samtale under VM i St. Moritz i februar. Foto: Line Andersen / NRK

– Han har kanskje levd litt på siden av landslaget, og kanskje ikke fulgt de spillereglene som man forventer at en landslagsutøver skal følge når man er en del av et lag i alpint. Da er det en naturlig konsekvens kanskje å bli nektet å trene med landslaget, mener Aamodt.

– Hva slags spilleregler er det på et alpinlandslag?

– Det er først og fremst å være en god lagkamerat sånn generelt, at man backer hverandre og at man følger de spillereglene som er satt opp både skriftlig og de uskrevne, svarer den tidligere alpinisten.

Ifølge sportssjef Claus Ryste ønsker ikke de andre landslagsutøverne å kommentere denne saken onsdag.

Påvirker ikke rettssaken

Treningsnekten er altså en konsekvens av at Kristoffersen ikke har signert utøverkontrakten. Den har ingen direkte tilknytning til sponsorkonflikten som har pågått i to år.

Sponsorkonflikten handler om at Kristoffersen ønsker, i likhet med Aksel Lund Svindal, å kjøre med Red Bull på hjelmen, men forbundet sier nei siden dette strider med deres sponsoravtaler. Kristoffersen saksøkte derfor forbundet i november.

Kristoffersen tapte første runde i Oslo tingrett da begjæringen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge. Saken skal opp i lagmannsretten senere i år, selv om Kristoffersen ikke trener med landslaget. Rettssaken er foreløpig ikke berammet.