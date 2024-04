Truer med advokater etter hemmelig ski-avstemning: – Det skader sporten vår

– Skiforbundet er overrasket over vedtaket i FIS Council og måten dette gjøres på. Vi støtter at medierettighetene sentraliseres, noe vi har gjort i lang tid, men opplever i stor grad at vi ikke blir lyttet til, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Arne Baumann.

For et styrevedtak gjort av Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) fredag, får flere land til å steile.

– FIS opptrer nå fra toppen og ned. De jobber ikke lenger for forbundene. Vi opplever at de har mistet synet for sitt opprinnelige formål, sier Stefan Schwarzbach i det tyske forbundet.

Så hva går egentlig konflikten ut på?

Langvarig konflikt

NRK, SVT og YLE har tidligere fortalt om konflikten som pågår. I slutten av februar hadde Norge og flere andre store skinasjoner et krisemøte med FIS.

Foto: NTB

Kort fortalt går konflikten ut på dette: I august i fjor skrev FIS under på en avtale med selskapet Infront om salg av TV-rettigheter.

Tidligere har hvert enkelt land solgt TV-rettighetene til vintersport selv. FIS' avtale med Infront skulle endre det. Isteden skulle FIS nå selge rettighetene selv.

Men avtalen møtte motstand. Norges Skiforbund har sammen med syv andre land nektet å være en del av avtalen FIS forhandlet frem. Det førte til krisemøtet i februar, men fredag bestemte styret i FIS at avtalen likevel skal gjennomføres.

– Sentralisering (av rettighetene) åpner døren til en verden av muligheter i medier og innholdsproduksjon. Det vil øke de digitale mulighetene og engasjere fans som aldri før, sier FIS-president Johan Eliasch i en pressemelding.

Hemmelig avstemning

NRK, SVT og YLE har lørdag vært i kontakt med flere skinasjoner og styremedlemmer i FIS.

Avgjørelsen fra styret ble gjort etter en hemmelig avstemning. Styremedlemmene var ikke klar over at man i det hele tatt skulle stemme over om man skulle tvinge frem en sentralisering av rettighetene, bekrefter styremedlemmene Mats Årjes og Erik Røste.

– Spørsmålet var jo oppe på agendaen, så det var det ikke noe rart med. Men at avstemningen skulle gjennomføres, det fikk vi vite om på møtet, sier det svenske styremedlemmet Mats Årjes.

SVENSK STYREMEDLEM: Mats Årjes. Foto: BILDBYRÅN

Styret fikk, etter det NRK forstår, ikke vite hvor mange som stemte for og mot forslaget. Norske Erik Røste var også med på det digitale møtet. Han bekrefter det Årjes har sagt.

– Dette kom i møtet uten noen form for saksforberedelse. Derfor tok flere av oss til orde for at en så inngripende endring av konkurransereglementet ikke kunne diskuteres og vedtas uten grundig saksforberedelse. Det ble allikevel vedtatt. For meg så er det uklart hva denne endringen vil bety, sier Røste.

– Pleier det å være hemmelig avstemning?

– Det har jeg aldri vært med på i løpet av mine seks år, med unntak av når vi tildeler VM, sier Røste.

FIS har ikke besvart våre henvendelser lørdag.

VAR MED I MØTET: Erik Røste, tidligere president i Norges Skiforbund og nåværende styremedlem i FIS. Foto: Lise Åserud / NTB

Vurderer juridiske skritt

Frem til nå har altså Norge og alle andre land kunnet selge markedsrettighetene sine selv. Nå har styret i FIS bestemt at de heller skal gjøre det.

På et direkte spørsmål om FIS er sikre på at de har juridisk rett til å gjøre et vedtak som de gjorde i går, svarer svenske Årjes følgende:

– Det er et veldig bra spørsmål. Det eneste jeg kan si er at det finnes andre som har bedre innsikt i slike juridiske vurderinger enn meg. Så jeg forutsetter at det er noe man ser på.

NRK, SVT og YLE vet at flere land nå vurderer med sine advokater hva man skal gjøre. Å gå til søksmål mot FIS er aktuelt, får NRK fortalt.

– Vi vil nå analysere dette i detalj og diskutere hva som er neste steg. Måten dette skjedde på er ikke bra og skader sporten vår, sier Diego Züger i det sveitsiske forbundet.

– Vi ønsker ikke å kommentere detaljene før vi har all nødvendig informasjon og har snakket med rådgiverne og advokatene våre. Men vi kan bekrefte at vi er klare for å ta de nødvendige stegene, sier generalsekretær i det østerrikske Skiforbundet, Christian Scherer.

Også Norges Skiforbund vurderer nå hva de skal gjøre.

– Dette dreier seg også om juridiske forhold og grunnleggende eierskap når det gjelder medierettighetene. G7-gruppen (en gruppe bestående av de syv største skinasjonene, red.anm.) har hatt tett dialog med FIS i denne saken helt frem til beslutningen i går. Denne dialogen må fortsette for å klarlegge hva dette betyr for norsk og internasjonal skisport, sier Baumann.