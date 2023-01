– Jeg visste ikke før nå at det var blod i snøen.

Det sier Lars Kristoffersen, far og teamleder for Henrik Kristoffersen, til NRK etter rennet.

FAR OG TEAMLEDER: Lars Kristoffersen: Foto: Torstein Bøe / NTB

Hans sønn sto nemlig på toppen da franske Victor Muffat-Jeandet falt i det første partiet av den 2. omgangen i Adelboden. Da var det seks alpinister igjen, men det skulle ta sin tid før de fikk sette utfor.

Produsentene fant fort andre bilder å vise TV-seerne.

Helsepersonell hastet til for å bistå franskmannen, som fikk tilsyn i et snaut kvarter før han ble fraktet bort på båre. Underveis fikk vi bilder av at han i det minste satt oppreist.

– Må verne seg selv

– Hvordan er det for Henrik å stå på toppen mens rennet er avbrutt, han ligger og blør i snøen, og helsepersonell haster inn i traseen med båre?

– Jeg tror han går vekk når han ser at det går galt. Utøverne på toppen må verne seg selv, sier far Kristoffersen.

– Og så er det vår oppgave å fortelle at det tar tid å sette opp nettet igjen og sånn, slik at han er mest mulig i egen boble, fortsetter han.

Da franskmannen omsider ble fraktet bort på båre kunne man fra TV-bildene se at han var forslått i ansiktet, og i området der han falt var det blod i snøen. Man hørte lyden av et helikopter som sirklet over området Muffat-Jeandet lå, men det ble heldigvis ikke nødvendig å frakte ham bort med det.

FALT STYGT: Franske Victor Muffat-Jeandet. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Ifølge den franske storavisen L'Équipe skal Muffat-Jeandet skal han ha fått flere kutt i hånden og blitt forslått i ansiktet.

Det har foreløpig ikke kommet noen oppdateringer rundt tilstanden eller skadeomfanget til Muffat-Jeandet.

For ett år siden, 6. januar 2022, hadde Muffat-Jeanet et stygt fall under et slalåmrenn i kroatiske Zagreb. Da brakk han ankelen og mistet OL i Beijing som følge av det.

Kristoffersen hyllet vinneren

Rennet kom etter hvert i gang igjen og det ble hjemmejubel for Marco Odermatt som kjørte en fantastisk 2. omgang.

– Det er den villeste omgangen storslalåm jeg har sett, utbrøt kommentator Andreas Toft.

Henrik Kristoffersen gjorde selv to gode omganger, og endte som nummer to.

– Er det byttet til nytt skimerke som har gitt ham denne enorme stabiliteten?

– Det er nok en del av det, men han har ikke kjørt dårlig på ski før heller, påpeker far Kristoffersen.

– Problemet i fjor var at han var på leting hele tiden, og da gjorde han mange justeringen. Noen av justeringene kan til og med ha gjort ting verre, men det var bare fordi vi alltid prøvde å endre ting. Det stabiliserte seg mot slutten av fjorårssesongen, og så kan selve leverandørbyttet ha gitt et ekstra boost, forklarer han overfor NRK.

Men selv om Kristoffersen var bunnsolid, kunne han ikke hamle opp med suverene Odermatt. Nordmannen ble slått med 73 hundredeler, og da Odermatt ankom målområdet ventet Kristoffersen på ham.

Han tok bokstavelig talt av seg hatten (hjelmen) for seierherren, og bukket idet han gratulerte ham med seieren.

TRIO PÅ TOPP: Henrik Kristoffersen ble nummer to, mens Marco Odermatt vant suverent. Hans landsmann, Loïc Meillard (t.h.), ble nummer tre. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

20 mann kjørte ut

Det ble et delvis kaotisk renn i Adelboden, en verdenscupby bortimot blottet for snø.

Hele 20 mann kjørte ut i løpet av de to omgangene. 17 av dem i første omgang, tre i den andre.

Blant dem som kjørte ut var den norske kvartetten Atle Lie McGrath, Lucas Braathen, Leif Kristian Nestvold-Haugen og Alexander Steen Olsen. Det samme gjorde Fabian Wilkens Solheim. Braathen var svært skuffet da han snakket med rettighetshaver Viaplay.

– Det er en sånn feil som jeg ikke skjønner at jeg gjør, engang. Det er møkk. Irriterende. Dritt.