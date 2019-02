Teknikktrener Stefan Kornberger ga seg på det norske landslaget i januar, bare uker før VM, på grunn av en konflikt med Henrik Kristoffersen.

FIKK TRENER TIL Å SLUTTE: I følge TV 2 sluttet teknikktrener Stefan Kornberger på grunn av en konflikt med Henrik Kristoffersen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etter hva NRK erfarer skjedde konflikten torsdagen før Kitzbühel-rennene i januar. Kornberger dro rett hjem fra trening, pakket sakene, og har siden ikke vært en del av landslaget. NRK vet at han nå trener yngre lag for Norges Skiforbund.

Kornberger hadde vært en del av landslaget i åtte år.

Alpinsjefen til TV 2: – Ja, det er Henrik

Det var TV 2 som meldte om saken først.

– Det var en utfordring med noen utøvere. Kornberger står for noen ting. Han står for fellesskapet, hardt arbeid og var en kar som var med i åtte år. Det er ikke på grunn av for hardt eller for mye arbeid at han sluttet, sier Mitter til TV 2 søndag.

Han fikk også direkte spørsmål om den utøveren var Henrik Kristoffersen.

– Ja, det er Henrik, bekreftet han til kanalen.

Kristoffersen har selv gått ut i media og vært kritisk til treningsopplegget denne sesongen.

– Ser man resultatene generelt, kan vi spørre oss om vi faktisk gjør en god nok jobb, sa Kristoffersen til NRK i januar.

ÆRLIG: Christian Mitter var ærlig overfor TV 2 etter VM var ferdigkjørt søndag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Pågående konflikt

Henrik Kristoffersen har lenge vært i en pågående konflikt med landslaget, men ble før forrige sesong tatt inn i varmen igjen.

Denne sesongen har de absolutt topplasseringene uteblitt for nordmannen, før han fredag sikret VM-gullet i storslalåm. I slalåmrennet søndag gikk det derimot ikke like bra.

– Det er for dårlig, sa han til NRK etter at det ble en 8. plass, og tidligere i januar hintet han til at det burde gjøres endringer i trenerteamet.

– Da må vi se om jeg er riktig i jobben, eller om mine verdier er feil. Eller om laget tar feil, vi må se på hvordan vi kan løse det, svarte landslagssjef Christian Mitter.