– Åhhh Selnæs, den er svak, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Kampen var 35 minutter gammel da klubbveteranen akkurat hadde fått ballen fra keeper Sander Tangvik.

Det endte dårlig.

En løst og tafatt tilbakespill havnet i bena på Bodø/Glimts toppscorer Nino Zugelj. Sloveneren fikk det hele servert på et fat og var dødelig effektiv.

– Forærer den scoringen, Ole Selnæs veteranen, fastslo Alsaker etter at Zugelj hadde takket for tabben med å sette inn 2–0.

Selv mente Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen at Selnæs-tabben var et resultat av at de ville sette press på RBK-veteranen gjennom kampen og at Selnæs derfor ikke visste hva han skulle gjøre.

– Akkurat den er jeg veldig fornøyd med, sier Knutsen til NRK.

Det var ikke den siste ballen som måtte hentes ut av nettmaskene bak RBK-keeper Sander Tangvik.

Rosenborg-spillerne fortviler etter 0–2 scoringen før pause. Foto: NTB

– Var ikke forberedt

I storkampen foran et fullsatt Lerkendal var det egentlig knyttet spenning til at Rosenborg satte inn 16 år gamle Håkon Volden i hjemmelagets forsvarsrekke, på grunn av en skade.

– Det var ingen tenåring, som skulle gjøre den store tabben. Det var Ole Selnæs som sviktet, kommenterte Alsaker.

Selv forklarte Selnæs sin svake inngripen på denne måten i pausen:

– Vi vinner ballen og jeg er på vei fremover. Jeg var ikke forberedt på å få ballen. Jeg var utforberedt på det, sa Selnæs til TV 2.

Ole Selnæs blåste ut sin frustrasjon på Lerkendal etter egen inngripen da Bodø/Glimt gikk opp til 2–0 Foto: BILDBYRÅN

– Jeg tror han blir litt i tvil om hva han skal gjøre. Det ender med en håpløs pasning, tilføyer TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.

Foran kampen hadde optimismen vokst i Trondheim etter at Rosenborg hadde ni poeng på de fire første kampene i Eliteserien. Og Bodø/Glimt, som har vært landets dominerende lag de siste årene, hadde ikke vunnet på fire er på Lerkendal.

Men dette ble aldri Rosenborgs kveld. Etter kampen ble igjen Selnæs-tabben plukket frem og ble kalt «utilgivelig».

– Spørs om ikke feilen til Ole Selnæs var det som ødela denne kvelden for RBK, sier Alsaker og får støtte av Amankwah:

– Ja, det er en stor faktor.

Selv mente Selnæs etter kampen at det dreide seg om en glipp mellom ham selv og keeperen.

– Kjedelig selvfølgelig. Litt sånn misforståelse kanskje. Jeg er ikke helt klar for å få den ballen. Så får jeg den. Så skjer det som skjer. Det er kjipt, sier Selnæs til NRK.

Han påpekte at alle tre baklengsmålene egentlig var enkle og at de må lære av det.

– Feil er en del av fotballen. Jeg pakker det bort og så fokuserer jeg det på vi skal gjøre på direkten deretter, sier RBK-trener Alfred Johansson om Selnæs-tabben.

Kalddusj etter seks minutter

Fra start gikk det bare seks minutter før Bodø/Glimt satte den første ballen i nettmaskene ved danske Kasper Høgh.

Dansken fikk sin første kamp fra start og takket for tilliten med å gi bortelaget Bodø/Glimt en perfekt start.

Og etter Selnæs-tabben som ga 2–0 gikk det bare fem minutter ut i 2. omgang før Albert Grønbæk hadde lagt på til 3–0 for gultrøyene.

Jens Petter Hauge og lagkameratene jubler etter Grønbæks 3–0 scoring. Foto: BILDBYRÅN

Riktignok prøvde Ole Sæter å fyre opp Lerkendal etter å ha redusert til 1–3 på straffe noen minutter senere.

Men dette var bortelagets kveld, selv om Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var helt fornøyd etter kampen.

– Jeg føler at vi burde kontrollert kampen mye bedre enn det vi klarer, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen.

Han kalte kampen en middels dag for laget hans.

RBK-trener Alfred Johansson og hjemmelaget hans brukte på sin side lang tid borte hos «Kjernen-fansen» etter tapet.

– Vi vil vise respekt for at de er her og støtter oss på denne måten spesielt når vi har tapt hjemme, sier RBK-trener Alfred Johansson etter kampen.

Bodø/Glimt er ubeseiret i Eliteserien etter fem kamper og står med 12–2 i målforskjell. Det er liten tvil om at den regjerende seriemesteren er det dominerende laget i Norge for tiden.